*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 64
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 42
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 36
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 28
Lita Ford

16 апр 2026 : 		 LITA FORD верит, что выпустит альбом в 2026

10 фев 2026 : 		 Зачем LITA FORD уехала в Аризону?

14 янв 2026 : 		 LITA FORD надеется выпустить альбом весной

15 ноя 2025 : 		 LITA FORD: «Я поняла, что смогу и сольно»

5 окт 2025 : 		 DEE SNIDER исполнил TWISTED SISTER, AC/DC с LITA FORD

25 авг 2025 : 		 LITA FORD: «Надеюсь, альбом выйдет в начале 2026»

19 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления LITA FORD

4 авг 2025 : 		 LITA FORD продолжает поиски лейбла

26 июл 2025 : 		 LITA FORD: «Оззи изменил мою жизнь»

25 июл 2025 : 		 LITA FORD исполнила песню в честь Оззи

21 июн 2025 : 		 LITA FORD о сотрудничестве с DORO

17 июн 2025 : 		 LITA FORD о байопике THE RUNAWAYS

10 июн 2025 : 		 LITA FORD: «Я никогда не представляла для себя иного пути»

15 апр 2025 : 		 LITA FORD и GLENN HUGHES исполнили "Close My Eyes Forever"

15 ноя 2024 : 		 LITA FORD: «Мы почти закончили с альбомом»

3 июл 2024 : 		 LITA FORD о новом альбоме

7 июн 2024 : 		 Зачем LITA FORD выпустила биографию

29 апр 2024 : 		 LITA FORD: «RITCHIE BLACKMORE не был против того, что я женщина»

18 апр 2024 : 		 Правда ли, что LITA FORD могла попасть в LED ZEPPELIN?

14 апр 2024 : 		 Видео с выступления LITA FORD

22 мар 2024 : 		 LITA FORD о том, как ROBERT PLANT предложил ей заменить басиста LED ZEPPELIN

19 дек 2023 : 		 Видео с выступления LITA FORD

4 дек 2023 : 		 LITA FORD о задержках

1 дек 2023 : 		 LITA FORD об игре на гитаре: «Нужно сделать так, чтобы каждая нота была в тему»

26 сен 2023 : 		 LITA FORD: «Пожалуй, больше всего меня вдохновляли BLACK SABBATH»

29 авг 2023 : 		 LITA FORD о новом альбоме: «Это убойная пластинка»
LITA FORD была в гостях программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", где поговорила о статусе ее сольного альбома:

«Это случится и произойдет скоро. Я надеюсь, что осенью. Все готово. Я записала реально потрясающий дуэт с Doro. Это восхитительно. У нее получилось, и песня просто фантастическая. Так что я рада, что все это услышат. А потом я записала еще один трек с [певцом, автором песен и продюсером] Jean Beauvoir (CROWN OF THORNS, PLASMATICS]). Мы вместе написали отличную песню. [Он] очень талантлив, и песня волшебная. И, конечно же, Gary Hoey все спродюсировал, в этой песне много гитарных партий и все такое. Ну а [легендарный продюсер 1980-х] Max Norman занимался сведением. В общем, все очень круто!»

После того, как ведущий отметил, что "прошло много времени" с момента последнего релиза Ford, Lita согласилась:

«И правда прошло много времени, но музыкальная индустрия сильно изменилась, я просто хотела собрать отличную команду людей для продвижения этого альбома. Я не хотела отдать его кому-то и надеяться на лучшее. Я хотела, чтобы это была отличная команда, которая поддержит этот альбом. И вот теперь она у меня есть»

Говоря о том, как изменилась музыкальная индустрия за последние четыре десятилетия, Lita добавила:

«Сейчас все по-другому. Все изменилось. Но я просто благодарена, что мы все еще здесь, мы по-прежнему зажигаем, у нас по-прежнему есть наши замечательные поклонники. И они готовы к новому рок-н-роллу. Так что мы обязательно выпустим для вас новую музыку»




