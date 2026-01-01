Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 29
*Новое видео BLUE MEDUSA 27
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду п... 24
31 мар 2026 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE: «Не могу я толком слушать Butchered At Birth»

24 мар 2026 : 		 CHRIS BARNES о том, почему CANNIBAL CORPSE больше не хотят с ним

14 мар 2026 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Ёлки, мы ж почти 40 лет уже играем!»

22 янв 2026 : 		 JACK OWEN: «Я никогда не объяснял CANNIBAL CORPSE, почему ушел»

23 сен 2025 : 		 Новый гитарист CANNIBAL CORPSE: «Я счастлив такой возможности»

18 сен 2025 : 		 Видео с первого концерта CANNIBAL CORPSE с Brandon Ellis

7 сен 2025 : 		 Гитарист THE BLACK DAHLIA MURDER поедет в тур с CANNIBAL CORPSE

17 июл 2025 : 		 Острый соус от CANNIBAL CORPSE

20 апр 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы

18 фев 2025 : 		 CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»

15 янв 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Я основная причина тёрок в CANNIBAL CORPSE»

4 янв 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года

20 дек 2024 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Без Lombardo я ничто»

22 окт 2024 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтожено или повреждено»

30 сен 2024 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили без Eric'a Rutan'a

29 сен 2024 : 		 Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE

7 фев 2024 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 янв 2024 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE думает о проекте

14 янв 2024 : 		 Почему гитарист CANNIBAL CORPSE перестал трясти

29 дек 2023 : 		 Холодный кофе от CANNIBAL CORPSE

7 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE: а в Германии — нельзя!

3 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE

6 окт 2023 : 		 Успехи в чартах CANNIBAL CORPSE

29 сен 2023 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

27 сен 2023 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов

22 сен 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE
|||| 31 мар 2026

Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE: «Не могу я толком слушать Butchered At Birth»



В рамках недавней беседы у JACK'a OWEN'a спросили, есть ли в его каталоге альбом, которым он остался недоволен и который, возможно, хотел бы перезаписать. Он ответил:

«Хм… да. Наверное, это Butchered At Birth. Он вышел в 1991 году, и, честно говоря, продакшн там мог бы быть куда лучше. Да и сам процесс написания материала, как мне кажется сейчас, можно было бы сделать более выверенным и напряжённым.

Мы тогда пытались компенсировать простоту звучания дебютника, поэтому начали усложнять вещи — в том числе и тексты. И, наверное, именно из-за этого альбом получился таким, каким получился. На сегодняшний день это единственная пластинка, которую мне реально тяжело слушать… Если брать первые четыре релиза CANNIBAL CORPSE, то для меня он стоит на последнем месте».

Также Jack Owen рассказал о своём творческом процессе с бывшим коллегой по CANNIBAL CORPSE и нынешним напарником по SIX FEET UNDER — вокалистом Chris'ом Barnes'ом:

«Всё максимально просто. Я пишу песню, делаю демо, записываю и отправляю ему. Обычно он отвечает либо: “Да, давай работать дальше”, либо: “Не, это не то” — и тогда я просто двигаюсь к следующему треку.

Мы знаем друг друга уже целую вечность — мы как семья, по сути братья. Поэтому можем спокойно обсуждать всё, что угодно — и музыку, и жизнь. Я просто отправляю ему материал по почте, как только заканчиваю.

Когда мы работали над альбомом “Next To Die”, у нас накопилось довольно много треков, которые показались мне не самыми удачными. Возможно, мы к ним ещё вернёмся, переработаем — и они попадут уже на следующий релиз».

Говоря о своём уходе из CANNIBAL CORPSE в мае 2004 года, Owen тогда заявил:

«После 15 лет в группе я решил уйти. У меня просто больше не лежала к этому душа, и это стало заметно — особенно на сцене. Времена меняются, и я уже не получал от музыки того удовольствия, что раньше. Единственное, что удерживало меня — это стабильная работа и хорошие деньги. Но это было несправедливо — ни по отношению ко мне, ни к группе, ни, особенно, к фанатам».




Комментарии 1 )

1 апр 2026
Dem0niac
Кстати, соглашусь.
В бутчереде кроме Meat Hook Sodomy и Under the Rotted Flesh слушать особо нечего. Самый слабый альбом из золотой классики.
 


