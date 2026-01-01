24 мар 2026 : 		 CHRIS BARNES о том, почему CANNIBAL CORPSE больше не хотят с ним

14 мар 2026 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Ёлки, мы ж почти 40 лет уже играем!»

22 янв 2026 : 		 JACK OWEN: «Я никогда не объяснял CANNIBAL CORPSE, почему ушел»

23 сен 2025 : 		 Новый гитарист CANNIBAL CORPSE: «Я счастлив такой возможности»

18 сен 2025 : 		 Видео с первого концерта CANNIBAL CORPSE с Brandon Ellis

7 сен 2025 : 		 Гитарист THE BLACK DAHLIA MURDER поедет в тур с CANNIBAL CORPSE

17 июл 2025 : 		 Острый соус от CANNIBAL CORPSE

20 апр 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы

18 фев 2025 : 		 CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»

15 янв 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Я основная причина тёрок в CANNIBAL CORPSE»

4 янв 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года

20 дек 2024 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Без Lombardo я ничто»

22 окт 2024 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтожено или повреждено»

30 сен 2024 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили без Eric'a Rutan'a

29 сен 2024 : 		 Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE

7 фев 2024 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 янв 2024 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE думает о проекте

14 янв 2024 : 		 Почему гитарист CANNIBAL CORPSE перестал трясти

29 дек 2023 : 		 Холодный кофе от CANNIBAL CORPSE

7 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE: а в Германии — нельзя!

3 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE

6 окт 2023 : 		 Успехи в чартах CANNIBAL CORPSE

29 сен 2023 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

27 сен 2023 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов

22 сен 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

21 сен 2023 : 		 Ехать ли в тур CANNIBAL CORPSE с SIX FEET UNDER?
CHRIS BARNES о том, почему CANNIBAL CORPSE больше не хотят с ним



CHRIS'a BARNES'a в недавнем интервью спросили, хотел бы он снова выступить с CANNIBAL CORPSE, если бы Зал славы рок-н-ролла начал принимать дэт-металл-исполнителей и CANNIBAL CORPSE был бы приглашены:

«О, да. Я всегда был готов к этому. Но они бы этого не сделали — просто потому, какие они есть. Они бы даже не позвали меня и Jack'a Owen'а подняться на сцену. Это в принципе не их история.

Максимум — могли бы пригласить постоять рядом. Но чтобы мы с Jack'ом сыграли с ними песню? Нет. Этого бы не случилось».

Отвечая на вопрос, почему он так считает, Chris Barnes сказал:

«Думаю, всё просто: я им не нравлюсь. И, как бы это ни звучало — не хочу показаться самоуверенным, я просто говорю как есть — они чувствуют во мне угрозу. Как в вокалисте, и из-за того вклада, который я сделал в группу. Они всегда старались это принизить, сделать вид, что этого как будто не было. И, честно, они никогда не были ко мне особенно добры.

Потому что мой вклад всё время нависал над тем, что они пытались делать сами. А им хотелось идти своей дорогой. Поэтому меня и убрали из группы. И знаешь что — у меня с этим никогда не было проблем. Я вообще не переживал. Я просто рассказал свою сторону и те факты, которые знаю. И всегда говорил: лучшее, что со мной случилось — это SIX FEET UNDER.

Эта группа стала моим выходом. Потому что, если честно, я довольно рано понял, что не счастлив в CANNIBAL CORPSE. SIX FEET UNDER — лучшее, что со мной происходило. А когда меня уволили из CANNIBAL CORPSE — это вообще было охрененно. Alex Webster даже подтвердит: когда он позвонил и сказал, что я больше не в группе, я просто рассмеялся. Типа: “Окей, круто. Спасибо”».

На вопрос, были ли причины его ухода творческими, Barnes ответил:

«Нет. Вообще не в этом дело.

Ну, может, с их точки зрения — да, особенно на последней записи. Потому что я поехал в тур с SIX FEET UNDER вместо того, чтобы доделывать альбом так, как они от меня требовали. Они знали, что я этого не сделаю. Я отстаивал свои песни, как мог. И, возможно, мы просто по-разному это видели — так что да, какие-то творческие разногласия могли быть.

Но с моей стороны всё было проще: я просто не хотел находиться рядом с этими людьми.

У меня никогда не было проблем с Jack'ом. Но я не хотел быть в одной комнате с Alex'ом Webster'ом, Paul'ом Mazurkiewicz'ем и Rob'ом Barrett'ом.

Вот почему я начал заниматься SIX FEET UNDER. Люди называли это сайд-проектом — для меня это никогда им не было. Ни разу. Это была моя спасательная капсула. Я мог говорить всё, что угодно для прессы, но внутри я всегда понимал: это мой выход».




