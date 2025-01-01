сегодня



Вокалисту GOJIRA провели операцию



JOSEPH DUPLANTIER опубликовал в своем аккаунте рентгеновский снимок руки и подписал его:



«Эй!” Несколько недель назад я повредил руку. После небольшой операции я иду на поправку, но, к сожалению, не смогу сыграть все свои гитарные партии в следующем туре по Франции… Но не волнуйтесь, мы наняли нашего хорошего друга [Greg Kubacki] из the невероятных [CAR BOMB], чтобы он "помог нам". Тем не менее, настроение в нашем лагере на высоте, поскольку мы готовимся к интересному приключению на своей территории. Шоу должны пройти оооочень успешно!»











+0 -0



просмотров: 78

