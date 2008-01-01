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DARKSIDE TOP 2016 : Итоги года
[112]
Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом
[100]
Видео с текстом от DEEP PURPLE
[97]
Dave Mustaine: «MEGADETH состоит из нескольких звёзд и живой легенды»
[39]
Новое видео KREATOR
[36]
все новости группы
Kreator
24 дек 2016
:
Трейлер нового альбома KREATOR
16 дек 2016
:
Новое видео KREATOR
16 дек 2016
:
Новая песня KREATOR
9 дек 2016
:
Трейлер нового альбома KREATOR
30 ноя 2016
:
Вокалист KREATOR: «Нам нужен такой альбом, который снесёт всем крышу»
18 ноя 2016
:
Новое видео KREATOR
28 окт 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома KREATOR
14 окт 2016
:
Новый альбом KREATOR выйдет зимой
10 июн 2016
:
Видео полного концерта KREATOR
9 май 2016
:
Футболки KREATOR с серпом и молотом стали причной ареста индонезийских продавцов из рок-магазина
10 мар 2016
:
Лидеру KREATOR не хватает «бунтарского духа» METALLICA
1 дек 2015
:
Юбилейное шоу KREATOR в Москве запишут на видео
27 ноя 2015
:
KREATOR: открыто голосование за песни юбилейной концертной программы
13 ноя 2015
:
Трек-листы концертных релизов KREATOR, SOULFLY
18 окт 2015
:
Концертный релиз KREATOR, SOULFLY выйдет в декабре
4 сен 2015
:
Новый альбом KREATOR выйдет не раньше 2017 года
25 май 2015
:
Видео с выступления KREATOR
20 май 2015
:
Профессиональное видео полного выступления KREATOR
20 ноя 2014
:
У лидера KREATOR уже есть идеи для двух песен
9 сен 2014
:
MITCH HARRIS присоединился на сцене к KREATOR
4 авг 2014
:
Профессиональное видео полного выступления KREATOR
1 апр 2014
:
Видео с выступления KREATOR
15 янв 2014
:
KREATOR на немецком детском канале
16 ноя 2013
:
Лидер KREATOR: "Нового альбома не будет до 2015 года"
21 авг 2013
:
Фрагмент нового DVD KREATOR
10 авг 2013
:
Трейлер нового DVD KREATOR
24 июл 2013
:
Фрагмент нового DVD KREATOR
10 июл 2013
:
Трейлер нового DVD KREATOR
26 июн 2013
:
Трейлер нового DVD KREATOR
21 июн 2013
:
Видео с выступления KREATOR
20 июн 2013
:
Трек-лист концертного релиза KREATOR
13 июн 2013
:
DVD/Blu-Ray KREATOR выйдет в августе
28 май 2013
:
Название нового DVD KREATOR
6 май 2013
:
Сплит LEGION OF THE DAMNED / KREATOR выйдет в июле
23 фев 2013
:
KREATOR представили новое приложение для телефонов
11 дек 2012
:
KREATOR запишут концерт для CD, DVD, Blu-Ray
28 ноя 2012
:
Новое видео KREATOR
23 ноя 2012
:
Выступление KREATOR онлайн!
13 ноя 2012
:
Лидер KREATOR клеймит промоутеров
6 ноя 2012
:
KREATOR представили 3D-шоу
24 окт 2012
:
KREATOR выпустят новый сингл и видео
23 окт 2012
:
KREATOR представят "3D-шоу в Европе"
20 окт 2012
:
Лидер KREATOR о туре по США с SODOM, DESTRUCTION: "Schmier хочет, я хочу, Tom не хочет"
8 окт 2012
:
Видео с выступления KREATOR
20 сен 2012
:
Новая песня KREATOR войдет в 'Dark Symphonies - A Tribute To John Sinclair'
14 июл 2012
:
KREATOR на немецком TV
8 июл 2012
:
Лидер KREATOR о грядущем туре
12 июн 2012
:
Японский бонус KREATOR
29 май 2012
:
Семплы нового альбома KREATOR
28 май 2012
:
Гитарист SEPULTURA присоединился на сцене к KREATOR
25 май 2012
:
KREATOR и MORBID ANGEL поедут в совместное европейское турне
25 май 2012
:
Эксклюзивный концертный релиз KREATOR с новым номером журнала Rock Hard
23 май 2012
:
Трейлер нового альбома KREATOR
16 май 2012
:
Трейлер нового альбома KREATOR
10 май 2012
:
Трейлер нового альбома KREATOR
3 май 2012
:
Новое видео KREATOR
25 апр 2012
:
Видео с текстом от KREATOR
6 апр 2012
:
Фрагмент нового трека KREATOR
4 апр 2012
:
Варианты изданий нового альбома KREATOR
28 мар 2012
:
Трек-лист нового альбома KREATOR
20 мар 2012
:
Обложка лимитированного издания нового альбома KREATOR
11 фев 2012
:
Обложка нового альбома KREATOR
2 фев 2012
:
Название и дата выхода нового альбома KREATOR
9 янв 2012
:
KREATOR начали запись альбома
26 окт 2011
:
KREATOR приступают к записи нового альбома
11 авг 2011
:
Профессиональное видео всего выступления KREATOR
9 июл 2011
:
KREATOR начнут запись в январе
21 июн 2011
:
Видео концерта KREATOR
16 апр 2011
:
KREATOR начнут работу над альбомом в мае
2 фев 2011
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Новое видео KREATOR
14 ноя 2010
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KREATOR хотят составить самый длинный список
8 ноя 2010
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Новый номер журнала Rock Hard выйдет с диском KREATOR
24 сен 2010
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KREATOR ждет вас!
13 авг 2010
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Профессиональные съемки с выступления KREATOR
25 июн 2010
:
Новое видео KREATOR
23 июн 2010
:
Новый бокс-сет от KREATOR
16 апр 2010
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Фронтмен KREATOR о смерти Peter'a Steele'a
9 фев 2010
:
KREATOR подписали соглашение с Nuclear Blast Records
25 янв 2010
:
Голосование за юбилейный сетлист KREATOR продолжается
5 янв 2010
:
KREATOR исполнят специальный сет на юбилей
3 сен 2009
:
Временная замена в KREATOR
19 авг 2009
:
Видеоприветствие от KREATOR
26 май 2009
:
Ударник KREATOR открыл тату-салон
1 апр 2009
:
KREATOR примут участие в трибьюте SLIME
15 фев 2009
:
Новое видео KREATOR
12 фев 2009
:
Доступен пропавший материал с последнего альбома KREATOR
15 янв 2009
:
Новый альбом группы KREATOR доступен для прослушивания
10 янв 2009
:
Mille Petrozza о новом клипе KREATOR
4 дек 2008
:
KREATOR: новая песня в сети
1 дек 2008
:
KREATOR представят новое видео в ближайшие две недели
30 окт 2008
:
KREATOR снимут видеоклип "Hordes of Chaos"
10 окт 2008
:
Обложка нового альбома KREATOR
1 окт 2008
:
Опубликован трек-лист нового альбома KREATOR
19 сен 2008
:
KREATOR раскрыли детали нового альбома
22 авг 2008
:
KREATOR опубликовали первое видео к альбому
24 июл 2008
:
KREATOR засели в студии
2 июн 2008
:
KREATOR записывают новый альбом
29 апр 2008
:
KREATOR работают над новым альбомом
2 апр 2008
:
У KREATOR уже готово семь новых песен
18 апр 2007
:
KREATOR работают над новым материалом
3 апр 2007
:
KREATOR выпустили альбом "Endorama" на виниле
9 сен 2006
:
KREATOR: Детали о переиздании "Enemy Of God"
26 апр 2006
:
KREATOR: Видеоклип "Enemy Of God" в сети
8 фев 2006
:
KREATOR сняли видеоклип "Enemy Of God"
11 сен 2005
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KREATOR выпустят DVD-аудио версию 'Enemy Of God'
24 май 2005
:
Автограф-сессия KREATOR
6 июн 2003
:
KREATOR выпускают концертный CD и DVD
29 ноя 2002
:
KREATOR готовят концертник
сегодня
Трейлер нового альбома
KREATOR
KREATOR опубликовали трейлер к новому альбому "Gods Of Violence", выход которого намечен на 27 января на Nuclear Blast Records.
North American cover (by Marcelo Vasco):
+8
-1
(
2
)
dendavidov
24 дек 2016, 07:13
Жёсткая музыка!!! И клипы неплохие. Надеюсь альбом будет в том же духе !!!
r2d2
24 дек 2016, 11:56
сказал похоже фан найтвиша, такого павера в треше давно не было, ахуеть жестко, попсово очень, но соглашусь не плохо
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).