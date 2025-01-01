Новый гитарист CANNIBAL CORPSE: «Я счастлив такой возможности»

22 июн 2023 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
15 июн 2023 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE скучает по старым временам
10 янв 2023 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Barnes'a»
6 дек 2022 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE — о вдохновении
18 апр 2022 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE схуднул
21 мар 2022 :
TRAVIS BARKER — о Ким Кардашьян в футболке CANNIBAL CORPSE
25 фев 2022 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Мы дэт-металл MOTÖRHEAD? Звучит круто!»
24 фев 2022 :
Фанаты CANNIBAL CORPSE посылают бывшего
12 фев 2022 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE не согласен с бывшим из CANNIBAL CORPSE
4 фев 2022 :
CHRIS BARNES согласен, что цена на концерты CANNIBAL CORPSE завышена
27 янв 2022 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE: «В этот мир меня привел Чак»
19 дек 2021 :
Смогут ли CANNIBAL CORPSE ещё 30?
7 дек 2021 :
Если у тебя борода, CANNIBAL CORPSE скажут «да»!
21 ноя 2021 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE выпускает сольный альбом
18 авг 2021 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Классно, что Erik с нами!»
13 авг 2021 :
Винилы CANNIBAL CORPSE выйдут осенью
2 авг 2021 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE — о нездоровом интересе к своей шее
27 июл 2021 :
Басист CANNIBAL CORPSE о своей болезни
24 июл 2021 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE о том, о чем группа не хочет петь
4 июл 2021 :
Гитарист CANNIBAL CORPSE рад появлению в коллективе Eric'a Rutan'a
16 июн 2021 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Надеюсь, что мы останемся в памяти как самые брутальные металлисты!»
1 июн 2021 :
Какой альбом можно считать первой дэт-металлической пластинкой? Отвечает барабанщик CANNIBAL CORPSE
31 май 2021 :
Гитарист CANNIBAL CORPSE думает насчёт книги
6 май 2021 :
Басист CANNIBAL CORPSE о переменах в составе и влиянии на музыку
5 май 2021 :
Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE получил пять лет
26 апр 2021 :
Басист CANNIBAL CORPSE — об успехе "Vile"
19 апр 2021 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
15 апр 2021 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE — о «культуре отмены»: «Это нелепо»
9 апр 2021 :
Обучающее видео от CANNIBAL CORPSE
8 апр 2021 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Удивительно, что спустя 30 лет мы ещё в строю»
6 апр 2021 :
Басист CANNIBAL CORPSE: «Де(д) никуда не уйдёт!»
1 апр 2021 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Chuck Billy мне милее Шер»
25 мар 2021 :
Новая песня CANNIBAL CORPSE
16 мар 2021 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE о бывшем
16 мар 2021 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова
13 мар 2021 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»
3 мар 2021 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»
24 фев 2021 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
24 фев 2021 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»
2 фев 2021 :
Новая песня CANNIBAL CORPSE
2 фев 2021 :
Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE
3 июн 2020 :
Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE
3 июн 2020 :
CANNIBAL CORPSE в студии
19 фев 2020 :
Фото гитариста CANNIBAL CORPSE
1 янв 2020 :
CANNIBAL CORPSE готовы к работе
3 июл 2019 :
Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда
20 май 2019 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
20 фев 2019 :
CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом
18 фев 2019 :
ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE
18 янв 2019 :
CANNIBAL CORPSE нашли гитариста
27 дек 2018 :
Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE
21 дек 2018 :
CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом
20 дек 2018 :
Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев
18 дек 2018 :
Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы
14 дек 2018 :
Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»
13 дек 2018 :
Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»
11 дек 2018 :
Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства
11 дек 2018 :
Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE
21 ноя 2018 :
Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE
12 ноя 2018 :
Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью
9 июн 2018 :
Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания
2 июн 2018 :
8 фев 2018 :
Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию
4 ноя 2017 :
Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания
3 ноя 2017 :
Новая песня CANNIBAL CORPSE
17 окт 2017 :
Новая песня CANNIBAL CORPSE
2 окт 2017 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме
19 сен 2017 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
8 сен 2017 :
Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE
25 июл 2017 :
CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом
7 фев 2017 :
CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE
2 ноя 2016 :
Новая тема CANNIBAL CORPSE
15 авг 2016 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»
8 июн 2016 :
CANNIBAL CORPSE для детей
12 фев 2016 :
Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле
10 фев 2016 :
Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM
16 окт 2015 :
CANNIBAL CORPSE выпускают пиво
13 авг 2015 :
Барабанщик CANNIBAL CORPSE не считает SLAYER удачными хэдлайнерами для Mayhem
12 фев 2015 :
CANNIBAL CORPSE продали два миллиона пластинок
29 ноя 2014 :
Тексты CANNIBAL CORPSE официально запрещены в России
6 ноя 2014 :
Прокуратура Башкирии потребовала запретить тексты CANNIBAL CORPSE в России
24 окт 2014 :
Гитарист CANNIBAL CORPSE о концертах в России
16 окт 2014 :
CANNIBAL CORPSE опубликовали официальное обращение к российским фэнам
14 окт 2014 :
Информация о возврате билетов на концерт CANNIBAL CORPSE
14 окт 2014 :
18 фанатов CANNIBAL CORPSE предстанут перед судом за потасовку у клуба
12 окт 2014 :
Концерт CANNIBAL CORPSE в Петербурге отменили
11 окт 2014 :
Концерт CANNIBAL CORPSE в Москве отменили
11 окт 2014 :
Концерт CANNIBAL CORPSE в Нижнем Новгороде был сорван
8 окт 2014 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE об отмене концерта в Уфе
6 окт 2014 :
Выступление CANNIBAL CORPSE в Уфе было сорвано
1 окт 2014 :
Прокуратура разрешила выступить CANNIBAL CORPSE в Краснодаре
25 сен 2014 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
9 сен 2014 :
Новая песня CANNIBAL CORPSE
29 июл 2014 :
CANNIBAL CORPSE на укулеле
15 июл 2014 :
Басист CANNIBAL CORPSE о мастурбации в туровом автобусе
2 июл 2014 :
Новая песня CANNIBAL CORPSE
1 июл 2014 :
Новый альбом CANNIBAL CORPSE выйдет в сентябре
14 фев 2014 :
CANNIBAL CORPSE начнут запись на выходных
13 дек 2013 :
CANNIBAL CORPSE начнут запись в феврале
2 июл 2013 :
CANNIBAL CORPSE будут включены в музыкальный зал славы Буффало
27 май 2013 :
CANNIBAL CORPSE посвятили тур гитаристу SLAYER
15 май 2013 :
Концертная версия 'Make Them Suffer' CANNIBAL CORPSE
10 май 2013 :
CANNIBAL CORPSE каким вы его никогда не слышали
1 апр 2013 :
CANNIBAL CORPSE планируют юбилейный концерт
30 янв 2013 :
Обложка нового бокс-сета CANNIBAL CORPSE
25 янв 2013 :
Бокс-сет CANNIBAL CORPSE выйдет в марте
15 янв 2013 :
Альбомы CANNIBAL CORPSE выйдут на цветном виниле
28 дек 2012 :
Участники CANNIBAL CORPSE возродят бывшую группу на свадьбу
16 дек 2012 :
CANNIBAL CORPSE отметят юбилей
29 ноя 2012 :
Вокалист CANNIBAL CORPSE о своей шее
1 ноя 2012 :
Видео полного концерта CANNIBAL CORPSE
16 июн 2012 :
Видео с выступления CANNIBAL CORPSE
13 мар 2012 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
6 мар 2012 :
Новая песня CANNIBAL CORPSE
28 фев 2012 :
CANNIBAL CORPSE: видео из студии
14 фев 2012 :
CANNIBAL CORPSE: видео из студии
6 фев 2012 :
Новая песня CANNIBAL CORPSE
16 янв 2012 :
Обложка, трек-лист и новая песня CANNIBAL CORPSE
13 янв 2012 :
CANNIBAL CORPSE выпустят “Torture” в марте
11 янв 2012 :
Пре-CANNIBAL CORPSE группы выступили на благотворительном концерте
16 ноя 2011 :
Басист CANNIBAL CORPSE заявил, что новый альбом «более разнообразный»
7 сен 2011 :
CANNIBAL CORPSE начали запись альбома
19 авг 2011 :
CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH в совместном европейском туре
30 май 2011 :
Басист CANNIBAL CORPSE о новом альбоме: «Никаких сюрпризов, только брутальность!»
26 май 2011 :
Музыка для 8 песен CANNIBAL CORPSE готова
1 мар 2011 :
Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
15 фев 2011 :
Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
7 фев 2011 :
Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
30 янв 2011 :
CANNIBAL CORPSE начнут запись в сентябре
6 янв 2011 :
Подробности о DVD CANNIBAL CORPSE
5 янв 2011 :
Новый DVD CANNIBAL CORPSE выйдет в марте
10 окт 2010 :
Ноты CANNIBAL CORPSE
29 апр 2010 :
CANNIBAL CORPSE снимут два концерта для DVD
25 мар 2010 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
1 мар 2009 :
CANNIBAL CORPSE делятся впечатлениями из турне
28 фев 2009 :
Новое видео CANNIBAL CORPSE
13 фев 2009 :
Последний альбом CANNIBAL CORPSE попал в 100 лучших чарта Billboard
5 фев 2009 :
Песня CANNIBAL CORPSE названа лучшей
28 янв 2009 :
Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания
18 янв 2009 :
CANNIBAL CORPSE снимут клип
9 янв 2009 :
Новая песня от CANNIBAL CORPSE
19 дек 2008 :
Доступны семплы нового альбома CANNIBAL CORPSE
15 дек 2008 :
Доступна обложка нового альбома CANNIBAL CORPSE
9 ноя 2008 :
CANNIBAL CORPSE раскрыли название и трек-лист нового альбома
20 окт 2008 :
Басист CANNIBAL CORPSE: вести из студии
22 сен 2008 :
CANNIBAL CORPSE: вести из студии
9 июл 2008 :
CANNIBAL CORPSE: подробности о ретроспективном DVD
7 май 2008 :
CANNIBAL CORPSE выпустят тройной ретроспективный DVD
8 июн 2007 :
CANNIBAL CORPSE: "Death-metal сцена в Мексике и Центральной Америке сильна как никогда"
1 дек 2006 :
Альбом CANNIBAL CORPSE "Vile" будет переиздан с бонус-треками
28 авг 2006 :
Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE занимается обучением игры в гольф
21 авг 2006 :
Видеоклип CANNIBAL CORPSE "Death Walking Terror" в сети
16 апр 2006 :
Видео CANNIBAL CORPSE "Make Them Suffer" в сети
15 мар 2006 :
Липитированние издание нового диска CANNIBAL CORPSE будет включать DVD
17 фев 2006 :
CANNIBAL CORPSE: два трека с нового альбома в сети
13 дек 2005 :
CANNIBAL CORPSE огласили трек-лист нового альбома
7 дек 2005 :
Rob Barrett вернулся в CANNIBAL CORPSE
24 сен 2005 :
CANNIBAL CORPSE запишут альбом в Санкт-Петербурге
27 апр 2005 :
CANNIBAL CORPSE начнут запись в октябре
