Overkill

10 янв 2026 : 		 У OVERKILL есть десять песен

1 ноя 2025 : 		 OVERKILL начнут запись в этом году

21 сен 2025 : 		 OVERKILL обещают альбом в 2026

20 сен 2025 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

19 авг 2025 : 		 OVERKILL работают над новым материалом

4 дек 2024 : 		 JASON BITTNER об уходе из OVERKILL

3 дек 2024 : 		 Вокалист OVERKILL об отсутствии D.D. VERNI

11 ноя 2024 : 		 OVERKILL выступили без DEREK TAILER

25 окт 2024 : 		 Бывший басист FEAR FACTORY в OVERKILL

12 окт 2024 : 		 Басист OVERKILL о поиске новых участников

17 сен 2024 : 		 Басист OVERKILL об уходе барабанщика

13 сен 2024 : 		 Бывший басист KREATOR выступил с OVERKILL

12 сен 2024 : 		 Никакого OVERKILL до 2026

4 сен 2024 : 		 OVERKILL сыграли с новым барабанщиком

24 авг 2024 : 		 Бывший ударник VENOM INC. в OVERKILL

5 авг 2024 : 		 OVERKILL покидает барабанщик

31 июл 2024 : 		 OVERKILL найдут подмену для басиста для концертов

4 июн 2024 : 		 OVERKILL в 4К

21 май 2024 : 		 D.D. VERNI вернулся в OVERKILL

22 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

15 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON об OVERKILL: «У них нет никакого "Risk" или "St. Anger"»

14 апр 2024 : 		 DAVID ELLEFSON выступил с OVERKILL

11 апр 2024 : 		 OVERKILL репетируют с DAVID ELLEFSON

31 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о концертах с OVERKILL

13 мар 2024 : 		 DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур

29 янв 2024 : 		 Вокалист OVERKILL о последнем альбоме
|||| 10 янв 2026

У OVERKILL есть десять песен



zoom
В рамках недавнего интервью с вокалистом OVERKILL, Bobby "Blitz" Ellsworth рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«На данный момент мы сделали уже 10 песен… Это будет насыщенный год. Мы должны убедиться, что у D.D. все сложится (имея в виду недавнюю операцию на плече басиста OVERKILL D.D. Verni и продолжающееся восстановление). Если нет, я уверен, что мы сможем и со студией все будет в порядке.

Когда [D.D.] играет со своей другой группой [DD VERNI & THE CADILLAC BAND], это совершенно не похоже на пробивание дыр в полу, потому что он играет на басу так низко, как никто другой за всю историю металла. Я к тому, что он держит инструмент на уровне ботинок и я полагаю, что это, вероятно, одна из причин, по которой у него больное плечо. Но все будет как обычно. Очень скоро появится масса свежих новостей. У нас есть 10 песен. Я рассчитываю начать запись в январе, а дальше поглядим!»




просмотров: 114

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
