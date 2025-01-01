Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Cannibal Corpse

*



7 сен 2025 : 		 Гитарист THE BLACK DAHLIA MURDER поедет в тур с CANNIBAL CORPSE

17 июл 2025 : 		 Острый соус от CANNIBAL CORPSE

20 апр 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы

18 фев 2025 : 		 CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»

15 янв 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Я основная причина тёрок в CANNIBAL CORPSE»

4 янв 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года

20 дек 2024 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Без Lombardo я ничто»

22 окт 2024 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтожено или повреждено»

30 сен 2024 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили без Eric'a Rutan'a

29 сен 2024 : 		 Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE

7 фев 2024 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 янв 2024 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE думает о проекте

14 янв 2024 : 		 Почему гитарист CANNIBAL CORPSE перестал трясти

29 дек 2023 : 		 Холодный кофе от CANNIBAL CORPSE

7 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE: а в Германии — нельзя!

3 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE

6 окт 2023 : 		 Успехи в чартах CANNIBAL CORPSE

29 сен 2023 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

27 сен 2023 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов

22 сен 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

21 сен 2023 : 		 Ехать ли в тур CANNIBAL CORPSE с SIX FEET UNDER?

1 сен 2023 : 		 CANNIBAL CORPSE на кассетах

29 авг 2023 : 		 Когда дэту было особенно хорошо? Отвечает барабанщик CANNIBAL CORPSE

9 авг 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

22 июн 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

15 июн 2023 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE скучает по старым временам
Показать далее
| - |

|||| 7 сен 2025

Гитарист THE BLACK DAHLIA MURDER поедет в тур с CANNIBAL CORPSE



zoom
Brandon Ellis (ex-THE BLACK DAHLIA MURDER) поедет в тур с CANNIBAL CORPSE и заменит Rob'a Barrett'a — концерты стартуют уже 15 сентября и продляться до 22 октября. Brandon написал в своем аккаунте:

«Я буду играть на гитаре в CANNIBAL CORPSE этой осенью и подменю там Rob'a Barrett'a. Я польщен, что смогу помочь и обещаю убойное дэт-металл шоу! Увидимся!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 226

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом