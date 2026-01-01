Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 29
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALISSA WHITE-GLUZ стала вокалисткой DRAGONFORCE 51
*Лидер MEGADETH: «Люди не должны слушать звезд с их призывами... 32
*Вокалист SEPULTURA: «Когда Eloy сказал, что уходит, это был ... 29
*Бывший басист METALLICA: «Не считаю, что "Justice" надо пере... 27
*NICKO MCBRAIN о Blaze и возвращении Bruce'a в IRON MAIDEN 27
[= ||| все новости группы



*

Tesla

*



19 май 2026 : 		 Кавер-версия QUEEN от TESLA

16 май 2026 : 		 BRIAN WHEAT о том, как менялась TESLA

16 апр 2026 : 		 Новое видео TESLA

2 апр 2026 : 		 Новый релиз TESLA выйдет летом

19 мар 2026 : 		 TESLA запишут альбом кавер-версий

10 ноя 2025 : 		 TESLA запишут кавер-версии SUPERTRAMP, THE TEMPTATIONS, CLIMAX BLUES BAND

28 окт 2025 : 		 Гитарист TESLA: «Нам нет смысла выпускать альбомы»

20 окт 2025 : 		 TESLA начала серию концертов в Вегасе

28 июл 2025 : 		 Оригинальные участники TESLA выступили вместе

24 май 2025 : 		 Новое видео TESLA

9 апр 2025 : 		 Гитарист TESLA представляет новый релиз

30 мар 2025 : 		 300 миллионов стримов TESLA

20 мар 2025 : 		 BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»

5 мар 2025 : 		 TESLA готовят винил

3 мар 2025 : 		 Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»

24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия QUEEN от TESLA



zoom
TESLA представили видео на собственное прочтение классического трека QUEEN "Spread Your Wings", которое включено в новый релиз "Homage", выходящий 17 июля:

01. Never Alone (original song)
02. Bring It On Home (Sam Cooke cover)
03. Spread Your Wings (QUEEN cover)
04. I Wish It Would Rain (THE TEMPTATIONS cover)
05. Night Moves (Bob Seger cover)
06. If I Can Dream (Elvis Presley cover)
07. Come And Get It (BADFINGER cover)
08. I Got You (James Brown cover)
09. Give A Little Bit (SUPERTRAMP cover)
10. I Love You (2026 Version) (CLIMAX BLUES BAND cover)
11. The Ballad Of Curtis Loew (LYNYRD SKYNYRD cover)
12. Have You Ever Seen The Rain (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)
13. I'd Rather Go Blind (Etta James cover)
14. Mind Your Own Business (Hank Williams Sr. cover)

Brian Wheat: «'Spread Your Wings' всегда была той песней, которую я хотел записать от QUEEN. Мне казалось, что это была единственная песня в их каталоге, которая должна была стать настоящим хитом, но не стала, потому что ее затмили "We Are the Champions" и "We Will Rock You" с альбома "News Of The World". Это также была песня, которую написал John'ом Deacon'ом, который был секретным оружием группы и о котором мало кто говорит, скажем так, тихоней группы».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 77

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом