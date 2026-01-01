BULLET FOR MY VALENTINE обещают альбом в 2027



Барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE Jason Bowld в рамках интервью на The Europe Drum Show ответил на вопрос о том, как дела у группы с новым материалом:



«Я вот только что закончил запись ударных. И надеюсь, к июню мы все закончим. И потом планируем выпуск где-то на январь. Нам нужно время, чтобы все подготовить — фотосессии, построение промо-программы и все такое. И мы планируем выпустить пять синглом до того, как все выйдет — может, будет по песне в месяц. Потому что как только все завертится, это месяцев на 14-18. Поэтому все нужно правильно подготовить».







