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*Новое видео AMORPHIS 62
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Cannibal Corpse

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Острый соус от CANNIBAL CORPSE



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Официальный острый соус Cannibal Corpse вырвался на волю - и он будет капать, жутко вопить и обжигать вашу плоть прямо в эту минуту!

Сваренный в котле из Carolina Reaper, сусла из перца Scorpion Pepper и рюмки бурбона, этот соус создан для того, чтобы разорвать ваше горло и прижечь рану на пути вниз!

Этикетка пропитана жутью, ее проиллюстрировал не кто иной, как Vince Locke - гений разврата и давний соавтор Cannibal Corpse. Его искусство десятилетиями срывало кожу с тел, крошило черепа и выливало кишки, а теперь оно смотрит на вас с лица этой бутылки, как проклятие.

Каждая бутылка запечатана кроваво-красной сургучной каплей, как будто она вылезла когтями из трупа, и поставляется в собственном пакетике для улик.

Сейчас он доступен исключительно в Великобритании, но не расслабляйтесь, маньяки из США... ваше время придет! Совсем скоро мы объявим о доставке в США. Европа будет следующей.

Это только первая часть. Эксклюзивный мерч Scalding Blood и лимитированные бутылки появятся позже в этом году, собранные из костей, огня и кошмаров.

Назад дороги нет... Scalding Blood придет за вами...



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17 июл 2025
K
Kiskenbassker
Когда смотришь на их обложки, аппетит как-то пропадает.
17 июл 2025
Dem0niac
Скорпион и каролина рипер плюс бурбон, норм сочетание, ну и остальной состав тоже в порядке. Интересно было бы попробовать.
Вообще, жаль, что рынок острых соусов с санкциями накрылся, раньше много интересного было можно купить. Сейчас местные что-то вяло пытаются, но без особого успеха.
17 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
Dem0niac, а в нашем климате можно вырастить перчик нужный? я предполагаю, что острота во многом зависит от того, сколько солнца получит растение, по-крайней мере, в лекарственных травах так
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