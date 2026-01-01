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TESLA думают о юбилее "Mechanical Resonance"



FRANK HANNON в недавнем интервью поговорил о грядущем туре TESLA с MÖTLEY CRÜE и EXTREME:



«Мы начали готовиться к этому туру сразу после того, как узнали, что Nikki Sixx рассматривает нашу группу в качестве участника тура. Мы сразу взялись за репетиции, начали подтягивать разные детали программы. На следующей неделе у нас запланированы полноценные репетиции, где мы будем серьезно работать над шоу — над визуальной частью, видеорядом на экранах за сценой и всем остальным.



Нам достался слот посередине программы. Мы буквально зажаты между двумя монстрами — EXTREME и MÖTLEY CRÜE. Так что TESLA окажется прямо между ними, и мы сейчас очень серьезно готовимся к этому событию.



Мы несколько месяцев гастролировали с MÖTLEY CRÜE во времена тура в поддержку "Dr. Feelgood", тогда мы выступали у них на разогреве. Так что в каком-то смысле это даже похоже на воссоединение. Мы безмерно уважаем и MÖTLEY CRÜE, и EXTREME, поэтому выйдем на сцену во всеоружии».



На вопрос, есть ли планы отметить сорокалетие дебютного альбома TESLA "Mechanical Resonance", вышедшего в декабре 1986 года, Frank ответил:



«Забавно, но сейчас куда ни повернись — очередная годовщина. [Смеется] Очередной повод что-нибудь отпраздновать. Но сорок лет — это уже серьезная дата. Мы выпускали концертный альбом "Mechanical Resonance Live", и, кажется, это было к тридцатилетию пластинки. Да, разговоры о специальных турах и, возможно, каких-то реюнион-концертах к сорокалетию в 2027 году реально идут, но пока я не могу об этом говорить подробнее.



Ничего еще не утверждено окончательно, и я не хочу сглазить, называя какие-либо детали. Похоже, сейчас мы постоянно отмечаем какие-то юбилеи, и это просто невероятно. Никак не могу поверить, что прошло уже сорок лет. Тогда, сорок лет назад, мне было 18–19 лет. А песни для первого альбома я вообще написал в 16–17 лет. Совсем пацаном был.



Хотя гитару я открыл для себя еще в десять лет, поэтому к тому моменту уже довольно далеко продвинулся как музыкант, автор песен и гитарист. Но в голове я все равно оставался очень молодым, застенчивым и робким парнем, который до конца даже не понимал, что вокруг него происходит. И я невероятно благодарен судьбе за то, что встретил Brian'a Wheat'a.



Он был немного старше меня, и именно мы с ним вместе собрали группу, вместе пахали, вместе удерживали ее на плаву все эти годы. И слово "размышления" сейчас подходит как нельзя лучше. Потому что на этом этапе жизни я часто оглядываюсь назад и вспоминаю все, через что мы прошли, все взлеты и падения, все, что мы сделали вместе. Честно говоря, это до сих пор просто не укладывается у меня в голове».







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