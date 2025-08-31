31 авг 2025



Лидер SIX FEET UNDER обещает, что новый альбом многих удивит



CHRIS BARNES опубликовал новый ролик, в котором рассказал о том, как идет процесс работы над новым SIX FEET UNDER:



«Мы находимся в середине записи нового альбома, так что в следующем году мы выпустим новый альбом — в начале лета или в конце весны. И гитары, и барабаны уже записаны. Jack снова отправился в AudioHammer с Jason Suecof и записал гитарные партии. А Jeff Hughell будет заниматься записью… Ну, он записывает бас-гитару прямо сейчас, в августе. Ray [Suhy] начнет записывать свои партии соло-гитары в начале сентября и, вероятно, закончит прямо перед началом тура 20 сентября.



Тур начинается 20 сентября, "Midnight In Hell" [с участием EXHORDER, WRETCHED и INCITE], продлится до конца октября, завершится в Нью-Кенсингтоне, штат Пенсильвания, 25 октября, и сразу после последнего концерта, 26 октября, утром, я вылетаю прямо в Майами, Флорида, в мою любимую студию, где я снова записал 90 процентов вокала SIX FEET UNDER, Criteria Studios в Майами с моим хорошим другом Chris Carroll.



Вот что я вам скажу, ребята, вы будете поражены этим альбомом. И я вовсе не раздуваю из мухи слона. На самом деле я просто ставлю вас в известность. Получился очень разнообразный и динамичный альбом, и в нем много песен, которые мы с ОфсJack написали вместе. Это настоящий SIX FEET UNDER, в нем есть все элементы, которых мы касались в нашей длинной дискографии. В нем много того, что люди называют грувом и хэви, тяжелого стиля и звучания SIX FEET UNDER прошлых лет, а также новые элементы и нюансы, и по-настоящему тяжелый брутальный материал. Вот что я вам скажу: вы, ребята, действительно останетесь довольны этим альбомом!»





