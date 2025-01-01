сегодня



Новый гитарист CANNIBAL CORPSE: «Я счастлив такой возможности»



BRANDON ELLIS в недавнем интервью поделился своими ощущениями от того, что оказался в CANNIBAL CORPSE:



«Я в порядке, чувак. С нетерпением жду, когда выйдут на сцену и всех порву. Я много дней готовился, просто стер задницу до дыр, пока учел все эти чертовы темы и сокрушительные риффы из дня в день»



Относительно процесса подготовки, Ellis сказал: «Я снял видео для ребят [из CANNIBAL CORPSE] на каждую песню, которую мы исполняем, и еще на несколько. Каждый день я разучивал песню, включал камеру и пытался сделать идеальный студийный дубль от начала до конца песни, которую я никогда раньше не слышал, для большинства из них. Это была тяжелая работа, чувак. Потребовалась пара недель, чтобы собрать все песни вместе и подготовиться к сегодняшнему дню».



Говоря о своей роли в CANNIBAL CORPSE, Brandon сказал: «На этой позиции я в основном играю партии ритм-гитары. У меня есть несколько, около пяти соло в шоу или что-то в этом роде, и в основном я просто исполняю то, что сделал бы Rob. Так что это не значит, что я демонстрирую всю свою безумную соло-гитару или что-то в этом роде. Но это потрясающая возможность для меня выступить на таком концерте.



Я фанат CANNIBAL CORPSE с тех пор, как был подростком, чувак. Это первая дэт-металл группа, которая меня увлекла. И, да, это нереально, когда меня просят сделать это. И я просто, типа, чувак, сегодня я выйду на сцену и впервые сыграю «Hammer Smashed Face» с CANNIBAL CORPSE. Это будет просто потрясающе. Да, это какое-то безумие, чувак. Так что, да, мне очень повезло!»







