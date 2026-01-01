Tesla

19 мар 2026 : 		 TESLA запишут альбом кавер-версий

10 ноя 2025 : 		 TESLA запишут кавер-версии SUPERTRAMP, THE TEMPTATIONS, CLIMAX BLUES BAND

28 окт 2025 : 		 Гитарист TESLA: «Нам нет смысла выпускать альбомы»

20 окт 2025 : 		 TESLA начала серию концертов в Вегасе

28 июл 2025 : 		 Оригинальные участники TESLA выступили вместе

24 май 2025 : 		 Новое видео TESLA

9 апр 2025 : 		 Гитарист TESLA представляет новый релиз

30 мар 2025 : 		 300 миллионов стримов TESLA

20 мар 2025 : 		 BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»

5 мар 2025 : 		 TESLA готовят винил

3 мар 2025 : 		 Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»

24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?
TESLA запишут альбом кавер-версий



TESLA в этом году планируют выпустить сборник кавер-версий, который получил название "Homage". Об этом рассказал Frank Hannon:

«У нас готовится новая пластинка, которая будет называться Homage и которая покажет, какой Jeff Keith и как он хорош в соул и R&B темах. Также мы готовим к выпуску и нашу новую тему — "Never Alone"»




