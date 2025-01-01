Arts
Новости
*Новое видео MEGADETH 34
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Лидер BEHEMOTH: «Да не тупое у нас название альбома!» 23
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 21
все новости группы



*

Gojira

*



27 дек 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от GOJIRA

25 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

21 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GOJIRA

30 ноя 2025 : 		 GOJIRA выступила с GREG KUBACKI

24 ноя 2025 : 		 Вокалисту GOJIRA провели операцию

3 ноя 2025 : 		 GOJIRA отметила юбилей "From Mars To Sirius"

14 окт 2025 : 		 GOJIRA взяла первую тяжелую награду во Франции

29 авг 2025 : 		 Гитарист DECAPITATED присоединился на сцене к GOJIRA

26 авг 2025 : 		 GOJIRA выпустит альбом в 2026

24 июл 2025 : 		 GOJIRA узнала на сцене о смерти Оззи

21 июл 2025 : 		 ROBB FLYNN и GOJIRA исполнили SEPULTURA

6 июл 2025 : 		 GOJIRA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 фев 2025 : 		 GOJIRA взяли Грэмми

11 дек 2024 : 		 ROB HALFORD: «С детства за GOJIRA!»

11 дек 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

27 ноя 2024 : 		 Вокалист GOJIRA зовет в веганы

17 окт 2024 : 		 GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открытии ОИ

3 сен 2024 : 		 Вокалист GOJIRA: «Мы пытаемся...»

3 сен 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о выступлении GOJIRA на открытии Олимпиады в Париже: «Я горжусь ими»

16 авг 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD рад за GOJIRA

5 авг 2024 : 		 Вокалист GOJIRA поедет спасать китоактивиста

2 авг 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

31 июл 2024 : 		 Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше

28 июл 2024 : 		 GOJIRA разогрела квиров

26 июл 2024 : 		 GOJIRA выступят на открытии Олимпиады
Кавер-версия BLACK SABBATH от GOJIRA



Профессиональное видео с выступления GOJIRA, которое состоялось в рамках фестиваля Bloodstock Open Air 2025, доступно для просмотра ниже.




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
