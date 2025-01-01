сегодня



Гитарист DECAPITATED присоединился на сцене к GOJIRA



Гитарист DECAPITATED Wacław “Vogg” Kiełtyka присоединился на сцене к GOJIRA в рамках выступления 19 августа в Кракове и исполнил “From The Sky”.



«Это был поистине незабываемый вечер. Я получил невообразимое удовольствие и честь исполнить "From The Sky" с моими дорогими друзьями из могучей Gojira. Это был один из самых незабываемых и эпичных моментов за всю мою музыкальную жизнь. Я до сих пор в восторге от того, как чудесно мы провели время с ними в моем родном Кракове. Я никогда не забуду этот день!» http://www.gojira-music.com











+0 -0



просмотров: 110

