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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Europe

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24 июл 2026 : 		 Видео полного выступления EUROPE

3 июн 2026 : 		 Новое видео EUROPE

28 апр 2026 : 		 Новое видео EUROPE

1 окт 2025 : 		 Барабанщик EUROPE: «Новый альбом — больше посвящение 80-м»

26 сен 2025 : 		 Документальный фильм EUROPE выйдет в начале года

6 май 2025 : 		 Видео полного выступления EUROPE

1 май 2025 : 		 Вокалист EUROPE обещает особый альбом

15 апр 2025 : 		 EUROPE собираются в мелодику

13 апр 2025 : 		 Вокалист EUROPE: «В каком-то смысле новая пластинка как дебют»

10 мар 2025 : 		 Вокалист EUROPE о новом альбоме

24 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления EUROPE

13 июн 2024 : 		 Клавишник EUROPE о новом материале: «Вряд ли мы вернёмся к тому, что делали в 1980-х»

24 май 2024 : 		 ERIK GRÖNWALL присоединился на сцене к EUROPE

13 апр 2024 : 		 EUROPE были удостоены специальной премии шведского правительства

13 фев 2024 : 		 Барабанщик EUROPE: «Я не могу дождаться возвращения в студию, потому что именно там группа обретает душу»

3 янв 2024 : 		 Вокалист EUROPE: «IRON MAIDEN сыграли очень важную роль»

19 ноя 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «Если нам повезёт, мы сможем выпустить новый альбом в конце следующего или в начале 2025 года»

5 ноя 2023 : 		 Вокалист EUROPE: «У нас много отличных идей!»

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

9 окт 2023 : 		 Фронтмен EUROPE: «У нас есть несколько по-настоящему замечательных песен»

2 окт 2023 : 		 EUROPE исполнили новую песню

28 сен 2023 : 		 Новое видео EUROPE

18 июл 2023 : 		 Новый сингл EUROPE выйдет осенью

12 июл 2023 : 		 Видео полного выступления EUROPE

3 июл 2023 : 		 Вокалист EUROPE — о "The Final Countdown": «Эта песня стала мостиком между жанрами»

22 июн 2023 : 		 JOEY TEMPEST — о новом материале EUROPE: «У нас есть несколько действительно хороших идей»
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Видео полного выступления EUROPE



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Видео полного выступления EUROPE, которое состоялось седьмого июля в рамках Roma Summer Fest at Auditorium Parco della Musica in Rome, Italy, доступно для просмотра:

“On Broken Wings”
“Rock The Night”
“Walk The Earth”
“Scream Of Anger”
“Sign Of The Times”
“One On One”
“The Cult of Ignorance”
“Carrie”
“War Of Kings”
“Stormwind”
“Open Your Heart”
“More Than Meets the Eye”
“Last Look at Eden”
“Ready Or Not”
“Superstitious”
“Cherokee”
“The Final Countdown”




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