TESLA запишут альбом кавер-версий



TESLA в этом году планируют выпустить сборник кавер-версий, который получил название "Homage". Об этом рассказал Frank Hannon:



«У нас готовится новая пластинка, которая будет называться Homage и которая покажет, какой Jeff Keith и как он хорош в соул и R&B темах. Также мы готовим к выпуску и нашу новую тему — "Never Alone"»







