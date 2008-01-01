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GOJIRA отчитались за выступления в Париже GOJIRA опубликовали видеоотчёт о двух аншлаговых выступлениях в парижском зале L'Olympia, что состоялись 1 и 2 апреля - ролик можно просмотреть ниже.











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