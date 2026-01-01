Видео полного выступления EUROPE, которое состоялось седьмого июля в рамках Roma Summer Fest at Auditorium Parco della Musica in Rome, Italy, доступно для просмотра:
“On Broken Wings”
“Rock The Night”
“Walk The Earth”
“Scream Of Anger”
“Sign Of The Times”
“One On One”
“The Cult of Ignorance”
“Carrie”
“War Of Kings”
“Stormwind”
“Open Your Heart”
“More Than Meets the Eye”
“Last Look at Eden”
“Ready Or Not”
“Superstitious”
“Cherokee”
“The Final Countdown”
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