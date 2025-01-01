сегодня



GOJIRA выпустит альбом в 2026



Барабанщик GOJIRA Mario Duplantier в интервью Bloodstock TV рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Мы уже записали некоторые партии барабанов, гитар и баса.



Это заняло у нас много времени. Я думаю, нам нужно было это время, чтобы убедиться, что мы все на одной волне, убедиться, что то, что GOJIRA собирается сделать дальше, будет достаточно убедительным. Кроме того, на нас не так сильно давят. Мы уже не молодая группа. Мы не похожи на SLEEP TOKEN или LORNA SHORE, для которых так важен следующий альбом. Мы существуем уже 30 лет, так что GOJIRA — уже состоявшаяся группа. Это не значит, что мы можем лениться — это совсем не так, — но очень важно найти время, чтобы привнести что-то свежее, новенькое и мощное.



На новые песни мы потратили так много времени, просто чтобы убедиться, что все получилось хорошо, достаточно мощно и, я не знаю, достаточно умно. Но все уже на подходе, 2026 год, непременно!»







