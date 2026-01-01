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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 83
*NIKKI SIXX уже 25 лет не берет в рот крепкого 50
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 39
*Новое видео AMON AMARTH 36
*Вокалистка EVANESCENCE: «Больше всего я боялась остаться арт... 34
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Фрагмент нового релиза VOIVOD



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VOIVOD выпустили новый концертный релиз, "Symphonique", записанный с Quebec Symphony Orchestra (Orchestre Symphonique De Québec), пятого июня на Century Media Records:

01. Experiment (Symphonique)
02. Holographic Thinking (Symphonique)
03. The Unknown Knows (Symphonique)
04. The End Of Dormancy (Symphonique)
05. Into My Hypercube (Symphonique)
06. Forgotten In Space (Symphonique)
07. Cosmic Drama (Symphonique)
08. Pre-Ignition (Symphonique)
09. Nuclear War (Symphonique)
10. Fall (Symphonique)
11. Tribal Convictions (Symphonique)
12. Astronomy Domine (Symphonique) (PINK FLOYD cover)

Фрагмент из этого релиза, "Holographic Thinking (Symphonique)", доступен ниже.




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