Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 58
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 47
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 28
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
[= ||| все новости группы



*

Down

*



4 июн 2026 : 		 Вокалист DOWN посвятил Lifer Оззи, Винни и Даймбэгу

17 апр 2026 : 		 Переиздание DOWN выйдет летом

10 апр 2026 : 		 DOWN ищут подходящего человека для сведения

13 фев 2026 : 		 Новое видео DOWN

22 дек 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает новый DOWN осенью

21 ноя 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN о новом альбоме DOWN

2 сен 2025 : 		 Новый альбом DOWN может выйти летом

12 авг 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN обещает олдскульный DOWN

5 авг 2025 : 		 DOWN где-то в середине процесса

14 июл 2025 : 		 Фрагмент нового материала DOWN

12 май 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN: «Альбом DOWN получился очень быстро»

30 апр 2025 : 		 DOWN выпустят альбом в 2026

17 мар 2025 : 		 Документальный ролик от DOWN

5 янв 2025 : 		 DOWN в студии

20 дек 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

15 ноя 2024 : 		 У DOWN есть десять

2 окт 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

2 сен 2024 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DOWN

28 июн 2024 : 		 DOWN о концертах в Луизиане

25 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

23 июн 2024 : 		 Видео с выступления DOWN

18 апр 2024 : 		 KIRK WINDSTEIN о новой музыке DOWN

27 мар 2024 : 		 У DOWN есть семь

16 янв 2024 : 		 DOWN продолжают работу

29 дек 2023 : 		 DOWN в студии

30 окт 2023 : 		 KIRK WINDSTEIN надеется, что DOWN еще смогут
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DOWN посвятил Lifer Оззи, Винни и Даймбэгу



zoom
Группа DOWN посвятила исполнение композиции "Lifer" в рамках выступления на фестивале Sweden Rock 2026 братьям Эббот, а также Оззи Осборну.

<




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 56

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом