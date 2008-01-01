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*Gojira*



10 окт 2017 : 		 Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

22 сен 2017 : 		 Концертное видео GOJIRA

22 авг 2017 : 		 GOJIRA о туре с METALLICA

9 июл 2017 : 		 Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»

29 апр 2017 : 		 GOJIRA отчитались за выступления в Париже

6 апр 2017 : 		 Видео с выступления GOJIRA

24 мар 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

23 фев 2017 : 		 Новое видео GOJIRA

19 фев 2017 : 		 На Грэмми с GOJIRA

5 фев 2017 : 		 Рассказ о французском туре GOJIRA

15 ноя 2016 : 		 GOJIRA в программе "Rock Show"

20 сен 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

8 июл 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

30 июн 2016 : 		 Успехи в чартах GOJIRA

22 июн 2016 : 		 Барабанщик GOJIRA о новом альбоме: «Мы хотели изменить динамику»

17 июн 2016 : 		 Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания

17 июн 2016 : 		 GOJIRA в ‘Le Petit Journal’

15 июн 2016 : 		 Фронтмен GOJIRA объяснил, что такое магма

13 июн 2016 : 		 Новая песня GOJIRA

8 июн 2016 : 		 GOJIRA представили новые песни

7 июн 2016 : 		 GOJIRA представили книжку о создании своего нового альбома

2 июн 2016 : 		 GOJIRA представили новую песню

31 май 2016 : 		 GOJIRA представили новую песню

26 май 2016 : 		 Фрагмент нового трека GOJIRA

20 май 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

22 апр 2016 : 		 Новое видео GOJIRA

20 апр 2016 : 		 Фрагмент нового трека GOJIRA

13 апр 2016 : 		 Новой альбом GOJIRA выйдет в июне

30 мар 2016 : 		 Тизер нового альбома GOJIRA

21 фев 2016 : 		 GOJIRA завершили сведение

22 янв 2016 : 		 Бокс-сет GOJIRA выйдет в феврале

20 янв 2016 : 		 Вокалист GOJIRA записывает партии флейты

27 ноя 2015 : 		 Альбомы GOJIRA выйдут на виниле в январе

30 сен 2015 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к GOJIRA

21 сен 2015 : 		 Видео полного выступления GOJIRA

18 сен 2015 : 		 Фанат GOJIRA сыграл с группой на саундчеке

8 июл 2015 : 		 GOJIRA отменили концерты из-за смерти в семье

19 апр 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

8 апр 2015 : 		 GOJIRA пишутся в собственной студии

6 апр 2015 : 		 GOJIRA приступили к записи

7 дек 2014 : 		 Рассказ о североамериканском туре GOJIRA

7 июл 2014 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 мар 2014 : 		 Новое видео GOJIRA

10 мар 2014 : 		 Видео с выступления GOJIRA

25 янв 2014 : 		 Трейлер нового DVD GOJIRA

23 янв 2014 : 		 Концертный релиз GOJIRA

30 дек 2013 : 		 Гитарист GOJIRA о планах на 2014 год

11 дек 2013 : 		 Гитарист GOJIRA о новом альбоме

4 сен 2013 : 		 Видео с выступления GOJIRA

17 июн 2013 : 		 Альбомы GOJIRA выйдут на виниле

2 май 2013 : 		 GOJIRA снимали концерт для DVD

9 фев 2013 : 		 Видео с выступления GOJIRA

24 янв 2013 : 		 Фронтмен GOJIRA: «Даже сейчас никто не понимает, что произошло с Roadrunner Records»

13 окт 2012 : 		 Видео с текстом от GOJIRA

28 сен 2012 : 		 Новое видео GOJIRA

18 июл 2012 : 		 Любимые клипы GOJIRA

25 июн 2012 : 		 GOJIRA рассказали об обложке

20 июн 2012 : 		 Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания целиком

5 июн 2012 : 		 Новая песня GOJIRA

2 июн 2012 : 		 Трейлер нового альбома GOJIRA

23 май 2012 : 		 Новое видео GOJIRA

4 май 2012 : 		 Видео с выступления GOJIRA

2 май 2012 : 		 GOJIRA представили новый трек

28 апр 2012 : 		 Новая песня GOJIRA

26 апр 2012 : 		 Трейлер нового DVD GOJIRA

24 апр 2012 : 		 Детали DVD GOJIRA

18 апр 2012 : 		 Семпл нового трека GOJIRA

5 апр 2012 : 		 Трек-лист нового альбома GOJIRA

10 мар 2012 : 		 Демо 1997 года GOJIRA выйдет на виниле

8 мар 2012 : 		 DEVIN TOWNSEND, FREDRIK THORDENDAL выступили с GOJIRA

9 ноя 2011 : 		 GOJIRA на ROADRUNNER RECORDS

7 ноя 2011 : 		 GOJIRA приступили к записи альбома

12 окт 2011 : 		 Видео с выступления GOJIRA

3 окт 2011 : 		 GOJIRA отправятся в студию в следующем месяце

30 июл 2011 : 		 Барабанщик GOJIRA рассказал о новом альбоме и миньоне “Sea Shepherd”

1 июн 2011 : 		 Участники LAMB OF GOD, IN FLAMES, SOULFLY на новом ЕР GOJIRA

16 мар 2011 : 		 GOJIRA работают над материалом для нового альбома

28 окт 2010 : 		 GOJIRA начнет запись ЕР на следующей неделе

15 апр 2010 : 		 GOJIRA запишут миньон для китов

8 апр 2010 : 		 Фронтмен GOJIRA о выступлениях с METALLICA

21 авг 2009 : 		 Фронтмен GOJIRA сказал, что группа возьмёт полугодичный перерыв

12 янв 2009 : 		 В сети появилось новое видео GOJIRA

17 ноя 2008 : 		 Новости из лагеря GOJIRA

11 июл 2008 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD стал гостем на новом альбоме GOJIRA

26 фев 2008 : 		 GOJIRA отправятся в студию в апреле

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Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов

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В ходе недавнего интервью у вокалиста GOJIRA Joseph'a Duplantier спросили, планирует ли всё ещё группа выпустить давно анонсированный ЕР "Sea Shepherd".

«Мы записали четыре песни. Одна из них была выпущена — это "Of Blood And Salt", с участием Devin'a Townsend'a и Fredrik'a Thordendal'a из MESHUGGAH. Всё это случилось в 2011 году. Три песни были на винчестере, который посыпался, и чертовски сложно было всё это дело восстановить. Но всё получилось, потребовалось три года. Мы полностью ушли в дела группы, записали альбом, поехали в тур, и было сложно вернуться к тем темам. Но сейчас я поговорил со звукорежиссёром в студии, чтобы собрать все эти песни, и мы постараемся всё-таки закончить над ними работу. Но я не буду делать заявлений из серии: "Ой, у нас уже есть точная дата", потому что урок выучен. Буду говорить только тогда, когда всё будет, я всё ещё над ними тружусь».

На вопрос о том, планирует ли группа целиком играть "The Way Of All Flesh" в честь юбилея, Joseph ответил отрицательно и добавил, что, быть может, будет выпущена делюкс-версия этого диска.

GOJIRA Frontman On






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Whiterey
10 окт 2017, 11:03		От этих ребят все схаваю!


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