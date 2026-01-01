Почему трэш сейчас так популярен? Отвечает барабанщик VOIVOD



Michel "Away" Langevin в недавнем интервью рассказал о мультжанровом подходе к музыке:

«Это довольно забавно, потому что сейчас трэш-металл популярен как никогда, и ребята пытаются выглядеть так, как [мы привыкли] выглядеть в те времена, и, в таких регионах как Южная Америка, все сходят с ума и все такое. И мы постоянно пересекаемся с нашими друзьями из TESTAMENT и EXODUS, выступаем на одних сценах на фестивалях, и довольно часто удивляемся, почему мы все еще популярны — даже более популярны, чем [были раньше]. Мы думаем, все потому, что мы много говорили об уничтожении планеты, и поэтому это все еще актуально. Вот что мы думаем».

Комментируя тот факт, что тексты трэш-металла часто затрагивают социально-политические темы, такие как война, политическая коррупция, экологический коллапс и неравенство, сочетая агрессивную скорость с острой социальной критикой, Away сказал:

«Это похоже на повторяющийся кошмар. Раньше мы говорили о Чернобыле, потом о Фукусиме, а теперь, похоже, стреляют по Запорожской АЭС на Украине и все такое. Мы говорили о кислотных дождях, а теперь о глобальном потеплении. Мы могли бы изменить пару слов, и это все равно был бы тот же кошмар. Этот кошмар продолжается.

Какое-то время в 90-х я писал о ядерной войне, и журналисты говорили: "Ты такой старомодный". Я отвечал: "Нет, чувак". Высокотехнологичное оружие сегодня становится все более безумным. А теперь вы говорите о том, что беспилотники летают сами по себе и решают, кого им убивать, и все такое прочее. И, конечно, ядерная война снова на первом плане. Но мы все равно счастливые ребята, потому что единственное, что ты можешь — говорить о подобном в песнях»

После того, как интервьюер отметил, что некоторые люди считают, что музыканты должны развлекать публику, а не выражать свои политические взгляды, гитарист VOIVOD Daniel "Chewy" Mongrain отреагировал:

«Возможно иногда это может быть и чувствительно, но я считаю, что VOIVOD всегда использовали научную фантастику, чтобы говорить о реальных вещах, некоторые из которых не то, чтобы случилось, но косвенно были. Все оказывает свое влияние, и далеко не всегда малое, однако настоящая научная фантастика, образы, истории и музыка могут объединить большее количество людей. И мы можем видеть это и собравшихся зрителях, в чем тоже сила музыки».




