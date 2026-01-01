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Концептуальный альбом VOIVOD выйдет в конце 2027



В рамках недавнего интервью барабанщик и основатель VOIVOD, Michel «Away» Langevin, рассказал, как концертный альбом «Symphonique» (специальный проект с Orchestre Symphonique De Québec) повлиял на процесс сочинения нового материала от канадских новаторов прогрессив‑метала с научной‑фантастической тематикой:



«Я уверен, симфонические концерты действительно повлияли на написание и запись будущего студийного альбома. В перерывах между турами мы пишем новый альбом и записываем его по три песни за раз. Думаю, звучать он будет немного как саундтрек к фильму. Это концептуальный альбом, в котором возвращается наш маскот‑киборг Korgull. Так что сейчас происходит кое‑что интересное».



Развивая тему творческого подхода VOIVOD на текущий момент, Away добавил:



«Мы стараемся быть всё более экспериментальными. Последние пару альбомов получились довольно замысловатыми, и мы получили за них награды — это придаёт нам уверенности. У нас есть секретное оружие — это Chewy (Daniel Mongrain), наш гитарист. Он преподаёт джаз в колледже и у него много идей. Он уже аранжировал музыку для нашего альбома 2018 года The Wake. Для Монреальского джазового фестиваля у нас был струнный квартет, а для EP 2020 года The End Of Dormancy он написал партии для духового квинтета.



Мы стараемся включать в нашу музыку новые звуки, чтобы сделать её ещё более увлекательным путешествием для слушателя. Кажется, для нас нет границ, так что мы будем стараться идти до конца».



На вопрос о том, когда, по его мнению, выйдет новый альбом VOIVOD, Away ответил:



«У нас запланировано очень много концертов и проектов. Я бы сказал — конец следующего года [2027]. По крайней мере, люди смогут насладиться симфоническим альбомом.



Ещё у нас выходит видеоигра под названием Nuclear Warrior — она основана на эстетике конца 80‑х — начала 90‑х. И мы все в этом участвуем: я предоставил много низкополигонального арт‑контента, Chewy работает над тем, чтобы превратить музыку VOIVOD в 8‑битный стиль. Фронтмен VOIVOD Snake (Denis Bélanger) озвучивает главного персонажа, а басист Rocky (Dominic Laroche) тестирует игру — это довольно весело.



Также скоро выходит документальный фильм We Are Connected. И мы только что выпустили книгу с Jeff'ом Wagner'ом — Always Moving, в ней больше 500 страниц. Очень много всего в работе, плюс постоянные переиздания.



Я посвятил VOIVOD 43 года своей жизни, и очень здорово иметь возможность выпускать все эти проекты, потому что фанаты VOIVOD очень преданные. Поэтому мы стараемся снабжать их как можно большим количеством контента».







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