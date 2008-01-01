сегодня



Барабанщик GOJIRA : «HDD нас подвел» Mulatschag TV недавно поговорили с барабанщиком Mario Duplantier из GOJIRA и спросили его о том, почему так долго не выходит ЕР против китобойного промысла:



«Мы хотели обратить внимание на эту проблему, поэтому Joe задумал этот ЕР, все средства от продажи которого были бы направлены в адрес Sea Shepherd Conservation Society в качестве помощи. В итоге мы начали работать над ЕР, но у нас умер винчестер. Мы не смогли закончить это проект, но все еще работаем над ним. Целью является обратить внимание. Они работают, они борются за то, что очень важно. И мы их очень уважаем, поэтому наша цель привлечь внимание к проблеме».



С кем он бы хотел сделать сайд-проект:



«С METALLICA (смеется)»



Не устал ли он играть с разными гитаристами, включая брата Joe:



«(смеется) Мне нравится играть с моим братом, потому что у нас есть это взаимопонимание. Нам очень просто джемовать, он прекрасный гитарист и мне нравится то, как он играет. У нас хорошая синхронизация друг с другом. И я думаю, что это уникальная ситуация. И да, я не хочу играть с другими гитаристами!»















+2 -0



просмотров: 447

