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GOJIRA о туре с METALLICA «Восемь лет назад мы выступали с METALLICA на восточном побережье. В августе этого года мы отыграли в Неваде, Аризоне, Вашингтоне, Калифорнии и Канаде. Спасибо всем новым и старым поклонникам, которые пришли на наши концерты!»













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