LITA FORD верит, что выпустит альбом в 2026



LITA FORD была в гостях программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", где поговорила о статусе ее сольного альбома:



«Это случится и произойдет скоро. Я надеюсь, что осенью. Все готово. Я записала реально потрясающий дуэт с Doro. Это восхитительно. У нее получилось, и песня просто фантастическая. Так что я рада, что все это услышат. А потом я записала еще один трек с [певцом, автором песен и продюсером] Jean Beauvoir (CROWN OF THORNS, PLASMATICS]). Мы вместе написали отличную песню. [Он] очень талантлив, и песня волшебная. И, конечно же, Gary Hoey все спродюсировал, в этой песне много гитарных партий и все такое. Ну а [легендарный продюсер 1980-х] Max Norman занимался сведением. В общем, все очень круто!»



После того, как ведущий отметил, что "прошло много времени" с момента последнего релиза Ford, Lita согласилась:



«И правда прошло много времени, но музыкальная индустрия сильно изменилась, я просто хотела собрать отличную команду людей для продвижения этого альбома. Я не хотела отдать его кому-то и надеяться на лучшее. Я хотела, чтобы это была отличная команда, которая поддержит этот альбом. И вот теперь она у меня есть»



Говоря о том, как изменилась музыкальная индустрия за последние четыре десятилетия, Lita добавила:



«Сейчас все по-другому. Все изменилось. Но я просто благодарена, что мы все еще здесь, мы по-прежнему зажигаем, у нас по-прежнему есть наши замечательные поклонники. И они готовы к новому рок-н-роллу. Так что мы обязательно выпустим для вас новую музыку»







