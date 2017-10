сегодня



Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов В ходе недавнего интервью у вокалиста GOJIRA Joseph'a Duplantier спросили, планирует ли всё ещё группа выпустить давно анонсированный ЕР "Sea Shepherd".



«Мы записали четыре песни. Одна из них была выпущена — это "Of Blood And Salt", с участием Devin'a Townsend'a и Fredrik'a Thordendal'a из MESHUGGAH. Всё это случилось в 2011 году. Три песни были на винчестере, который посыпался, и чертовски сложно было всё это дело восстановить. Но всё получилось, потребовалось три года. Мы полностью ушли в дела группы, записали альбом, поехали в тур, и было сложно вернуться к тем темам. Но сейчас я поговорил со звукорежиссёром в студии, чтобы собрать все эти песни, и мы постараемся всё-таки закончить над ними работу. Но я не буду делать заявлений из серии: "Ой, у нас уже есть точная дата", потому что урок выучен. Буду говорить только тогда, когда всё будет, я всё ещё над ними тружусь».



На вопрос о том, планирует ли группа целиком играть "The Way Of All Flesh" в честь юбилея, Joseph ответил отрицательно и добавил, что, быть может, будет выпущена делюкс-версия этого диска.















