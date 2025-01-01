Arts
Новости
3 ноя 2025 : 		 GOJIRA отметила юбилей "From Mars To Sirius"

14 окт 2025 : 		 GOJIRA взяла первую тяжелую награду во Франции

29 авг 2025 : 		 Гитарист DECAPITATED присоединился на сцене к GOJIRA

26 авг 2025 : 		 GOJIRA выпустит альбом в 2026

24 июл 2025 : 		 GOJIRA узнала на сцене о смерти Оззи

21 июл 2025 : 		 ROBB FLYNN и GOJIRA исполнили SEPULTURA

6 июл 2025 : 		 GOJIRA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 фев 2025 : 		 GOJIRA взяли Грэмми

11 дек 2024 : 		 ROB HALFORD: «С детства за GOJIRA!»

11 дек 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

27 ноя 2024 : 		 Вокалист GOJIRA зовет в веганы

17 окт 2024 : 		 GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открытии ОИ

3 сен 2024 : 		 Вокалист GOJIRA: «Мы пытаемся...»

3 сен 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о выступлении GOJIRA на открытии Олимпиады в Париже: «Я горжусь ими»

16 авг 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD рад за GOJIRA

5 авг 2024 : 		 Вокалист GOJIRA поедет спасать китоактивиста

2 авг 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

31 июл 2024 : 		 Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше

28 июл 2024 : 		 GOJIRA разогрела квиров

26 июл 2024 : 		 GOJIRA выступят на открытии Олимпиады

20 май 2024 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

27 окт 2023 : 		 У GOJIRA много идей

16 авг 2023 : 		 Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»

8 июн 2023 : 		 Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат

11 май 2023 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

13 апр 2023 : 		 Гитарист GOJIRA — о новом материале
GOJIRA отметила юбилей "From Mars To Sirius"



GOJIRA отметила 20-летие альбома "From Mars To Sirius" исполнением трех песен в Joseph Duplantier's Silver Cord Studio, Ridgewood, Queens, New York:

01. Ocean Planet - 00:00
02. From The Sky - 06:17
03. Where Dragons Dwell - 12:12




просмотров: 137

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
