Новости
*Новое видео MEGADETH 33
*CARNIVORE A.D. на APOSTASY RECORDS 30
*BATTLE BEAST сменили вокалистку 27
*Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST 20
*STEVE DIGIORGIO в OBLIVEON 18
*

Bullet for My Valentine

24 дек 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE материала на три альбома

16 дек 2025 : 		 Гитарист BULLET FOR MY VALENTINE: «Мы уже год как работаем над демо»

14 дек 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE начнут запись зимой

6 дек 2025 : 		 Лидер BULLET FOR MY VALENTINE о Сэме Риверсе

12 окт 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Меня не смущает, что нас называют металкор-группой»

11 сен 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE рад новой главе в карьере

22 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE обещают тяжелый альбом

19 июн 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 12 демо

17 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE уже летом собираются в студию

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

31 янв 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 13 песен

11 ноя 2024 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE в студии

1 ноя 2024 : 		 Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго?

13 авг 2024 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Туровая жизнь не для всех»

12 авг 2024 : 		 Юбилейный релиз BULLET FOR MY VALENTINE

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

1 апр 2024 : 		 Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о туре по первому альбому

13 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE
У BULLET FOR MY VALENTINE материала на три альбома



В рамках недавнего интервью с гитаристом BULLET FOR MY VALENTINE, Michael "Padge" Paget рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«Каждый альбом совершенно разный. Matt [Tuck, гитарист/вокалист BULLET FOR MY VALENTINE], являясь своего рода главным автором песен, боссом, если хотите, он стремится никогда не писать один и тот же альбом дважды, потому что ему нравится своего рода проверять себя, расширять границы и смотреть, как группа и музыка может звучать, и все такое. Я думаю, в этом и заключается жажда быть музыкантом и автором песен.

Это определенно будет BULLET FOR MY VALENTINE, если хотите, со всеми теми же фишками. Но это будет совсем по-другому, и это будет очень впечатляюще. Мы работали над альбомом долгое время и очень усердно. Здесь много гребаных песен, чувак, так много разных стилей. Там, наверное, музыки на три альбома хватит, так что сейчас нам нужно вернуться домой и отсеять действительно разные песни и собрать их воедино, что является своего рода фишкой, потому что в этом есть что-то совершенно иное, то, что мы никогда не пробовали ранее. Но, может быть, в будущем это проявится снова, может быть, мы попробуем такой подход и на следующем альбоме, но я полагаю, что у нас есть план, как и что».




24 дек 2025
G
Gleb Monster
у BFMV в принципе изначально было материала на три альбома.
просмотров: 145

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
