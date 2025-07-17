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Острый соус от CANNIBAL CORPSE



Официальный острый соус Cannibal Corpse вырвался на волю - и он будет капать, жутко вопить и обжигать вашу плоть прямо в эту минуту!



Сваренный в котле из Carolina Reaper, сусла из перца Scorpion Pepper и рюмки бурбона, этот соус создан для того, чтобы разорвать ваше горло и прижечь рану на пути вниз!



Этикетка пропитана жутью, ее проиллюстрировал не кто иной, как Vince Locke - гений разврата и давний соавтор Cannibal Corpse. Его искусство десятилетиями срывало кожу с тел, крошило черепа и выливало кишки, а теперь оно смотрит на вас с лица этой бутылки, как проклятие.



Каждая бутылка запечатана кроваво-красной сургучной каплей, как будто она вылезла когтями из трупа, и поставляется в собственном пакетике для улик.



Сейчас он доступен исключительно в Великобритании, но не расслабляйтесь, маньяки из США... ваше время придет! Совсем скоро мы объявим о доставке в США. Европа будет следующей.



Это только первая часть. Эксклюзивный мерч Scalding Blood и лимитированные бутылки появятся позже в этом году, собранные из костей, огня и кошмаров.



Назад дороги нет... Scalding Blood придет за вами... http://www.cannibalcorpse.net





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