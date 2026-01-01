Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик ANTHRAX: «Новый альбом — кульминация эпох, идей и... 37
*MAX CAVALERA об исполнении Chaos A.D. 33
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 30
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*Гитарист METALLICA упал на концерте в Дублине 20
[= ||| все новости группы



*

Lita Ford

*



25 июн 2026 : 		 LITA FORD в Countdown'88

16 апр 2026 : 		 LITA FORD верит, что выпустит альбом в 2026

10 фев 2026 : 		 Зачем LITA FORD уехала в Аризону?

14 янв 2026 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом весной

15 ноя 2025 : 		 LITA FORD: «Я поняла, что смогу и сольно»

5 окт 2025 : 		 DEE SNIDER исполнил TWISTED SISTER, AC/DC с LITA FORD

25 авг 2025 : 		 LITA FORD: «Надеюсь, альбом выйдет в начале 2026»

19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LITA FORD

4 авг 2025 : 		 LITA FORD продолжает поиски лейбла

26 июл 2025 : 		 LITA FORD: «Оззи изменил мою жизнь»

25 июл 2025 : 		 LITA FORD исполнила песню в честь Оззи

21 июн 2025 : 		 LITA FORD о сотрудничестве с DORO

17 июн 2025 : 		 LITA FORD о байопике THE RUNAWAYS

10 июн 2025 : 		 LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»

15 апр 2025 : 		 LITA FORD и GLENN HUGHES исполнили "Close My Eyes Forever"

15 ноя 2024 : 		 LITA FORD: «Мы почти закончили с альбомом»

3 июл 2024 : 		 LITA FORD о новом альбоме

7 июн 2024 : 		 Зачем LITA FORD выпустила биографию

29 апр 2024 : 		 LITA FORD: «RITCHIE BLACKMORE не был против того, что я женщина»

18 апр 2024 : 		 Правда ли, что LITA FORD могла попасть в LED ZEPPELIN?

14 апр 2024 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 мар 2024 : 		 LITA FORD о том, как ROBERT PLANT предложил ей заменить басиста LED ZEPPELIN

19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

LITA FORD в Countdown'88



zoom
Видео исполнения LITA FORD композиции Kiss Me Deadly (Countdown, 1988), доступно для просмотра ниже. Это была самая популярная европейская музыкальная программа с 1976 по 1993 годы, в рамках которой выступали такие артисты как Paul McCartney, David Bowie, Tina Turner, Janet Jackson, Stevie Wonder, The Rolling Stones, George Harrison, U2, The Police, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Lenny Kravitz, Depeche Mode, New Order, Whitney Houston, Duran Duran, R.E.M., Frankie Goes To Hollywood, The Cure, Run DMC, Cyndi Lauper, Iron Maiden, New Kids On The Block, LL Cool J и другие.



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 12

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом