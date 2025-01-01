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*Бывший гитарист MASTODON: «Я был в дерьмовой группе с ужасны... 101
*Первое фото нового состава BLACK SABBATH 48
*Гитарист BLACK SABBATH: «OZZY обещает, что сможет четыре» 41
*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 31
*BLACK SABBATH репетируют 29
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Gojira

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6 июл 2025 : 		 GOJIRA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

3 фев 2025 : 		 GOJIRA взяли Грэмми

11 дек 2024 : 		 ROB HALFORD: «С детства за GOJIRA!»

11 дек 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

27 ноя 2024 : 		 Вокалист GOJIRA зовет в веганы

17 окт 2024 : 		 GOJIRA 8 месяцев держали в тайне факт выступления на открытии ОИ

3 сен 2024 : 		 Вокалист GOJIRA: «Мы пытаемся...»

3 сен 2024 : 		 Перкуссионист SLIPKNOT о выступлении GOJIRA на открытии Олимпиады в Париже: «Я горжусь ими»

16 авг 2024 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD рад за GOJIRA

5 авг 2024 : 		 Вокалист GOJIRA поедет спасать китоактивиста

2 авг 2024 : 		 Новое видео GOJIRA

31 июл 2024 : 		 Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаше

28 июл 2024 : 		 GOJIRA разогрела квиров

26 июл 2024 : 		 GOJIRA выступят на открытии Олимпиады

20 май 2024 : 		 Видео от барабанщика GOJIRA

27 окт 2023 : 		 У GOJIRA много идей

16 авг 2023 : 		 Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёрла!»

8 июн 2023 : 		 Вокалист GOJIRA продолжает переживать за климат

11 май 2023 : 		 RANDY BLYTHE присоединился на сцене к GOJIRA

13 апр 2023 : 		 Гитарист GOJIRA — о новом материале

27 дек 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA: «Наша цель — приносить больше пользы человечеству»

10 дек 2022 : 		 GOJIRA о новом треке

7 дек 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA: «Сначала заряжу батарейки, а потом...»

14 окт 2022 : 		 Новая песня GOJIRA

25 сен 2022 : 		 Барабанщик GOJIRA — о тяге к новизне

6 сен 2022 : 		 Фронтмен GOJIRA считает SEPULTURA важной группой в истории металла
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GOJIRA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



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Профессиональное видео выступления группы GOJIRA в рамках финального шоу BLACK SABBATH Back to the Beginning, доступно для просмотра ниже:

Stranded
Silvera
Mea culpa (Ah! Ça ira!) ([traditional] cover) (with Marina Viotti)
Under the Sun (Black Sabbath cover)




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