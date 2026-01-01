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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Новое видео AMON AMARTH 43
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 39
*Новое видео ANTHRAX 34
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Voivod

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Видео с выступления VOIVOD



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Видео с выступления VOIVOD, которое состоялось с Eric'ом Forrest'ом 14 июля в Analog Music Hall in Budapest, Hungary:

01. Rise
02. Obsolete Beings
03. Ravenous Medicine
04. The Unknown Knows
05. Tribal Convictions
06. The Prow
07. Ripping Headaches
08. Nanoman
09. Nuclear War
10. Fix My Heart

Encore:

11. Astronomy Domine (PINK FLOYD cover)
12. Voivod




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