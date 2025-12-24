сегодня



У BULLET FOR MY VALENTINE материала на три альбома



В рамках недавнего интервью с гитаристом BULLET FOR MY VALENTINE, Michael "Padge" Paget рассказал о том, как идут дела с новым материалом:



«Каждый альбом совершенно разный. Matt [Tuck, гитарист/вокалист BULLET FOR MY VALENTINE], являясь своего рода главным автором песен, боссом, если хотите, он стремится никогда не писать один и тот же альбом дважды, потому что ему нравится своего рода проверять себя, расширять границы и смотреть, как группа и музыка может звучать, и все такое. Я думаю, в этом и заключается жажда быть музыкантом и автором песен.



Это определенно будет BULLET FOR MY VALENTINE, если хотите, со всеми теми же фишками. Но это будет совсем по-другому, и это будет очень впечатляюще. Мы работали над альбомом долгое время и очень усердно. Здесь много гребаных песен, чувак, так много разных стилей. Там, наверное, музыки на три альбома хватит, так что сейчас нам нужно вернуться домой и отсеять действительно разные песни и собрать их воедино, что является своего рода фишкой, потому что в этом есть что-то совершенно иное, то, что мы никогда не пробовали ранее. Но, может быть, в будущем это проявится снова, может быть, мы попробуем такой подход и на следующем альбоме, но я полагаю, что у нас есть план, как и что».







