Вокалист STAIND: «Я считаю, что терпимость без убеждений — это позиция человека, у которого нет принципов»

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все новости группы
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США
27 окт 2023 :
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Рабочие отношения в STAIND не меняются
25 сен 2023 :
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Вокалист STAIND о разнице между сольными концертами и основной группой
23 сен 2023 :
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Гитарист STAIND о создании "14 Shades Of Grey"
14 сен 2023 :
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Новое видео STAIND
26 авг 2023 :
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Новая песня STAIND
18 авг 2023 :
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Гитарист STAIND: «Я всегда знал, что мы ещё вернёмся»
28 июл 2023 :
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Видео с выступления STAIND
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STAIND первые
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STAIND исполнили новую песню
14 июл 2023 :
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На новом альбоме STAIND нашлось место электронике
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Видео с текстом от STAIND
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Гитарист STAIND рад возвращению группы
1 июн 2023 :
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Новое видео STAIND
11 май 2023 :
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Почему пришло время для альбома STAIND
19 апр 2023 :
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Новая песня STAIND
3 мар 2023 :
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STAIND завершили запись
18 дек 2022 :
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MIKE MUSHOK — о новом альбоме STAIND
7 дек 2022 :
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Новая песня от вокалиста STAIND
23 ноя 2022 :
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STAIND завершают работу над альбомом
13 сен 2022 :
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Новый альбом STAIND выйдет в 2023 году
10 авг 2022 :
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AARON LEWIS исполнил новую песню
28 июл 2022 :
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Вокалист STAIND: «Я знаю, что, на, происходит, на!»
9 июл 2022 :
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Вокалист STAIND: «Если не мы, то кто?»
22 июн 2022 :
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Вокалист STAIND: «Что за хрень себе позволяет Дисней?»
19 июн 2022 :
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Вокалист STAIND о стрельбе в школах
21 апр 2022 :
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Лидер STAIND: «Не ведитесь на пропаганду»
13 апр 2022 :
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Вокалист STAIND: «Никому не интересна правда»
7 фев 2022 :
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Вокалист STAIND: «Самые развратные люди сейчас в нашем правительстве»
2 фев 2022 :
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Вокалист STAIND отметил выход альбома
31 янв 2022 :
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Вокалист STAIND снизил цену на дом
25 янв 2022 :
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Вокалист STAIND избавился от аппендицита и камня в почках
30 дек 2021 :
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Лидер STAIND: «Мы мало общаемся»
23 дек 2021 :
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Вокалист STAIND призывает голосовать за сторонника Трампа
13 дек 2021 :
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Вокалист STAIND вновь критикует демократов
8 дек 2021 :
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Видео с текстом от вокалиста STAIND
23 ноя 2021 :
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Вокалист STAIND победил COVID-19 за неделю
16 ноя 2021 :
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Видео с текстом от вокалиста STAIND
26 окт 2021 :
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Вокалист STAIND выпускает сольный альбом
22 окт 2021 :
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Вокалист STAIND: «Демократы хотят похе...ть мою страну!»
14 окт 2021 :
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Вокалист STAIND: «Мы позволили вирусу, созданному человеком, разрушить ткани мира!»
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Новое видео вокалиста STAIND
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Вокалист STAIND призвал фанатов скандировать «Байден х$$$о»
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Видео с выступления STAIND
9 авг 2021 :
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STAIND открыли тур
23 июл 2021 :
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Вокалист STAIND дважды исполнил одну песню
21 июл 2021 :
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Вокалист STAIND стал первым
21 июл 2021 :
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Вокалист STAIND исполнил новую песню
5 июл 2021 :
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Видео с текстом от вокалиста STAIND
21 июн 2021 :
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18 июн 2021 :
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Вокалист STAIND: «Все шрамы Америке наносят демократы»
5 июн 2021 :
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Вокалист STAIND: «Хватит это терпеть!»
22 май 2021 :
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Вокалист STAIND: «Мы доверили самым тупым в нашей стране диктовать, что и как»
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AARON LEWIS — о новом материале STAIND
23 апр 2021 :
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Вокалист STAIND исполнил новую песню
20 апр 2021 :
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Фрагмент нового релиза STAIND
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STAIND хотят записать альбом
31 мар 2021 :
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Концертный релиз STAIND выйдет весной
25 ноя 2020 :
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Акустика от музыкантов STAIND
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Вокалист STAIND исполняет SKID ROW
2 окт 2019 :
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Гитарист STAIND о первом за пять лет концерте
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Видео с выступления STAIND
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STAIND собрались в турне
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Фронтмен STAIND не смог успокоить аудиторию и ушёл с концерта
19 фев 2019 :
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Вокалист STAIND клеймит сенатора
5 фев 2019 :
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Фронтмен STAIND — аудитории: «Я не знаю, как говорить по-испански. Я американец»
30 янв 2019 :
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Фронтмен STAIND выпустит альбом весной
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Фронтмен STAIND закончил работу над своим третьим кантри-альбомом
23 июл 2017 :
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Вокалист STAIND почтил память вокалиста LINKIN PARK
5 июл 2017 :
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Вокалист STAIND на диске с произведениями Джонни Кэша
15 июн 2017 :
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Новая песня лидера STAIND
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Вокалист STAIND: «Без проблем сыграл бы на инаугурации»
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Вокалист STAIND о выборах
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Вокалист STAIND в "The Late Show With Stephen Colbert"
23 авг 2016 :
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MIKE MUSHOK: «Планов насчёт STAIND нет»
18 июн 2016 :
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Новый альбом вокалиста STAIND выйдет осенью
15 май 2016 :
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Вокалист STAIND почтил память Принса
9 мар 2016 :
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Вокалист STAIND будет голосовать за Дональда Трампа
25 окт 2015 :
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Вокалист STAIND исполнил новую песню
21 июл 2015 :
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Вокалист STAIND: «Группа пока неактивна»
11 июн 2015 :
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Вокалист STAIND готовится к записи
29 дек 2014 :
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У STAIND нет ничего нового
9 июл 2014 :
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Вокалист STAIND выбрал лучшие песни
8 авг 2012 :
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Превью нового DVD STAIND
3 июл 2012 :
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Выход сольного альбома вокалиста STAIND отложен
26 июн 2012 :
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Концертный релиз STAIND выйдет в июле
27 апр 2012 :
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Видео от вокалиста STAIND
3 мар 2012 :
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Песня с сольного альбома вокалиста STAIND
1 мар 2012 :
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Новое видео STAIND
30 янв 2012 :
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Вокалист STAIND номинирован на две награды 'Academy Of Country Music'
15 сен 2011 :
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STAIND в программе 'Jimmy Kimmel Live!'
1 сен 2011 :
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Новое видео STAIND
28 авг 2011 :
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Новая песня STAIND
11 авг 2011 :
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Детали нового альбома STAIND
27 июл 2011 :
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Обложка нового альбома STAIND
14 июл 2011 :
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The lyric video STAIND
4 июл 2011 :
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Детали нового альбома STAIND
30 июн 2011 :
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Новая песня STAIND
24 май 2011 :
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STAIND представиили новый трек
24 май 2011 :
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Название нового альбома STAIND
22 май 2011 :
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STAIND расстались с ударником
9 мар 2011 :
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Вокалист STAIND о новом альбоме
9 июл 2010 :
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По словам вокалиста STAIND, группа начнёт работу над новым альбомом этой осенью
27 фев 2010 :
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Вокалист STAIND переосмыслил подход к сольному альбому
18 сен 2002 :
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STAIND заканчивают запись нового CD
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Вокалист STAIND: «Я считаю, что терпимость без убеждений — это позиция человека, у которого нет принципов»
AARON LEWIS, чей новый сольный альбом «Give My Country Back» выйдет 17 июля на лейбле Big Machine Label Group, объяснил, почему в последние годы все чаще затрагивает политические темы в своих песнях:
«Потому что в моем возрасте я считаю своей обязанностью быть хранителем этой страны — так же, как и все люди моего поколения. Если вам за пятьдесят, значит, теперь наша ответственность — сделать все возможное, чтобы передать эту страну своим детям и внукам в лучшем состоянии, чем она была, когда досталась нам.
Именно так меня воспитали. Меня всегда учили оставлять после себя мир лучше, чем ты его нашел. И это наша обязанность как граждан Соединенных Штатов. У нас удивительная страна, потому что здесь весы склоняются в пользу людей, а не государства. Мне повезло объездить практически весь мир, увидеть, как живут в других странах, и каждый раз, возвращаясь домой, я готов целовать родную землю».
Далее Lewis коснулся темы, которую он считает одной из главных проблем современной Америки.
«Я прожил достаточно, чтобы увидеть, сколько разрушений произошло за последние тридцать лет. Все происходило настолько постепенно, что многие этого даже не замечали. На протяжении трех-четырех десятилетий наших детей шаг за шагом подвергали идеологическому воздействию. Мы отправляем их в школу, а домой они возвращаются уже другими людьми. При этом мы доверяем системе образования прививать им те же моральные ценности и жизненные принципы, которые стараемся воспитать в них сами.
Сейчас все это стало настолько очевидным, что если человек этого не видит, значит, он просто не хочет смотреть. Если сравнить последние 30–40 лет с 250-летней историей Соединенных Штатов — да и вообще с историей человечества, — становится страшно от того, насколько близко мы подошли к разрушению всего. И речь идет уже не только об Америке, а о цивилизации и мире в целом».
Говоря о том, что вдохновило его на написание заглавной композиции «Give My Country Back», Aaron привел конкретный пример:
«Возьмем хотя бы одну строчку из этой песни. Меня поражает сама мысль, что кто-то приезжает в эту страну, выходит на улицы, сжигает наш флаг и при этом размахивает флагом той страны, которую он покинул ради жизни здесь. Как такое вообще возможно?
И мы как страна — не все, конечно, но многие — с этим миримся. Да, именно миримся. А я считаю, что терпимость без убеждений — это позиция человека, у которого нет принципов. Если ты смотришь на то, что считаешь очевидно неправильным, и сознательно закрываешь на это глаза, тогда где твои убеждения? Где твои принципы? На чем вообще строится вся твоя жизнь? По-моему, это совершенно логичный вопрос».
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