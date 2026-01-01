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Michael Sweet

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|||| сегодня

MICHAEL SWEET: «Жалею, что прыскал жижу»



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Лидер STRYPER Michael Sweet заявил, что сожалеет о вакцинации против COVID-19 во время пандемии, а также предположил, что между прививкой и его недавними проблемами со здоровьем — отслоением сетчатки и раком щитовидной железы — может существовать связь.

На следующий день после того, как Dr. Anthony Fauci отказался отвечать на вопросы сенаторов на резонансных слушаниях, посвященных происхождению COVID-19 и действиям правительства во время пандемии, Michael написал в социальных сетях:

«Самое большое мое сожаление, связанное с COVID, — это то, что я сделал прививку (это исключительно мое личное мнение и мой взгляд. Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто тоже вакцинировался).

Нам, как и многим другим, сказали, что мы не сможем работать и выступать на некоторых площадках, если не будем привиты. Поэтому мы сделали то, что было необходимо, чтобы продолжать заниматься своим делом. Чтобы выжить.

Хотя материалов о возможной связи между вакциной от COVID и моими проблемами со здоровьем — отслоением сетчатки и раком щитовидной железы — не так много, они все же существуют. (Я добавил несколько изображений в комментариях.)

Что интересно, в моей семье никто никогда не сталкивался ни с отслоением сетчатки, ни с раком щитовидной железы. После первой прививки у меня произошло отслоение сетчатки. А спустя несколько лет мне диагностировали рак щитовидной железы.

Конечно, нет никакого способа доказать, что мои проблемы со здоровьем были вызваны вакцинами, но, по меньшей мере, это наводит на размышления.

Одно я знаю точно — еще одну прививку от COVID я делать не буду».

При этом на сегодняшний день не существует достоверных научных доказательств, подтверждающих связь между мРНК-вакцинами против COVID-19 и возникновением или ускорением развития онкологических заболеваний. Напротив, некоторые исследования указывают на то, что тяжелое течение COVID-19 может быть связано с повышенным риском развития ряда заболеваний, включая рак легких.




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