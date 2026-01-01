Кавер-версия QUEEN от TESLA

TESLA представили видео на собственное прочтение классического трека QUEEN "Spread Your Wings", которое включено в новый релиз "Homage", выходящий 17 июля:
01. Never Alone (original song)
02. Bring It On Home (Sam Cooke cover)
03. Spread Your Wings (QUEEN cover)
04. I Wish It Would Rain (THE TEMPTATIONS cover)
05. Night Moves (Bob Seger cover)
06. If I Can Dream (Elvis Presley cover)
07. Come And Get It (BADFINGER cover)
08. I Got You (James Brown cover)
09. Give A Little Bit (SUPERTRAMP cover)
10. I Love You (2026 Version) (CLIMAX BLUES BAND cover)
11. The Ballad Of Curtis Loew (LYNYRD SKYNYRD cover)
12. Have You Ever Seen The Rain (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)
13. I'd Rather Go Blind (Etta James cover)
14. Mind Your Own Business (Hank Williams Sr. cover)
Brian Wheat: «'Spread Your Wings' всегда была той песней, которую я хотел записать от QUEEN. Мне казалось, что это была единственная песня в их каталоге, которая должна была стать настоящим хитом, но не стала, потому что ее затмили "We Are the Champions" и "We Will Rock You" с альбома "News Of The World". Это также была песня, которую написал John'ом Deacon'ом, который был секретным оружием группы и о котором мало кто говорит, скажем так, тихоней группы».
