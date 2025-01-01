Arts
Новости
Новости
*

Cannibal Corpse

*



23 сен 2025 : 		 Новый гитарист CANNIBAL CORPSE: «Я счастлив такой возможности»

18 сен 2025 : 		 Видео с первого концерта CANNIBAL CORPSE с Brandon Ellis

7 сен 2025 : 		 Гитарист THE BLACK DAHLIA MURDER поедет в тур с CANNIBAL CORPSE

17 июл 2025 : 		 Острый соус от CANNIBAL CORPSE

20 апр 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы

18 фев 2025 : 		 CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»

15 янв 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Я основная причина тёрок в CANNIBAL CORPSE»

4 янв 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года

20 дек 2024 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Без Lombardo я ничто»

22 окт 2024 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтожено или повреждено»

30 сен 2024 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили без Eric'a Rutan'a

29 сен 2024 : 		 Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE

7 фев 2024 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 янв 2024 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE думает о проекте

14 янв 2024 : 		 Почему гитарист CANNIBAL CORPSE перестал трясти

29 дек 2023 : 		 Холодный кофе от CANNIBAL CORPSE

7 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE: а в Германии — нельзя!

3 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE

6 окт 2023 : 		 Успехи в чартах CANNIBAL CORPSE

29 сен 2023 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

27 сен 2023 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов

22 сен 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

21 сен 2023 : 		 Ехать ли в тур CANNIBAL CORPSE с SIX FEET UNDER?

1 сен 2023 : 		 CANNIBAL CORPSE на кассетах

29 авг 2023 : 		 Когда дэту было особенно хорошо? Отвечает барабанщик CANNIBAL CORPSE

9 авг 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE
Новый гитарист CANNIBAL CORPSE: «Я счастлив такой возможности»



BRANDON ELLIS в недавнем интервью поделился своими ощущениями от того, что оказался в CANNIBAL CORPSE:

«Я в порядке, чувак. С нетерпением жду, когда выйдут на сцену и всех порву. Я много дней готовился, просто стер задницу до дыр, пока учел все эти чертовы темы и сокрушительные риффы из дня в день»

Относительно процесса подготовки, Ellis сказал: «Я снял видео для ребят [из CANNIBAL CORPSE] на каждую песню, которую мы исполняем, и еще на несколько. Каждый день я разучивал песню, включал камеру и пытался сделать идеальный студийный дубль от начала до конца песни, которую я никогда раньше не слышал, для большинства из них. Это была тяжелая работа, чувак. Потребовалась пара недель, чтобы собрать все песни вместе и подготовиться к сегодняшнему дню».

Говоря о своей роли в CANNIBAL CORPSE, Brandon сказал: «На этой позиции я в основном играю партии ритм-гитары. У меня есть несколько, около пяти соло в шоу или что-то в этом роде, и в основном я просто исполняю то, что сделал бы Rob. Так что это не значит, что я демонстрирую всю свою безумную соло-гитару или что-то в этом роде. Но это потрясающая возможность для меня выступить на таком концерте.

Я фанат CANNIBAL CORPSE с тех пор, как был подростком, чувак. Это первая дэт-металл группа, которая меня увлекла. И, да, это нереально, когда меня просят сделать это. И я просто, типа, чувак, сегодня я выйду на сцену и впервые сыграю «Hammer Smashed Face» с CANNIBAL CORPSE. Это будет просто потрясающе. Да, это какое-то безумие, чувак. Так что, да, мне очень повезло!»




Сообщений нет

просмотров: 225

