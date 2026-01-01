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Барабанщик GOJIRA не попал в США из-за проблем с визой



MARIO DUPLANTIER не сможет выступить с GOJIRA на фестивале в США в июле из-за визовых проблем. Его место займет Luigi Paraventi из PALEFACE SWISS.



«Привет всем! Важное сообщение относительно наших выступлений на фестивале.



У Mario возникли проблемы с иммиграционными органами, из-за которых он не смог вовремя приехать в США на наши концерты. Он очень огорчен тем, что не может быть здесь с нами, и до последнего боролся за то, чтобы найти решение.



Мы безмерно благодарны невероятному Luigi Paraventi из PALEFACE SWISS, который согласился заменить Mario в последнюю минуту.



Игрок № 2 вступил в игру — РЕСПЕКТ.



Мы с нетерпением ждём встречи со всеми вами!!»







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