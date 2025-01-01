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ROBB FLYNN и GOJIRA исполнили SEPULTURA



ROBB FLYNN и GOJIRA исполнили кавер-версию композиции SEPULTURA "Territory" в рамках выступления на фестивале Release в Афинах 19 июля — видео доступно ниже.











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