TESLA начала серию концертов в Вегасе

TESLA выступлением 17 октября открыла серию выступлений в House Of Blues Las Vegas inside Mandalay Bay Resort And Casino:
00:48 Modern Day Cowboy
06:15 Hang Tough
10:58 Edison's Medicine
17:09 All About Love
21:59 I Love You (CLIMAX BLUES BAND cover)
26:54 Give A Little Bit (SUPERTRAMP cover)
31:30 Forever More
36:44 Heaven's Trail (No Way Out)
42:20 Frank Hannon Solo intro
44:05 Miles Away
50:25 Changes
55:41 Paradise ("Five Man Acoustical Jam" version)
1:01:35.89 Call It What You Want
1:06:37.42 What You Give
1:14:16.40 Love Song
1:21:59.45 Little Suzi (PH.D cover)
1:27:57.15 Signs (FIVE MAN ELECTRIC JAM cover)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет