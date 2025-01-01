Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*Новое видео CORONER 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 27
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
[= ||| все новости группы



*

Gojira

*



26 авг 2025 : 		 GOJIRA выпустит альбом в 2026

24 июл 2025 : 		 GOJIRA узнала на сцене о смерти Оззи

21 июл 2025 : 		 ROBB FLYNN и GOJIRA исполнили SEPULTURA

6 июл 2025 : 		 GOJIRA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 фев 2025 : 		 GOJIRA взяли Грэмми

11 дек 2024 : 		 ROB HALFORD: «С детства за GOJIRA!»

11 дек 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

27 ноя 2024 : 		 Вокалист GOJIRA зовет в веганы

17 окт 2024 : 		 GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открытии ОИ

3 сен 2024 : 		 Вокалист GOJIRA: «Мы пытаемся...»

3 сен 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о выступлении GOJIRA на открытии Олимпиады в Париже: «Я горжусь ими»

16 авг 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD рад за GOJIRA

5 авг 2024 : 		 Вокалист GOJIRA поедет спасать китоактивиста

2 авг 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

31 июл 2024 : 		 Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше

28 июл 2024 : 		 GOJIRA разогрела квиров

26 июл 2024 : 		 GOJIRA выступят на открытии Олимпиады

20 май 2024 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

27 окт 2023 : 		 У GOJIRA много идей

16 авг 2023 : 		 Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»

8 июн 2023 : 		 Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат

11 май 2023 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

13 апр 2023 : 		 Гитарист GOJIRA — о новом материале

27 дек 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»

10 дек 2022 : 		 GOJIRA о новом треке

7 дек 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

GOJIRA выпустит альбом в 2026



zoom
Барабанщик GOJIRA Mario Duplantier в интервью Bloodstock TV рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы уже записали некоторые партии барабанов, гитар и баса.

Это заняло у нас много времени. Я думаю, нам нужно было это время, чтобы убедиться, что мы все на одной волне, убедиться, что то, что GOJIRA собирается сделать дальше, будет достаточно убедительным. Кроме того, на нас не так сильно давят. Мы уже не молодая группа. Мы не похожи на SLEEP TOKEN или LORNA SHORE, для которых так важен следующий альбом. Мы существуем уже 30 лет, так что GOJIRA — уже состоявшаяся группа. Это не значит, что мы можем лениться — это совсем не так, — но очень важно найти время, чтобы привнести что-то свежее, новенькое и мощное.

На новые песни мы потратили так много времени, просто чтобы убедиться, что все получилось хорошо, достаточно мощно и, я не знаю, достаточно умно. Но все уже на подходе, 2026 год, непременно!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 125

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом