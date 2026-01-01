Барабанщик GOJIRA не попал в США из-за проблем с визой

2 авг 2024 :
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Новое видео GOJIRA
31 июл 2024 :
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Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше
28 июл 2024 :
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GOJIRA разогрела квиров
26 июл 2024 :
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GOJIRA выступят на открытии Олимпиады
20 май 2024 :
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Видео от барабанщика GOJIRA
27 окт 2023 :
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У GOJIRA много идей
16 авг 2023 :
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Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»
8 июн 2023 :
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Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат
11 май 2023 :
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RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA
13 апр 2023 :
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Гитарист GOJIRA — о новом материале
27 дек 2022 :
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Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»
10 дек 2022 :
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GOJIRA о новом треке
7 дек 2022 :
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Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»
14 окт 2022 :
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Новая песня GOJIRA
25 сен 2022 :
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Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне
6 сен 2022 :
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Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла
30 май 2022 :
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Вокалист DEFTONES присоединился к GOJIRA для исполнения SEPULTURA
5 мар 2022 :
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Новое видео от барабанщика GOJIRA
23 фев 2022 :
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Барабанщик GOJIRA: «ROBERT TRUJILLO — классный чувак»
4 ноя 2021 :
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RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA
29 окт 2021 :
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Новое видео GOJIRA
28 сен 2021 :
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Вокалист LAMB OF GOD присоединился к GOJIRA
17 июн 2021 :
|
Барабанщик GOJIRA: «LARS ULRICH — гений»
16 июн 2021 :
|
Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии»
8 июн 2021 :
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Барабанщик GOJIRA: «Получить похвалу от METALLICA было очень приятно»
4 июн 2021 :
|
Видео от барабанщика GOJIRA
6 май 2021 :
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Барабанщик GOJIRA — о росте популярности
1 май 2021 :
|
Новое видео GOJIRA
27 апр 2021 :
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Новая песня GOJIRA
17 апр 2021 :
|
Фронтмен GOJIRA — о новой песне: «Это дань уважения SEPULTURA»
14 апр 2021 :
|
Новая песня GOJIRA
7 апр 2021 :
|
Фронтмен GOJIRA: «James Hetfield вдохновил меня играть на гитаре»
26 мар 2021 :
|
Новое видео GOJIRA
26 мар 2021 :
|
Новый альбом GOJIRA был готов до пандемии
17 фев 2021 :
|
Новое видео GOJIRA
28 ноя 2020 :
|
GOJIRA выпускают хоккейный мерч
6 авг 2020 :
|
Новый сингл GOJIRA
16 июн 2020 :
|
GOJIRA отменили все планы на 2020
2 фев 2020 :
|
Новое видео от барабанщика GOJIRA
29 окт 2019 :
|
MYLES KENNEDY: «GOJIRA — наиболее значимая металл-группа в настоящий момент»
6 май 2019 :
|
GOJIRA работают над новым материалом
17 янв 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
17 авг 2018 :
|
Вокалист GOJIRA: «Похоже, нам надо написать песен сто»
25 июн 2018 :
|
Концертное видео GOJIRA
30 мар 2018 :
|
Видео с выступления GOJIRA
25 мар 2018 :
|
Колыбельные от GOJIRA
9 ноя 2017 :
|
Концертное видео GOJIRA
10 окт 2017 :
|
Вокалист GOJIRA о ЕР по защите китов
22 сен 2017 :
|
Концертное видео GOJIRA
22 авг 2017 :
|
GOJIRA о туре с METALLICA
9 июл 2017 :
|
Барабанщик GOJIRA: «HDD нас подвел»
29 апр 2017 :
|
GOJIRA отчитались за выступления в Париже
6 апр 2017 :
|
Видео с выступления GOJIRA
24 мар 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
23 фев 2017 :
|
Новое видео GOJIRA
19 фев 2017 :
|
На Грэмми с GOJIRA
5 фев 2017 :
|
Рассказ о французском туре GOJIRA
15 ноя 2016 :
|
GOJIRA в программе "Rock Show"
20 сен 2016 :
|
Новое видео GOJIRA
8 июл 2016 :
|
Новое видео GOJIRA
30 июн 2016 :
|
Успехи в чартах GOJIRA
22 июн 2016 :
|
Барабанщик GOJIRA о новом альбоме: «Мы хотели изменить динамику»
17 июн 2016 :
|
Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания
17 июн 2016 :
|
GOJIRA в ‘Le Petit Journal’
15 июн 2016 :
|
Фронтмен GOJIRA объяснил, что такое магма
13 июн 2016 :
|
Новая песня GOJIRA
8 июн 2016 :
|
GOJIRA представили новые песни
7 июн 2016 :
|
GOJIRA представили книжку о создании своего нового альбома
2 июн 2016 :
|
GOJIRA представили новую песню
31 май 2016 :
|
GOJIRA представили новую песню
26 май 2016 :
|
Фрагмент нового трека GOJIRA
20 май 2016 :
|
Новое видео GOJIRA
22 апр 2016 :
|
Новое видео GOJIRA
20 апр 2016 :
|
Фрагмент нового трека GOJIRA
13 апр 2016 :
|
Новой альбом GOJIRA выйдет в июне
30 мар 2016 :
|
Тизер нового альбома GOJIRA
21 фев 2016 :
|
GOJIRA завершили сведение
22 янв 2016 :
|
Бокс-сет GOJIRA выйдет в феврале
20 янв 2016 :
|
Вокалист GOJIRA записывает партии флейты
27 ноя 2015 :
|
Альбомы GOJIRA выйдут на виниле в январе
30 сен 2015 :
|
Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к GOJIRA
21 сен 2015 :
|
Видео полного выступления GOJIRA
18 сен 2015 :
|
Фанат GOJIRA сыграл с группой на саундчеке
8 июл 2015 :
|
GOJIRA отменили концерты из-за смерти в семье
19 апр 2015 :
|
Профессиональное видео с выступления GOJIRA
8 апр 2015 :
|
GOJIRA пишутся в собственной студии
6 апр 2015 :
|
GOJIRA приступили к записи
7 дек 2014 :
|
Рассказ о североамериканском туре GOJIRA
7 июл 2014 :
|
Видео с выступления GOJIRA
25 мар 2014 :
|
Новое видео GOJIRA
10 мар 2014 :
|
Видео с выступления GOJIRA
25 янв 2014 :
|
Трейлер нового DVD GOJIRA
23 янв 2014 :
|
Концертный релиз GOJIRA
30 дек 2013 :
|
Гитарист GOJIRA о планах на 2014 год
11 дек 2013 :
|
Гитарист GOJIRA о новом альбоме
4 сен 2013 :
|
Видео с выступления GOJIRA
17 июн 2013 :
|
Альбомы GOJIRA выйдут на виниле
2 май 2013 :
|
GOJIRA снимали концерт для DVD
9 фев 2013 :
|
Видео с выступления GOJIRA
24 янв 2013 :
|
Фронтмен GOJIRA: «Даже сейчас никто не понимает, что произошло с Roadrunner Records»
13 окт 2012 :
|
Видео с текстом от GOJIRA
28 сен 2012 :
|
Новое видео GOJIRA
18 июл 2012 :
|
Любимые клипы GOJIRA
25 июн 2012 :
|
GOJIRA рассказали об обложке
20 июн 2012 :
|
Новый альбом GOJIRA доступен для прослушивания целиком
5 июн 2012 :
|
Новая песня GOJIRA
2 июн 2012 :
|
Трейлер нового альбома GOJIRA
23 май 2012 :
|
Новое видео GOJIRA
4 май 2012 :
|
Видео с выступления GOJIRA
2 май 2012 :
|
GOJIRA представили новый трек
28 апр 2012 :
|
Новая песня GOJIRA
26 апр 2012 :
|
Трейлер нового DVD GOJIRA
24 апр 2012 :
|
Детали DVD GOJIRA
18 апр 2012 :
|
Семпл нового трека GOJIRA
5 апр 2012 :
|
Трек-лист нового альбома GOJIRA
10 мар 2012 :
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Демо 1997 года GOJIRA выйдет на виниле
8 мар 2012 :
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DEVIN TOWNSEND, FREDRIK THORDENDAL выступили с GOJIRA
9 ноя 2011 :
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GOJIRA на ROADRUNNER RECORDS
7 ноя 2011 :
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GOJIRA приступили к записи альбома
12 окт 2011 :
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Видео с выступления GOJIRA
3 окт 2011 :
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GOJIRA отправятся в студию в следующем месяце
30 июл 2011 :
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Барабанщик GOJIRA рассказал о новом альбоме и миньоне “Sea Shepherd”
1 июн 2011 :
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Участники LAMB OF GOD, IN FLAMES, SOULFLY на новом ЕР GOJIRA
16 мар 2011 :
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GOJIRA работают над материалом для нового альбома
28 окт 2010 :
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GOJIRA начнет запись ЕР на следующей неделе
15 апр 2010 :
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GOJIRA запишут миньон для китов
8 апр 2010 :
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Фронтмен GOJIRA о выступлениях с METALLICA
21 авг 2009 :
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Фронтмен GOJIRA сказал, что группа возьмёт полугодичный перерыв
12 янв 2009 :
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В сети появилось новое видео GOJIRA
17 ноя 2008 :
|
Новости из лагеря GOJIRA
11 июл 2008 :
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Фронтмен LAMB OF GOD стал гостем на новом альбоме GOJIRA
26 фев 2008 :
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GOJIRA отправятся в студию в апреле
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