У лидера KREATOR нет планов на сольную работу В ходе недавнего интервью лидер KREATOR Mille Petrozza ответил на вопрос о том, думал ли он о сольном альбоме:



«Такие мысли раньше приходили мне в голову, ведь мне интересна разная музыка. Мне нравится столько стилей, так что я думал о том, чтобы сделать сольник, это правда, но... Если честно, я основной автор в KREATOR, и всё упирается во время. У меня нет достаточно времени на создание сольного альбома, которым я был бы доволен, если вы понимаете, к чему я веду. Я не из тех музыкантов, кто готов выпустить что-то ради того, чтобы выпустить. Если я задумаю написать альбом, то потрачу на это как минимум полгода, а то и год. А KREATOR очень заняты (смеётся)».



О том, планирует ли он сделать что-то в духе 1990-х, когда группа экспериментировала с готикой и индастриалом:



«Я пишу музыку точно так же, как в 1990-х. Если вы внимательно послушаете "Gods Of Violence", то услышите в "Death Becomes My Light" некий налёт готичности. Есть ряд партий с привкусом готики или частей, по атмосфере схожих с PINK FLOYD. Что касается 1990-х, то вам нужно понять, что когда настало это время, мы испытывали перемены в технологиях, что не было стандартом. Мы исследовали возможности Pro Tools, работали с секвенсором и, конечно же, тебе как музыканту интересно попробовать новое. Ты сходишь от этого с ума. Вот чем мы занимались в 1990-е. Сейчас эти технологии уже норма, так что нет места для экспериментов, мы используем их по-разному. В музыкальном плане я очень доволен тем, что могу сделать в KREATOR в настоящий момент. На альбоме от десяти до двенадцати тем, и я могу использовать от десяти до двенадцати вариантов, начиная от полноценного трэша до классического хэви и элементов готики, панка, хардкора, всех тех стилей, что я люблю. Как я уже сказал ранее, в 90-е я смотрел на музыку иногда как на кино, потому что дикий фанат фильмов. Я помню, что когда создал "Outcast" и "Endorama", это были мои "Dogme" . Был режиссёр, была группа режиссёров, и Ланс фон Триер был частью этой группы, они выпускали фильмы, которые называли "Dogme". К примеру, у тебя нет возможности для большого количества монтажных работ, и у тебя есть только обычная ручная камера. Так было у нас на "Outcast". На нём было что-то типа: "Хорошо, мы не хотим писать быстрых тем. Мы хотим, чтобы был один ритм". На "Endorama" мы хотели что-то типа: "О, а давайте мы создадим свой самый мрачный альбом". Вот с каким подходом мы работали. Но мы больше не хотим этого повторять».















