Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ» 16
[= ||| все новости группы



*

Gojira

*



23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

21 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

30 ноя 2025 : 		 GOJIRA выступила с GREG KUBACKI

24 ноя 2025 : 		 Вокалисту GOJIRA провели операцию

3 ноя 2025 : 		 GOJIRA отметила юбилей "From Mars To Sirius"

14 окт 2025 : 		 GOJIRA взяла первую тяжелую награду во Франции

29 авг 2025 : 		 Гитарист DECAPITATED присоединился на сцене к GOJIRA

26 авг 2025 : 		 GOJIRA выпустит альбом в 2026

24 июл 2025 : 		 GOJIRA узнала на сцене о смерти Оззи

21 июл 2025 : 		 ROBB FLYNN и GOJIRA исполнили SEPULTURA

6 июл 2025 : 		 GOJIRA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 фев 2025 : 		 GOJIRA взяли Грэмми

11 дек 2024 : 		 ROB HALFORD: «С детства за GOJIRA!»

11 дек 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

27 ноя 2024 : 		 Вокалист GOJIRA зовет в веганы

17 окт 2024 : 		 GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открытии ОИ

3 сен 2024 : 		 Вокалист GOJIRA: «Мы пытаемся...»

3 сен 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о выступлении GOJIRA на открытии Олимпиады в Париже: «Я горжусь ими»

16 авг 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD рад за GOJIRA

5 авг 2024 : 		 Вокалист GOJIRA поедет спасать китоактивиста

2 авг 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

31 июл 2024 : 		 Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше

28 июл 2024 : 		 GOJIRA разогрела квиров

26 июл 2024 : 		 GOJIRA выступят на открытии Олимпиады

20 май 2024 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

27 окт 2023 : 		 У GOJIRA много идей
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления GOJIRA



zoom
Профессиональное видео с выступления GOJIRA, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 дек 2025
Орион
Капец Марио бока наел. Скоро будет как Ноора.
просмотров: 140

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом