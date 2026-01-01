LITA FORD в Countdown'88

Видео исполнения LITA FORD композиции Kiss Me Deadly (Countdown, 1988), доступно для просмотра ниже. Это была самая популярная европейская музыкальная программа с 1976 по 1993 годы, в рамках которой выступали такие артисты как Paul McCartney, David Bowie, Tina Turner, Janet Jackson, Stevie Wonder, The Rolling Stones, George Harrison, U2, The Police, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Lenny Kravitz, Depeche Mode, New Order, Whitney Houston, Duran Duran, R.E.M., Frankie Goes To Hollywood, The Cure, Run DMC, Cyndi Lauper, Iron Maiden, New Kids On The Block, LL Cool J и другие.
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