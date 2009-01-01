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Лидер KREATOR о Дональде Трампе Mariskal Rock TV недавно поговорили с лидером KREATOR Mille Petrozza'ой и спросили его, что он думает о Дональде Трампе:



«Скажу так: политика для меня всегда была дерьмом. Для меня политики всегда коррумпированы и являются злом. Но, с другой стороны, человеческой расе необходимо говорить, что ей делать. Вот почему мы нуждаемся в правительстве. Я просто считаю, что в мире столько политиков, которые пытаются навязать свою точку зрения, и на которых мы должны попросту наплевать. Мы должны жить своей жизнью и не париться насчёт всех этих людей. Такие всегда будут, будь то кто-нибудь из новых или давно знакомые лица. Всё должно быть хорошо. Я не переживаю. Не будет третьей Мировой. Я уверен».



А какая из песен наиболее подошла бы Трампу?



(Cмеётся). «"World War Now", первая на новом альбоме».



О вдохновении для текстов:



«Люди всегда видят во мне человека, поющего о политике. Но это не так. Я просто черпаю вдохновение из политических ресурсов, потому что в политике столько злых сил. Это даёт мне огромное количество метафорического материала для текстов. Лично я не большой поклонник политики. Мне не нравится никто из политиков. И я считаю, что эти люди, большая их часть, коррумпированы. Быть может, есть и кто-то хороший, но как только они оказываются у власти — всё пропало. Как только они получают эту власть, они становятся одержимыми ею, и это срывает им башку на уйг!»



О том, считает ли он KREATOR самой успешной трэш-командой Европы:



«Да! (Смеётся). И считаю, что мы много и серьёзно для этого работали. Не только по времени, но и по инвестициям, жизненным инвестициям. Вот в чём соль. С другой стороны, я не знаю иного подхода и не хочу даже знать. Это моя жизнь. Это то, что я делаю. И я стараюсь выжимать из себя максимум».



Беспокоит ли его, что KREATOR будут слишком старыми для экстремального металла:



«Это зависит от физической формы. Ты должен оставаться в форме. Ты должен быть энергичен на сцене, и люди должны знать об этом. И как только я устану, как только не буду ощущать энергии и ярости, необходимой для исполнения данной музыки, я сам уйду».

























North American cover (by Marcelo Vasco):













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