Новости
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 58
*Бывшего вокалиста LOSTPROPHETS прирезали 48
*U.D.O. и DIRKSCHNEIDER расстались с Андреем Смирновым 41
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Умер Эйс Фрейли 21
20 окт 2025 : 		 TESLA начала серию концертов в Вегасе

28 июл 2025 : 		 Оригинальные участники TESLA выступили вместе

24 май 2025 : 		 Новое видео TESLA

9 апр 2025 : 		 Гитарист TESLA представляет новый релиз

30 мар 2025 : 		 300 миллионов стримов TESLA

20 мар 2025 : 		 BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»

5 мар 2025 : 		 TESLA готовят винил

3 мар 2025 : 		 Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»

24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?

16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом

3 мар 2024 : 		 Сколько бензина в баке TESLA?
TESLA начала серию концертов в Вегасе



zoom
TESLA выступлением 17 октября открыла серию выступлений в House Of Blues Las Vegas inside Mandalay Bay Resort And Casino:

00:48 Modern Day Cowboy
06:15 Hang Tough
10:58 Edison's Medicine
17:09 All About Love
21:59 I Love You (CLIMAX BLUES BAND cover)
26:54 Give A Little Bit (SUPERTRAMP cover)
31:30 Forever More
36:44 Heaven's Trail (No Way Out)
42:20 Frank Hannon Solo intro
44:05 Miles Away
50:25 Changes
55:41 Paradise ("Five Man Acoustical Jam" version)
1:01:35.89 Call It What You Want
1:06:37.42 What You Give
1:14:16.40 Love Song
1:21:59.45 Little Suzi (PH.D cover)
1:27:57.15 Signs (FIVE MAN ELECTRIC JAM cover)




просмотров: 51

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
