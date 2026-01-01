сегодня



PETER CRISS: «Жаль, что с Эйсом мы так ничего и не сделали вместе»



PETER CRISS в недавнем интервью вновь прокомментировал появление KISS в Кеннеди-центре седьмого декабря:



«Это было как во сне. Я не мог поверить, что этот парень с улиц Бруклина, выросший в четырех комнатах с семью людьми, стоит в Овальном кабинете. Это было нереально. Хуже всего было то, что [гитариста оригинального состава KISS] Эйса [Фрейли] там не было. Я реально очень по нему скучаю. Мы были очень близки. Но там была его дочь, и его жена Джанетт, которая немного приболела, но она была там, и [его дочь] Моник была там. И что меня больше всего тронуло, так это то, что президент встал из-за стола, обошел вокруг и обнял Джанет, сидевшую в инвалидном кресле, а затем крепко обнял Моник и вручил ей медаль. Это вызвало у меня слезы на глазах. Я очень по нему скучаю. Эйс — это большая потеря».



Позже в разговоре он отметил, что ему "очень жаль", что они с Эйсом так и не записали альбом вместе.



«Это была моя мечта, что мы с ним запишем альбом вместе. Мне жаль, что этого так и не произошло. И Эйс выпустил больше сольных альбомов, чем кто-либо из нас в [KISS]. Он записал, наверное, на 10 сольных альбомов больше, чем мы. Он работал над своим новым альбомом до трагической аварии и готовился к очередному туру. Ему было 74 года. Да благословит его Господь. И другого такого никогда не будет... »







