GOJIRA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH



Профессиональное видео выступления группы GOJIRA в рамках финального шоу BLACK SABBATH Back to the Beginning, доступно для просмотра ниже:



Stranded

Silvera

Mea culpa (Ah! Ça ira!) ([traditional] cover) (with Marina Viotti)

Under the Sun (Black Sabbath cover)







