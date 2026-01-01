ERIC FORREST выступил с VOIVOD

Вокалист VOIVOD Denis "Snake" Bélanger вынужденно "по семейным обстоятельствам" пропускает европейские гастроли, в которых его заменяет бывший вокалист VOIVOD и нынешний музыкант E-FORCE Eric Forrest. Видео с первого выступления в таком составе, которое состоялось десятого июля в Slaughter Club, Paderno Dugnano, доступно для просмотра:
01. Rise
02. Obsolete Beings
03. Ravenous Medicine
04. The Unknown Knows
05. Tribal Convictions
06. The Prow
07. Ripping Headaches
08. Nanoman
09. Nuclear War
10. Fix My Heart
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