сегодня



BRIAN WHEAT о том, как менялась TESLA



В рамках недавнего интервью BRIAN WHEAT ответил на вопрос о том, как поменялись концертные выступления TESLA с течением времени:



«Раньше мы [играли более длинные сеты]. Думаю, пик нашей карьеры, когда всё стреляло на полную — мультиплатиновые альбомы, MTV, радиоэфиры и всё такое — пришелся примерно на ’91–’92 годы, когда у нас вышел “Psychotic Supper”. И тогда мы играли шоу по два с половиной часа. А сейчас играем 100 минут. И, думаю, это одна из причин, почему голос Jeff'а [Keith] до сих пор в такой отличной форме. Потому что много лет он пел практически на верхнем пределе своего диапазона, и все эти вещи — укороченные сеты, отсутствие пяти концертов подряд, все эти маленькие осознанные решения, которые мы принимали, — позволили нам продолжать и играть даже спустя 41 год.



Мы потеряли много великих вокалистов, а голос — это мышца. К этому добавляются возраст, злоупотребления, пение вне своего диапазона… Тут столько факторов. И я чувствую себя очень счастливым, что голос Jeff'а всё еще в настолько хорошем состоянии».



Wheat также рассказал о нежелании TESLA выпускать полноценный альбом с новым оригинальным материалом, предпочитая вместо этого оставаться в туровом режиме или заниматься специальными проектами — вроде отдельных синглов или грядущего LP “Homage”, на котором TESLA возвращаются к своим корням с подборкой каверов на классические рок-хиты.



«На запись альбома уходит очень много времени, а это значит — время, которое нам приходится проводить вне дороги. И, мне кажется, люди не понимают одной простой вещи: ребята из TESLA — не богачи. Когда мы играем концерты — это и есть наш заработок. Нам надо работать. Мы не настолько богаты, чтобы просто остановиться. Мы никогда не были настолько известной группой. Мы не были на уровне DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE, METALLICA или GUNS N’ ROSES. Мы были на ступень ниже. Я называл их “A-группами”, а нас — “B-группой”. Так что нам всё еще приходится выходить и зарабатывать себе на жизнь.



И если честно, люди больше не покупают альбомы так, как покупали раньше, когда мы выпускали свои пластинки. Просто не покупают. Spotify платит тебе какие-то сраные копейки. Эфирное радио — четыре цента за проигрывание. И когда я смотрю на всё это стратегически — а TESLA я менеджерю уже лет двадцать примерно, — ты начинаешь думать: “Ладно, какие у нас приоритеты?” Всё сводится к тому, что люди всё еще хотят видеть нас живьем. Голос Jeff'а всё еще в отличной форме. Хочу ли я потратить два года его голоса на студию, если за эти два года он мог бы петь на концертах? Потому что он становится старше. И когда голос уходит — он не предупреждает. Он просто исчезает.



Вот такой у нас план. Мы будем играть концерты, выпускать по паре новых песен каждый год, а эта штука [“Homage”], которую мы только что сделали, изначально вообще должна была быть EP, но в итоге превратилась в полноценный альбом. Потому что для TESLA больше всего времени при создании новой пластинки занимает не сама запись — а написание песен»







+0 -0



просмотров: 63

