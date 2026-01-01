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Вокалист STAIND: «Я считаю, что терпимость без убеждений — это позиция человека, у которого нет принципов»



AARON LEWIS, чей новый сольный альбом «Give My Country Back» выйдет 17 июля на лейбле Big Machine Label Group, объяснил, почему в последние годы все чаще затрагивает политические темы в своих песнях:



«Потому что в моем возрасте я считаю своей обязанностью быть хранителем этой страны — так же, как и все люди моего поколения. Если вам за пятьдесят, значит, теперь наша ответственность — сделать все возможное, чтобы передать эту страну своим детям и внукам в лучшем состоянии, чем она была, когда досталась нам.



Именно так меня воспитали. Меня всегда учили оставлять после себя мир лучше, чем ты его нашел. И это наша обязанность как граждан Соединенных Штатов. У нас удивительная страна, потому что здесь весы склоняются в пользу людей, а не государства. Мне повезло объездить практически весь мир, увидеть, как живут в других странах, и каждый раз, возвращаясь домой, я готов целовать родную землю».



Далее Lewis коснулся темы, которую он считает одной из главных проблем современной Америки.



«Я прожил достаточно, чтобы увидеть, сколько разрушений произошло за последние тридцать лет. Все происходило настолько постепенно, что многие этого даже не замечали. На протяжении трех-четырех десятилетий наших детей шаг за шагом подвергали идеологическому воздействию. Мы отправляем их в школу, а домой они возвращаются уже другими людьми. При этом мы доверяем системе образования прививать им те же моральные ценности и жизненные принципы, которые стараемся воспитать в них сами.



Сейчас все это стало настолько очевидным, что если человек этого не видит, значит, он просто не хочет смотреть. Если сравнить последние 30–40 лет с 250-летней историей Соединенных Штатов — да и вообще с историей человечества, — становится страшно от того, насколько близко мы подошли к разрушению всего. И речь идет уже не только об Америке, а о цивилизации и мире в целом».



Говоря о том, что вдохновило его на написание заглавной композиции «Give My Country Back», Aaron привел конкретный пример:



«Возьмем хотя бы одну строчку из этой песни. Меня поражает сама мысль, что кто-то приезжает в эту страну, выходит на улицы, сжигает наш флаг и при этом размахивает флагом той страны, которую он покинул ради жизни здесь. Как такое вообще возможно?



И мы как страна — не все, конечно, но многие — с этим миримся. Да, именно миримся. А я считаю, что терпимость без убеждений — это позиция человека, у которого нет принципов. Если ты смотришь на то, что считаешь очевидно неправильным, и сознательно закрываешь на это глаза, тогда где твои убеждения? Где твои принципы? На чем вообще строится вся твоя жизнь? По-моему, это совершенно логичный вопрос».







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