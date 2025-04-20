Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы

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все новости группы
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США
18 апр 2022 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE схуднул
21 мар 2022 :
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TRAVIS BARKER — о Ким Кардашьян в футболке CANNIBAL CORPSE
25 фев 2022 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Мы дэт-металл MOTÖRHEAD? Звучит круто!»
24 фев 2022 :
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Фанаты CANNIBAL CORPSE посылают бывшего
12 фев 2022 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE не согласен с бывшим из CANNIBAL CORPSE
4 фев 2022 :
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CHRIS BARNES согласен, что цена на концерты CANNIBAL CORPSE завышена
27 янв 2022 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE: «В этот мир меня привел Чак»
19 дек 2021 :
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Смогут ли CANNIBAL CORPSE ещё 30?
7 дек 2021 :
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Если у тебя борода, CANNIBAL CORPSE скажут «да»!
21 ноя 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE выпускает сольный альбом
18 авг 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Классно, что Erik с нами!»
13 авг 2021 :
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Винилы CANNIBAL CORPSE выйдут осенью
2 авг 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE — о нездоровом интересе к своей шее
27 июл 2021 :
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Басист CANNIBAL CORPSE о своей болезни
24 июл 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE о том, о чем группа не хочет петь
4 июл 2021 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE рад появлению в коллективе Eric'a Rutan'a
16 июн 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Надеюсь, что мы останемся в памяти как самые брутальные металлисты!»
1 июн 2021 :
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Какой альбом можно считать первой дэт-металлической пластинкой? Отвечает барабанщик CANNIBAL CORPSE
31 май 2021 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE думает насчёт книги
6 май 2021 :
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Басист CANNIBAL CORPSE о переменах в составе и влиянии на музыку
5 май 2021 :
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Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE получил пять лет
26 апр 2021 :
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Басист CANNIBAL CORPSE — об успехе "Vile"
19 апр 2021 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
15 апр 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE — о «культуре отмены»: «Это нелепо»
9 апр 2021 :
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Обучающее видео от CANNIBAL CORPSE
8 апр 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Удивительно, что спустя 30 лет мы ещё в строю»
6 апр 2021 :
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Басист CANNIBAL CORPSE: «Де(д) никуда не уйдёт!»
1 апр 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Chuck Billy мне милее Шер»
25 мар 2021 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
16 мар 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE о бывшем
16 мар 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова
13 мар 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»
3 мар 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»
24 фев 2021 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
24 фев 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»
2 фев 2021 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
2 фев 2021 :
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Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE
3 июн 2020 :
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Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE
3 июн 2020 :
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CANNIBAL CORPSE в студии
19 фев 2020 :
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Фото гитариста CANNIBAL CORPSE
1 янв 2020 :
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CANNIBAL CORPSE готовы к работе
3 июл 2019 :
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Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда
20 май 2019 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
20 фев 2019 :
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CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом
18 фев 2019 :
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ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE
18 янв 2019 :
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CANNIBAL CORPSE нашли гитариста
27 дек 2018 :
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Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE
21 дек 2018 :
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CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом
20 дек 2018 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев
18 дек 2018 :
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Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы
14 дек 2018 :
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Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»
13 дек 2018 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»
11 дек 2018 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства
11 дек 2018 :
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Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE
21 ноя 2018 :
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Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE
12 ноя 2018 :
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Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью
9 июн 2018 :
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Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания
2 июн 2018 :
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Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания
8 фев 2018 :
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Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию
4 ноя 2017 :
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Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания
3 ноя 2017 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
17 окт 2017 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
2 окт 2017 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме
19 сен 2017 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
8 сен 2017 :
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Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE
25 июл 2017 :
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CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом
7 фев 2017 :
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CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE
2 ноя 2016 :
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Новая тема CANNIBAL CORPSE
15 авг 2016 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»
8 июн 2016 :
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CANNIBAL CORPSE для детей
12 фев 2016 :
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Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле
10 фев 2016 :
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Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM
16 окт 2015 :
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CANNIBAL CORPSE выпускают пиво
13 авг 2015 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE не считает SLAYER удачными хэдлайнерами для Mayhem
12 фев 2015 :
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CANNIBAL CORPSE продали два миллиона пластинок
29 ноя 2014 :
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Тексты CANNIBAL CORPSE официально запрещены в России
6 ноя 2014 :
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Прокуратура Башкирии потребовала запретить тексты CANNIBAL CORPSE в России
24 окт 2014 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE о концертах в России
16 окт 2014 :
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CANNIBAL CORPSE опубликовали официальное обращение к российским фэнам
14 окт 2014 :
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Информация о возврате билетов на концерт CANNIBAL CORPSE
14 окт 2014 :
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18 фанатов CANNIBAL CORPSE предстанут перед судом за потасовку у клуба
12 окт 2014 :
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Концерт CANNIBAL CORPSE в Петербурге отменили
11 окт 2014 :
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Концерт CANNIBAL CORPSE в Москве отменили
11 окт 2014 :
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Концерт CANNIBAL CORPSE в Нижнем Новгороде был сорван
8 окт 2014 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE об отмене концерта в Уфе
6 окт 2014 :
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Выступление CANNIBAL CORPSE в Уфе было сорвано
1 окт 2014 :
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Прокуратура разрешила выступить CANNIBAL CORPSE в Краснодаре
25 сен 2014 :
|
Новое видео CANNIBAL CORPSE
9 сен 2014 :
|
Новая песня CANNIBAL CORPSE
29 июл 2014 :
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CANNIBAL CORPSE на укулеле
15 июл 2014 :
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Басист CANNIBAL CORPSE о мастурбации в туровом автобусе
2 июл 2014 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
1 июл 2014 :
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Новый альбом CANNIBAL CORPSE выйдет в сентябре
14 фев 2014 :
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CANNIBAL CORPSE начнут запись на выходных
13 дек 2013 :
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CANNIBAL CORPSE начнут запись в феврале
2 июл 2013 :
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CANNIBAL CORPSE будут включены в музыкальный зал славы Буффало
27 май 2013 :
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CANNIBAL CORPSE посвятили тур гитаристу SLAYER
15 май 2013 :
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Концертная версия 'Make Them Suffer' CANNIBAL CORPSE
10 май 2013 :
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CANNIBAL CORPSE каким вы его никогда не слышали
1 апр 2013 :
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CANNIBAL CORPSE планируют юбилейный концерт
30 янв 2013 :
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Обложка нового бокс-сета CANNIBAL CORPSE
25 янв 2013 :
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Бокс-сет CANNIBAL CORPSE выйдет в марте
15 янв 2013 :
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Альбомы CANNIBAL CORPSE выйдут на цветном виниле
28 дек 2012 :
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Участники CANNIBAL CORPSE возродят бывшую группу на свадьбу
16 дек 2012 :
|
CANNIBAL CORPSE отметят юбилей
29 ноя 2012 :
|
Вокалист CANNIBAL CORPSE о своей шее
1 ноя 2012 :
|
Видео полного концерта CANNIBAL CORPSE
16 июн 2012 :
|
Видео с выступления CANNIBAL CORPSE
13 мар 2012 :
|
Новое видео CANNIBAL CORPSE
6 мар 2012 :
|
Новая песня CANNIBAL CORPSE
28 фев 2012 :
|
CANNIBAL CORPSE: видео из студии
14 фев 2012 :
|
CANNIBAL CORPSE: видео из студии
6 фев 2012 :
|
Новая песня CANNIBAL CORPSE
16 янв 2012 :
|
Обложка, трек-лист и новая песня CANNIBAL CORPSE
13 янв 2012 :
|
CANNIBAL CORPSE выпустят “Torture” в марте
11 янв 2012 :
|
Пре-CANNIBAL CORPSE группы выступили на благотворительном концерте
16 ноя 2011 :
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Басист CANNIBAL CORPSE заявил, что новый альбом «более разнообразный»
7 сен 2011 :
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CANNIBAL CORPSE начали запись альбома
19 авг 2011 :
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CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH в совместном европейском туре
30 май 2011 :
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Басист CANNIBAL CORPSE о новом альбоме: «Никаких сюрпризов, только брутальность!»
26 май 2011 :
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Музыка для 8 песен CANNIBAL CORPSE готова
1 мар 2011 :
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Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
15 фев 2011 :
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Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
7 фев 2011 :
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Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
30 янв 2011 :
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CANNIBAL CORPSE начнут запись в сентябре
6 янв 2011 :
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Подробности о DVD CANNIBAL CORPSE
5 янв 2011 :
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Новый DVD CANNIBAL CORPSE выйдет в марте
10 окт 2010 :
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Ноты CANNIBAL CORPSE
29 апр 2010 :
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CANNIBAL CORPSE снимут два концерта для DVD
25 мар 2010 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
1 мар 2009 :
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CANNIBAL CORPSE делятся впечатлениями из турне
28 фев 2009 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
13 фев 2009 :
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Последний альбом CANNIBAL CORPSE попал в 100 лучших чарта Billboard
5 фев 2009 :
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Песня CANNIBAL CORPSE названа лучшей
28 янв 2009 :
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Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания
18 янв 2009 :
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CANNIBAL CORPSE снимут клип
9 янв 2009 :
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Новая песня от CANNIBAL CORPSE
19 дек 2008 :
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Доступны семплы нового альбома CANNIBAL CORPSE
15 дек 2008 :
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Доступна обложка нового альбома CANNIBAL CORPSE
9 ноя 2008 :
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CANNIBAL CORPSE раскрыли название и трек-лист нового альбома
20 окт 2008 :
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Басист CANNIBAL CORPSE: вести из студии
22 сен 2008 :
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CANNIBAL CORPSE: вести из студии
9 июл 2008 :
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CANNIBAL CORPSE: подробности о ретроспективном DVD
7 май 2008 :
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CANNIBAL CORPSE выпустят тройной ретроспективный DVD
8 июн 2007 :
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CANNIBAL CORPSE: "Death-metal сцена в Мексике и Центральной Америке сильна как никогда"
1 дек 2006 :
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Альбом CANNIBAL CORPSE "Vile" будет переиздан с бонус-треками
28 авг 2006 :
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Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE занимается обучением игры в гольф
21 авг 2006 :
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Видеоклип CANNIBAL CORPSE "Death Walking Terror" в сети
16 апр 2006 :
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Видео CANNIBAL CORPSE "Make Them Suffer" в сети
15 мар 2006 :
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Липитированние издание нового диска CANNIBAL CORPSE будет включать DVD
17 фев 2006 :
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CANNIBAL CORPSE: два трека с нового альбома в сети
13 дек 2005 :
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CANNIBAL CORPSE огласили трек-лист нового альбома
7 дек 2005 :
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Rob Barrett вернулся в CANNIBAL CORPSE
24 сен 2005 :
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CANNIBAL CORPSE запишут альбом в Санкт-Петербурге
27 апр 2005 :
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CANNIBAL CORPSE начнут запись в октябре
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сегодня
Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы
PAUL MAZURKIEWICZ в интервью "Iron City Rocks" прокомментировал свое участие в The Commodore, комедийном театре из Тампы:
«Ну, чувак, это забавно, потому что я знаю, что это попало в новости, и это попало, когда я делал это в первый раз. Я занимаюсь этим уже в третий раз. Но все думают, что я выступаю со стендап-комедией. Я не знаю, почему они указывают, что я выступаю со стендап-комедией. Это не так. Если вы прочитаете, что там написано, то все станет ясно.
Случилось вот что — мы уже говорили о спорте — я из Баффало. Я до сих пор играю в хоккей. Это то, чем я занимался всю свою жизнь, на самом деле. Я начал кататься на коньках, когда мне было пять лет, и до сих пор играю. Так вот, парень, который был в моей команде, думаю, около года назад, потому что первый раз я играл в марте прошлого года [2024], сказал: «Эй, у меня есть для тебя немного необычное предложение» и спросил, не хочу ли я... Он связан с The Commodore, заведением в Тампе, которое является своего рода импровизационным комедийным салоном, там проходят разные шоу, но большая их часть — это импровизация. И он сказал: "Эй, чувак, это было бы здорово. Может, тебе стоит выйти и рассказать несколько историй, рассказать историю на пять минут". И я просто заговорил, как сейчас. Я даю интервью и рассказываю историю, будь то [актер] Джим Кэрри или что-то еще, что, как мне казалось, достойно рассказа, что произошло со мной в моей жизни или в группе, но конкретно со мной. А потом труппа, состоящая из шести или семи человек, парни и девушки ставили комедийные сценки, например, импровизации. То есть я говорю, делаю свое дело, сажусь, они выходят на сцену примерно на 10 минут и играют без остановки. И это не совсем основано на том, о чем я говорю. Так что я рассказываю, наверное, четыре истории, а потом они ставят комедию. Так что шоу длится чуть больше часа. Но это все.
Я не знаю, как дошло до того, что мне приписали занятия стендапом, потому что то, что я делал, по понятным причинам, совсем иное. Но, да, это все из-за парня. Мой друг спросил меня, не хотел бы я этим заняться, и он знал, что у меня, возможно, есть несколько крутых историй, которые помогут комедийному заведению. И я подумал: "Это что-то новое. Почему бы и нет? И вот я здесь, собираюсь сделать это в третий раз. Так что, да, это весело — немного необычно, как я уже сказал, для меня. Я не привык к такому. Но это было круто. Так что я с нетерпением жду, когда смогу повторить это снова».
На вопрос о том, не собирается ли он поехать с гастролями он сказал:
«Это очень забавно. Сначала я подумал: "Чувак, я не уверен. Это не я". Я не из тех, кто хочет выступать с подобными разговорами. Я даю интервью и чувствую, что могу говорить, но я не вокалист. Я играю на барабанах. Я не говорю перед людьми в таком ключе. На самом деле это немного нервирует. Когда я впервые выступал в прошлом году, я подумал: "Боже мой. Я так нервничаю", потому что я просто рассказываю истории. Это все, что я здесь делаю. Я один перед людьми, рассказываю истории. То есть это выступление перед большой группой, и они слушают каждое твое слово. А я на сцене, и я так не работаю. Поэтому поначалу я немного беспокоился: не получится ли так, что я выйду на сцену и замру? Или начну путаться в словах и выглядеть полным идиотом? Но у меня все получилось. Кажется, у меня получилось довольно неплохо. Они попросили меня вернуться еще раз, и я выступил во второй раз в ноябре. И они захотели, чтобы я сделал это снова. Так что это было что-то вроде «Хорошо, круто». То есть, я не знаю, захочу ли я довести это до такой крайности - тот ли я парень, который захочет пойти и сделать это и [сказать]: «О, давайте поедем с этим в путь». Это было сделано для моего друга и их комедийного клуба и все такое. Но никогда не угадаешь. Как я уже сказал, я получаю от этого удовольствие, так что кто знает, что ждет меня в будущем?»
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