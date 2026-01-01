16 май 2026 : 		 BRIAN WHEAT о том, как менялась TESLA

16 апр 2026 : 		 Новое видео TESLA

2 апр 2026 : 		 Новый релиз TESLA выйдет летом

19 мар 2026 : 		 TESLA запишут альбом кавер-версий

10 ноя 2025 : 		 TESLA запишут кавер-версии SUPERTRAMP, THE TEMPTATIONS, CLIMAX BLUES BAND

28 окт 2025 : 		 Гитарист TESLA: «Нам нет смысла выпускать альбомы»

20 окт 2025 : 		 TESLA начала серию концертов в Вегасе

28 июл 2025 : 		 Оригинальные участники TESLA выступили вместе

24 май 2025 : 		 Новое видео TESLA

9 апр 2025 : 		 Гитарист TESLA представляет новый релиз

30 мар 2025 : 		 300 миллионов стримов TESLA

20 мар 2025 : 		 BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»

5 мар 2025 : 		 TESLA готовят винил

3 мар 2025 : 		 Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»

24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA
BRIAN WHEAT о том, как менялась TESLA



В рамках недавнего интервью BRIAN WHEAT ответил на вопрос о том, как поменялись концертные выступления TESLA с течением времени:

«Раньше мы [играли более длинные сеты]. Думаю, пик нашей карьеры, когда всё стреляло на полную — мультиплатиновые альбомы, MTV, радиоэфиры и всё такое — пришелся примерно на ’91–’92 годы, когда у нас вышел “Psychotic Supper”. И тогда мы играли шоу по два с половиной часа. А сейчас играем 100 минут. И, думаю, это одна из причин, почему голос Jeff'а [Keith] до сих пор в такой отличной форме. Потому что много лет он пел практически на верхнем пределе своего диапазона, и все эти вещи — укороченные сеты, отсутствие пяти концертов подряд, все эти маленькие осознанные решения, которые мы принимали, — позволили нам продолжать и играть даже спустя 41 год.

Мы потеряли много великих вокалистов, а голос — это мышца. К этому добавляются возраст, злоупотребления, пение вне своего диапазона… Тут столько факторов. И я чувствую себя очень счастливым, что голос Jeff'а всё еще в настолько хорошем состоянии».

Wheat также рассказал о нежелании TESLA выпускать полноценный альбом с новым оригинальным материалом, предпочитая вместо этого оставаться в туровом режиме или заниматься специальными проектами — вроде отдельных синглов или грядущего LP “Homage”, на котором TESLA возвращаются к своим корням с подборкой каверов на классические рок-хиты.

«На запись альбома уходит очень много времени, а это значит — время, которое нам приходится проводить вне дороги. И, мне кажется, люди не понимают одной простой вещи: ребята из TESLA — не богачи. Когда мы играем концерты — это и есть наш заработок. Нам надо работать. Мы не настолько богаты, чтобы просто остановиться. Мы никогда не были настолько известной группой. Мы не были на уровне DEF LEPPARD, MÖTLEY CRÜE, METALLICA или GUNS N’ ROSES. Мы были на ступень ниже. Я называл их “A-группами”, а нас — “B-группой”. Так что нам всё еще приходится выходить и зарабатывать себе на жизнь.

И если честно, люди больше не покупают альбомы так, как покупали раньше, когда мы выпускали свои пластинки. Просто не покупают. Spotify платит тебе какие-то сраные копейки. Эфирное радио — четыре цента за проигрывание. И когда я смотрю на всё это стратегически — а TESLA я менеджерю уже лет двадцать примерно, — ты начинаешь думать: “Ладно, какие у нас приоритеты?” Всё сводится к тому, что люди всё еще хотят видеть нас живьем. Голос Jeff'а всё еще в отличной форме. Хочу ли я потратить два года его голоса на студию, если за эти два года он мог бы петь на концертах? Потому что он становится старше. И когда голос уходит — он не предупреждает. Он просто исчезает.

Вот такой у нас план. Мы будем играть концерты, выпускать по паре новых песен каждый год, а эта штука [“Homage”], которую мы только что сделали, изначально вообще должна была быть EP, но в итоге превратилась в полноценный альбом. Потому что для TESLA больше всего времени при создании новой пластинки занимает не сама запись — а написание песен»




