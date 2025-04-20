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Cannibal Corpse

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Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы



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PAUL MAZURKIEWICZ в интервью "Iron City Rocks" прокомментировал свое участие в The Commodore, комедийном театре из Тампы:

«Ну, чувак, это забавно, потому что я знаю, что это попало в новости, и это попало, когда я делал это в первый раз. Я занимаюсь этим уже в третий раз. Но все думают, что я выступаю со стендап-комедией. Я не знаю, почему они указывают, что я выступаю со стендап-комедией. Это не так. Если вы прочитаете, что там написано, то все станет ясно.

Случилось вот что — мы уже говорили о спорте — я из Баффало. Я до сих пор играю в хоккей. Это то, чем я занимался всю свою жизнь, на самом деле. Я начал кататься на коньках, когда мне было пять лет, и до сих пор играю. Так вот, парень, который был в моей команде, думаю, около года назад, потому что первый раз я играл в марте прошлого года [2024], сказал: «Эй, у меня есть для тебя немного необычное предложение» и спросил, не хочу ли я... Он связан с The Commodore, заведением в Тампе, которое является своего рода импровизационным комедийным салоном, там проходят разные шоу, но большая их часть — это импровизация. И он сказал: "Эй, чувак, это было бы здорово. Может, тебе стоит выйти и рассказать несколько историй, рассказать историю на пять минут". И я просто заговорил, как сейчас. Я даю интервью и рассказываю историю, будь то [актер] Джим Кэрри или что-то еще, что, как мне казалось, достойно рассказа, что произошло со мной в моей жизни или в группе, но конкретно со мной. А потом труппа, состоящая из шести или семи человек, парни и девушки ставили комедийные сценки, например, импровизации. То есть я говорю, делаю свое дело, сажусь, они выходят на сцену примерно на 10 минут и играют без остановки. И это не совсем основано на том, о чем я говорю. Так что я рассказываю, наверное, четыре истории, а потом они ставят комедию. Так что шоу длится чуть больше часа. Но это все.

Я не знаю, как дошло до того, что мне приписали занятия стендапом, потому что то, что я делал, по понятным причинам, совсем иное. Но, да, это все из-за парня. Мой друг спросил меня, не хотел бы я этим заняться, и он знал, что у меня, возможно, есть несколько крутых историй, которые помогут комедийному заведению. И я подумал: "Это что-то новое. Почему бы и нет? И вот я здесь, собираюсь сделать это в третий раз. Так что, да, это весело — немного необычно, как я уже сказал, для меня. Я не привык к такому. Но это было круто. Так что я с нетерпением жду, когда смогу повторить это снова».

На вопрос о том, не собирается ли он поехать с гастролями он сказал:

«Это очень забавно. Сначала я подумал: "Чувак, я не уверен. Это не я". Я не из тех, кто хочет выступать с подобными разговорами. Я даю интервью и чувствую, что могу говорить, но я не вокалист. Я играю на барабанах. Я не говорю перед людьми в таком ключе. На самом деле это немного нервирует. Когда я впервые выступал в прошлом году, я подумал: "Боже мой. Я так нервничаю", потому что я просто рассказываю истории. Это все, что я здесь делаю. Я один перед людьми, рассказываю истории. То есть это выступление перед большой группой, и они слушают каждое твое слово. А я на сцене, и я так не работаю. Поэтому поначалу я немного беспокоился: не получится ли так, что я выйду на сцену и замру? Или начну путаться в словах и выглядеть полным идиотом? Но у меня все получилось. Кажется, у меня получилось довольно неплохо. Они попросили меня вернуться еще раз, и я выступил во второй раз в ноябре. И они захотели, чтобы я сделал это снова. Так что это было что-то вроде «Хорошо, круто». То есть, я не знаю, захочу ли я довести это до такой крайности - тот ли я парень, который захочет пойти и сделать это и [сказать]: «О, давайте поедем с этим в путь». Это было сделано для моего друга и их комедийного клуба и все такое. Но никогда не угадаешь. Как я уже сказал, я получаю от этого удовольствие, так что кто знает, что ждет меня в будущем?»








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20 апр 2025
WahrandPhain
Ну этот дегенерат знатный, смотрю на новости и вижу : Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Barnes'a». Этот ебанат даже не представляет, что их слава, фанатская база, концепция -- это всё во многом заслуга Барнса, а не шеи со ртом. 

















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