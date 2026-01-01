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Видео с выступления VOIVOD



Видео с выступления VOIVOD, которое состоялось с Eric'ом Forrest'ом 14 июля в Analog Music Hall in Budapest, Hungary:



01. Rise

02. Obsolete Beings

03. Ravenous Medicine

04. The Unknown Knows

05. Tribal Convictions

06. The Prow

07. Ripping Headaches

08. Nanoman

09. Nuclear War

10. Fix My Heart



Encore:



11. Astronomy Domine (PINK FLOYD cover)

12. Voivod







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