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*ADAM LAMBERT: «У QUEEN нет никаких планов» 48
*Легендарный продюсер SCOTT BURNS: «Дэт-металл многие восприн... 45
*Зрители фестиваля Download с интересом наблюдали за действие... 26
*TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют... 24
*Барабанщик ANTHRAX повредил руку 23
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Tesla

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Гитарист TESLA не знает, будет ли еще полноценный альбом



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FRANK HANNON в недавнем интервью ответил на вопрос, стоит ли ждать от TESLA полноформатного альбома с оригинальным материалом:

«Я не могу такого предсказать. Мы перешли в стадию выпуска песен и реализовали немало синглов. И в нашем возрасте и том положении, в котором мы находимся, подобная стратегия работает наилучшим образом. У нас новый подход к работе и появилось много свободного времени. И с учетом возможности современных телефонов, этих всех записей, когда пришедшая идея может быть записана тут же, уверен, что мы обязательно все попробуем. Но мы не собираемся загонять себя в рамки и выдавливать 12 новых песен за раз».




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