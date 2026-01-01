10 янв 2026



У OVERKILL есть десять песен



В рамках недавнего интервью с вокалистом OVERKILL, Bobby "Blitz" Ellsworth рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«На данный момент мы сделали уже 10 песен… Это будет насыщенный год. Мы должны убедиться, что у D.D. все сложится (имея в виду недавнюю операцию на плече басиста OVERKILL D.D. Verni и продолжающееся восстановление). Если нет, я уверен, что мы сможем и со студией все будет в порядке.



Когда [D.D.] играет со своей другой группой [DD VERNI & THE CADILLAC BAND], это совершенно не похоже на пробивание дыр в полу, потому что он играет на басу так низко, как никто другой за всю историю металла. Я к тому, что он держит инструмент на уровне ботинок и я полагаю, что это, вероятно, одна из причин, по которой у него больное плечо. Но все будет как обычно. Очень скоро появится масса свежих новостей. У нас есть 10 песен. Я рассчитываю начать запись в январе, а дальше поглядим!»







