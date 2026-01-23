Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 40
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!» 40
*Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!» 34
*SOPHIE LLOYD исполняет OASIS 32
*Лидер OPETH: «Я понятия не имею, что сейчас подразумевают по... 25
*Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth» 23
[= ||| все новости группы



*

Cannibal Corpse

*



22 янв 2026 : 		 JACK OWEN: «Я никогда не объяснял CANNIBAL CORPSE, почему ушел»

23 сен 2025 : 		 Новый гитарист CANNIBAL CORPSE: «Я счастлив такой возможности»

18 сен 2025 : 		 Видео с первого концерта CANNIBAL CORPSE с Brandon Ellis

7 сен 2025 : 		 Гитарист THE BLACK DAHLIA MURDER поедет в тур с CANNIBAL CORPSE

17 июл 2025 : 		 Острый соус от CANNIBAL CORPSE

20 апр 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы

18 фев 2025 : 		 CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»

15 янв 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Я основная причина тёрок в CANNIBAL CORPSE»

4 янв 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года

20 дек 2024 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Без Lombardo я ничто»

22 окт 2024 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтожено или повреждено»

30 сен 2024 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили без Eric'a Rutan'a

29 сен 2024 : 		 Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE

7 фев 2024 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 янв 2024 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE думает о проекте

14 янв 2024 : 		 Почему гитарист CANNIBAL CORPSE перестал трясти

29 дек 2023 : 		 Холодный кофе от CANNIBAL CORPSE

7 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE: а в Германии — нельзя!

3 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE

6 окт 2023 : 		 Успехи в чартах CANNIBAL CORPSE

29 сен 2023 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

27 сен 2023 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов

22 сен 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

21 сен 2023 : 		 Ехать ли в тур CANNIBAL CORPSE с SIX FEET UNDER?

1 сен 2023 : 		 CANNIBAL CORPSE на кассетах

29 авг 2023 : 		 Когда дэту было особенно хорошо? Отвечает барабанщик CANNIBAL CORPSE
Показать далее
| - |

|||| 22 янв 2026

JACK OWEN: «Я никогда не объяснял CANNIBAL CORPSE, почему ушел»



zoom
JACK OWEN в недавнем интервью ответил на вопрос, почему решил покинуть CANNIBAL CORPSE в 2004:

«О, это было сочетание [обстоятельств]. В то время моя жизнь менялась. Я развелся, и моя мама умерла. И я никогда по-настоящему не рассказывал ребятам из CANNIBAL, почему я ушел — я никогда не говорил парням, но это было потому, что мне нужно было уйти от одного из них. [Смеется] В группе происходили управленческие изменения, и я подумал: "Эй, этот парень возглавляет группу, так что я ухожу". [Смеется] Это было сочетание всех факторов и, как я уже сказал, изменений в жизни. Это решение не должно быть таким уж трудным. Сейчас происходит что-то вроде трех событий. Так что я им ничего толком и не объяснил [смеется] Мне просто нужно было выбраться. Для меня это была токсичная среда. И посмотрите, как за последние несколько лет она превратилась в еще более токсичную среду».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

23 янв 2026
Mistis
И кто там всем управлял ? Вот прям интересно. И что может быть токчичнее высеров Барнса про их ранний период ?
23 янв 2026
J
Jok3r
Перевожу: Вэбстер - токсичный мудак, который все бабки забирает себе=)
просмотров: 139

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом