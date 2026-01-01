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Вокалист DOWN посвятил Lifer Оззи, Винни и Даймбэгу



Группа DOWN посвятила исполнение композиции "Lifer" в рамках выступления на фестивале Sweden Rock 2026 братьям Эббот, а также Оззи Осборну.







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