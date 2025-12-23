×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Новое видео MEGADETH
33
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
18
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
16
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Новое видео MEGADETH
33
CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS
30
BATTLE BEAST сменили вокалистку
27
STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON
18
Вокалистка LACUNA COIL: «Я ненавижу музыку, созданную ИИ»
16
все новости группы
Gojira
Франция
Death Metal
Progressive Metal
http://www.gojira-music.com
Myspace:
http://www.myspace.com/gojira
Facebook:
https://www.facebook.com/GojiraMusic
23 дек 2025
:
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
21 дек 2025
:
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
30 ноя 2025
:
GOJIRA выступила с GREG KUBACKI
24 ноя 2025
:
Вокалисту GOJIRA провели операцию
3 ноя 2025
:
GOJIRA отметила юбилей "From Mars To Sirius"
14 окт 2025
:
GOJIRA взяла первую тяжелую награду во Франции
29 авг 2025
:
Гитарист DECAPITATED присоединился на сцене к GOJIRA
26 авг 2025
:
GOJIRA выпустит альбом в 2026
24 июл 2025
:
GOJIRA узнала на сцене о смерти Оззи
21 июл 2025
:
ROBB FLYNN и GOJIRA исполнили SEPULTURA
6 июл 2025
:
GOJIRA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH
3 фев 2025
:
GOJIRA взяли Грэмми
11 дек 2024
:
ROB HALFORD: «С детства за GOJIRA!»
11 дек 2024
:
Новое видео GOJIRA
27 ноя 2024
:
Вокалист GOJIRA зовет в веганы
17 окт 2024
:
GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открытии ОИ
3 сен 2024
:
Вокалист GOJIRA: «Мы пытаемся...»
3 сен 2024
:
Перкуссионист SLIPKNOT о выступлении GOJIRA на открытии Олимпиады в Париже: «Я горжусь ими»
16 авг 2024
:
Басист AVENGED SEVENFOLD рад за GOJIRA
5 авг 2024
:
Вокалист GOJIRA поедет спасать китоактивиста
2 авг 2024
:
Новое видео GOJIRA
31 июл 2024
:
Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше
28 июл 2024
:
GOJIRA разогрела квиров
26 июл 2024
:
GOJIRA выступят на открытии Олимпиады
20 май 2024
:
Видео от барабанщика GOJIRA
27 окт 2023
:
У GOJIRA много идей
16 авг 2023
:
Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»
8 июн 2023
:
Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат
11 май 2023
:
RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA
13 апр 2023
:
Гитарист GOJIRA — о новом материале
27 дек 2022
:
Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»
10 дек 2022
:
GOJIRA о новом треке
7 дек 2022
:
Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»
14 окт 2022
:
Новая песня GOJIRA
25 сен 2022
:
Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне
6 сен 2022
:
Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла
30 май 2022
:
Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA
5 мар 2022
:
Новое видео от барабанщика GOJIRA
23 фев 2022
:
Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»
4 ноя 2021
:
RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA
29 окт 2021
:
Новое видео GOJIRA
28 сен 2021
:
Вокалист LAMB OF GOD присоединился к GOJIRA
17 июн 2021
:
Барабанщик GOJIRA: «LARS ULRICH — гений»
16 июн 2021
:
Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии»
8 июн 2021
:
Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»
4 июн 2021
:
Видео от барабанщика GOJIRA
6 май 2021
:
Барабанщик GOJIRA — о росте популярности
1 май 2021
:
Новое видео GOJIRA
27 апр 2021
:
Новая песня GOJIRA
17 апр 2021
:
Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»
14 апр 2021
:
Новая песня GOJIRA
7 апр 2021
:
Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»
26 мар 2021
:
Новое видео GOJIRA
26 мар 2021
:
Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии
17 фев 2021
:
Новое видео GOJIRA
28 ноя 2020
:
GOJIRA выпускают хоккейный мерч
6 авг 2020
:
Новый сингл GOJIRA
16 июн 2020
:
GOJIRA отменили все планы на 2020
2 фев 2020
:
Новое видео от барабанщика GOJIRA
29 окт 2019
:
MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»
6 май 2019
:
GOJIRA работают над новым материалом
17 янв 2019
:
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
17 авг 2018
:
Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»
25 июн 2018
:
Концертное видео GOJIRA
30 мар 2018
:
Видео с выступления GOJIRA
25 мар 2018
:
Колыбельные от GOJIRA
9 ноя 2017
:
Концертное видео GOJIRA
10 окт 2017
:
Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов
22 сен 2017
:
Концертное видео GOJIRA
22 авг 2017
:
GOJIRA о туре с METALLICA
9 июл 2017
:
Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»
29 апр 2017
:
GOJIRA отчитались за выступления в Париже
6 апр 2017
:
Видео с выступления GOJIRA
24 мар 2017
:
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
23 фев 2017
:
Новое видео GOJIRA
19 фев 2017
:
На Грэмми с GOJIRA
5 фев 2017
:
Рассказ о французском туре GOJIRA
15 ноя 2016
:
GOJIRA в программе "Rock Show"
20 сен 2016
:
Новое видео GOJIRA
8 июл 2016
:
Новое видео GOJIRA
30 июн 2016
:
Успехи в чартах GOJIRA
22 июн 2016
:
Барабанщик GOJIRA о новом альбоме: «Мы хотели изменить динамику»
17 июн 2016
:
Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания
17 июн 2016
:
GOJIRA в ‘Le Petit Journal’
15 июн 2016
:
Фронтмен GOJIRA объяснил, что такое магма
13 июн 2016
:
Новая песня GOJIRA
8 июн 2016
:
GOJIRA представили новые песни
7 июн 2016
:
GOJIRA представили книжку о создании своего нового альбома
2 июн 2016
:
GOJIRA представили новую песню
31 май 2016
:
GOJIRA представили новую песню
26 май 2016
:
Фрагмент нового трека GOJIRA
20 май 2016
:
Новое видео GOJIRA
22 апр 2016
:
Новое видео GOJIRA
20 апр 2016
:
Фрагмент нового трека GOJIRA
13 апр 2016
:
Новой альбом GOJIRA выйдет в июне
30 мар 2016
:
Тизер нового альбома GOJIRA
21 фев 2016
:
GOJIRA завершили сведение
22 янв 2016
:
Бокс-сет GOJIRA выйдет в феврале
20 янв 2016
:
Вокалист GOJIRA записывает партии флейты
27 ноя 2015
:
Альбомы GOJIRA выйдут на виниле в январе
30 сен 2015
:
Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к GOJIRA
21 сен 2015
:
Видео полного выступления GOJIRA
18 сен 2015
:
Фанат GOJIRA сыграл с группой на саундчеке
8 июл 2015
:
GOJIRA отменили концерты из-за смерти в семье
19 апр 2015
:
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
8 апр 2015
:
GOJIRA пишутся в собственной студии
6 апр 2015
:
GOJIRA приступили к записи
7 дек 2014
:
Рассказ о североамериканском туре GOJIRA
7 июл 2014
:
Видео с выступления GOJIRA
25 мар 2014
:
Новое видео GOJIRA
10 мар 2014
:
Видео с выступления GOJIRA
25 янв 2014
:
Трейлер нового DVD GOJIRA
23 янв 2014
:
Концертный релиз GOJIRA
30 дек 2013
:
Гитарист GOJIRA о планах на 2014 год
11 дек 2013
:
Гитарист GOJIRA о новом альбоме
4 сен 2013
:
Видео с выступления GOJIRA
17 июн 2013
:
Альбомы GOJIRA выйдут на виниле
2 май 2013
:
GOJIRA снимали концерт для DVD
9 фев 2013
:
Видео с выступления GOJIRA
24 янв 2013
:
Фронтмен GOJIRA: «Даже сейчас никто не понимает, что произошло с Roadrunner Records»
13 окт 2012
:
Видео с текстом от GOJIRA
28 сен 2012
:
Новое видео GOJIRA
18 июл 2012
:
Любимые клипы GOJIRA
25 июн 2012
:
GOJIRA рассказали об обложке
20 июн 2012
:
Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания целиком
5 июн 2012
:
Новая песня GOJIRA
2 июн 2012
:
Трейлер нового альбома GOJIRA
23 май 2012
:
Новое видео GOJIRA
4 май 2012
:
Видео с выступления GOJIRA
2 май 2012
:
GOJIRA представили новый трек
28 апр 2012
:
Новая песня GOJIRA
26 апр 2012
:
Трейлер нового DVD GOJIRA
24 апр 2012
:
Детали DVD GOJIRA
18 апр 2012
:
Семпл нового трека GOJIRA
5 апр 2012
:
Трек-лист нового альбома GOJIRA
10 мар 2012
:
Демо 1997 года GOJIRA выйдет на виниле
8 мар 2012
:
DEVIN TOWNSEND, FREDRIK THORDENDAL выступили с GOJIRA
9 ноя 2011
:
GOJIRA на ROADRUNNER RECORDS
7 ноя 2011
:
GOJIRA приступили к записи альбома
12 окт 2011
:
Видео с выступления GOJIRA
3 окт 2011
:
GOJIRA отправятся в студию в следующем месяце
30 июл 2011
:
Барабанщик GOJIRA рассказал о новом альбоме и миньоне “Sea Shepherd”
1 июн 2011
:
Участники LAMB OF GOD, IN FLAMES, SOULFLY на новом ЕР GOJIRA
16 мар 2011
:
GOJIRA работают над материалом для нового альбома
28 окт 2010
:
GOJIRA начнет запись ЕР на следующей неделе
15 апр 2010
:
GOJIRA запишут миньон для китов
8 апр 2010
:
Фронтмен GOJIRA о выступлениях с METALLICA
21 авг 2009
:
Фронтмен GOJIRA сказал, что группа возьмёт полугодичный перерыв
12 янв 2009
:
В сети появилось новое видео GOJIRA
17 ноя 2008
:
Новости из лагеря GOJIRA
11 июл 2008
:
Фронтмен LAMB OF GOD стал гостем на новом альбоме GOJIRA
26 фев 2008
:
GOJIRA отправятся в студию в апреле
сегодня
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
Профессиональное видео с выступления GOJIRA, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
23 дек 2025
Орион
Капец Марио бока наел. Скоро будет как Ноора.
просмотров: 140
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).