Новости
Peter Criss

5 янв 2026 : 		 PETER CRISS: «Жаль, что с Эйсом мы так ничего и не сделали вместе»

24 дек 2025 : 		 PETER CRISS не просит 1000 долларов за новый альбом

23 дек 2025 : 		 PETER CRISS: «Я вложил сердцу и душу в новую пластинку!»

9 дек 2025 : 		 PETER CRISS о награде в Кеннеди Центре

27 ноя 2025 : 		 PETER CRISS исполнил песню KISS

3 ноя 2025 : 		 PETER CRISS выпустит альбом зимой

18 май 2025 : 		 Бывший барабанщик KISS о новом сольном альбоме: «Это альбом, который я всегда хотел создать»

3 сен 2023 : 		 PETER CRISS исполнил классику 30-х

6 янв 2023 : 		 PETER CRISS обновил песню KISS

24 май 2022 : 		 PETER CRISS выступил с SISTERS DOLL

2 июл 2021 : 		 Кто более недооценён: PETER CRISS или RINGO STARR?

22 дек 2020 : 		 JOE PERRY, ALICE COOPER, ROB ZOMBIE поздравляют PETER'a CRISS'a

8 июл 2020 : 		 PETER CRISS исполняет тему 1978-го года

8 апр 2019 : 		 Дом, где жил оригинальный барабанщик KISS, выставлен на продажу

13 ноя 2018 : 		 PETER CRISS обучает детей

20 июн 2017 : 		 PETER CRISS отыграл последнее шоу в США

13 май 2017 : 		 Видео с выступления PETER CRISS

23 мар 2016 : 		 Фрагмент трибьют-альбома PETER CRISS

21 дек 2014 : 		 PETER CRISS работает с JOHN 5 над своим новым сольником

17 янв 2012 : 		 PETER CRISS о возможном реюнионе с KISS

16 янв 2012 : 		 PETER CRISS получил награду Drum Legend'

15 фев 2011 : 		 PETER CRISS работает над новым альбомом
PETER CRISS: «Жаль, что с Эйсом мы так ничего и не сделали вместе»



PETER CRISS в недавнем интервью вновь прокомментировал появление KISS в Кеннеди-центре седьмого декабря:

«Это было как во сне. Я не мог поверить, что этот парень с улиц Бруклина, выросший в четырех комнатах с семью людьми, стоит в Овальном кабинете. Это было нереально. Хуже всего было то, что [гитариста оригинального состава KISS] Эйса [Фрейли] там не было. Я реально очень по нему скучаю. Мы были очень близки. Но там была его дочь, и его жена Джанетт, которая немного приболела, но она была там, и [его дочь] Моник была там. И что меня больше всего тронуло, так это то, что президент встал из-за стола, обошел вокруг и обнял Джанет, сидевшую в инвалидном кресле, а затем крепко обнял Моник и вручил ей медаль. Это вызвало у меня слезы на глазах. Я очень по нему скучаю. Эйс — это большая потеря».

Позже в разговоре он отметил, что ему "очень жаль", что они с Эйсом так и не записали альбом вместе.

«Это была моя мечта, что мы с ним запишем альбом вместе. Мне жаль, что этого так и не произошло. И Эйс выпустил больше сольных альбомов, чем кто-либо из нас в [KISS]. Он записал, наверное, на 10 сольных альбомов больше, чем мы. Он работал над своим новым альбомом до трагической аварии и готовился к очередному туру. Ему было 74 года. Да благословит его Господь. И другого такого никогда не будет... »




просмотров: 165

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
