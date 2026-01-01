*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 39
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 38
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Cannibal Corpse

14 мар 2026 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Ёлки, мы ж почти 40 лет уже играем!»

22 янв 2026 : 		 JACK OWEN: «Я никогда не объяснял CANNIBAL CORPSE, почему ушел»

23 сен 2025 : 		 Новый гитарист CANNIBAL CORPSE: «Я счастлив такой возможности»

18 сен 2025 : 		 Видео с первого концерта CANNIBAL CORPSE с Brandon Ellis

7 сен 2025 : 		 Гитарист THE BLACK DAHLIA MURDER поедет в тур с CANNIBAL CORPSE

17 июл 2025 : 		 Острый соус от CANNIBAL CORPSE

20 апр 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не хочет в стендаперы

18 фев 2025 : 		 CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»

15 янв 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Я основная причина тёрок в CANNIBAL CORPSE»

4 янв 2025 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года

20 дек 2024 : 		 Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Без Lombardo я ничто»

22 окт 2024 : 		 Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтожено или повреждено»

30 сен 2024 : 		 CANNIBAL CORPSE выступили без Eric'a Rutan'a

29 сен 2024 : 		 Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE

7 фев 2024 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

20 янв 2024 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE думает о проекте

14 янв 2024 : 		 Почему гитарист CANNIBAL CORPSE перестал трясти

29 дек 2023 : 		 Холодный кофе от CANNIBAL CORPSE

7 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE: а в Германии — нельзя!

3 ноя 2023 : 		 Раскраска от CANNIBAL CORPSE

6 окт 2023 : 		 Успехи в чартах CANNIBAL CORPSE

29 сен 2023 : 		 Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания

27 сен 2023 : 		 Басист CANNIBAL CORPSE о сложностях для дед-металлистов

22 сен 2023 : 		 Новое видео CANNIBAL CORPSE

21 сен 2023 : 		 Ехать ли в тур CANNIBAL CORPSE с SIX FEET UNDER?

1 сен 2023 : 		 CANNIBAL CORPSE на кассетах
Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Ёлки, мы ж почти 40 лет уже играем!»



PAUL'a MAZURKIEWICZ'a в недавнем интервью спросили, как у него дела в настоящем:

«Всё идёт довольно хорошо. Честно, жаловаться мне не на что.

Я просто стараюсь жить день за днём. Думаю, так и нужно — жить полной жизнью, несмотря ни на что. В целом всё действительно хорошо. У меня всё нормально и в личной жизни, и с группой, и со всем остальным. Так что, да, жаловаться я точно не могу».

Когда интервьюер отметил, что CANNIBAL CORPSE по-прежнему «на высоте» — и в гастролях, и в выпуске новой музыки — Paul ответил:

«Спасибо, чувак, я это ценю. Конечно, именно этим мы и хотим заниматься. Мы делаем это уже очень много лет. Даже странно осознавать, что группе исполняется 38 лет. Я и Alex Webster — два участника оригинального состава — в группе с самого первого дня. И, честно говоря, это было крутое приключение по жизни!

То, что мы до сих пор существуем, остаёмся актуальными, продолжаем писать хорошую музыку, и люди всё ещё приходят на наши концерты — просто невероятное чувство. Мы будем продолжать столько, сколько сможем. Понятно, что когда-нибудь всё закончится. Но пока мы движемся вперёд — день за днём.

И сейчас всё отлично. Мы благодарны за то место, где находимся, и за всех наших фанатов. Это реально клево».

На вопрос, думал ли он в самом начале, что группа просуществует почти 40 лет, Paul сказал:

«Когда оглядываешься назад, понимаешь — нет, ты об этом не думаешь.

Когда мы начинали, мы были практически подростками. А тогда ни одна группа ещё не существовала по 50–60 лет. И ты думаешь: “Играть в группе в 40 или 50 лет? Это безумие. Как это вообще возможно?”

Конечно, ты хочешь, чтобы группа добилась успеха и просуществовала как можно дольше. Но всё равно кажется, что срок её жизни будет намного короче. Я помню, как думал: “Когда мне исполнится 40…” — а это было бы примерно через двадцать лет после основания группы — “я уже буду старым”. Я думал: “Буду ли я вообще всё ещё хотеть этим заниматься? Может, у меня будет семья, другая жизнь”.

Поэтому сейчас это кажется странным. Тогда ты точно не думал, что всё ещё будешь здесь. В этом году мне исполнится 58. И кто бы мог подумать, что я всё ещё буду играть на барабанах в дэт-металл-группе — и что мы всё ещё будем выступать на таком уровне.

Мы всё ещё актуальны. У нас отличная фан-база. И в каком-то смысле дела идут даже лучше, чем когда-либо. Так что да — даже в самых смелых мечтах ты не представлял, что окажешься здесь на этом этапе своей жизни. Это реально нечто!»

Говоря о том, что поддерживает его и остальных участников группы спустя столько лет, Paul сказал:

«Если ты начинаешь этим заниматься, значит, тебе это действительно нравится. Это твоя страсть. Вот почему люди становятся артистами — музыкантами, художниками, кем угодно. Потому что они этого хотят.

А когда ты переходишь определённую черту, и всё начинает получаться, почему ты должен останавливаться? Конечно, кто-то может сказать: “Ладно, с меня хватит. Я ухожу на пенсию и займусь чем-то другим”. Такое бывает.

Но для большинства всё иначе. Посмотрите на THE ROLLING STONES — им за 80, и они всё ещё играют. Зачем останавливаться? Это же твоя жизнь.

Поэтому ты просто продолжаешь так долго, как можешь. Всё упирается в здоровье и в то, сколько ещё у тебя сил. Сможем ли мы играть ещё пять или десять лет? Кто знает. Мы ведь даже не думали, что будем заниматься этим сейчас. Так кто сказал, что мы не сможем продолжать дальше?

Это часть тебя. Это то, кто ты есть. Поэтому ты просто стараешься извлечь из этого максимум. Жизнь у тебя одна. И такой шанс может выпасть только один раз».




