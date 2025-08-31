Arts
Новости
*

Six Feet Under

*



31 авг 2025 : 		 Лидер SIX FEET UNDER обещает, что новый альбом многих удивит

17 июл 2025 : 		 CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER

29 май 2025 : 		 SIX FEET UNDER начнут запись летом

20 янв 2025 : 		 Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?

13 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SIX FEET UNDER

24 июл 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

20 май 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE

16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом

8 мар 2023 : 		 Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER

19 сен 2022 : 		 SIX FEET UNDER думают об альбоме

29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

8 сен 2021 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку

2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

7 окт 2020 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

15 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER
Показать далее
|||| 31 авг 2025

Лидер SIX FEET UNDER обещает, что новый альбом многих удивит



CHRIS BARNES опубликовал новый ролик, в котором рассказал о том, как идет процесс работы над новым SIX FEET UNDER:

«Мы находимся в середине записи нового альбома, так что в следующем году мы выпустим новый альбом — в начале лета или в конце весны. И гитары, и барабаны уже записаны. Jack снова отправился в AudioHammer с Jason Suecof и записал гитарные партии. А Jeff Hughell будет заниматься записью… Ну, он записывает бас-гитару прямо сейчас, в августе. Ray [Suhy] начнет записывать свои партии соло-гитары в начале сентября и, вероятно, закончит прямо перед началом тура 20 сентября.

Тур начинается 20 сентября, "Midnight In Hell" [с участием EXHORDER, WRETCHED и INCITE], продлится до конца октября, завершится в Нью-Кенсингтоне, штат Пенсильвания, 25 октября, и сразу после последнего концерта, 26 октября, утром, я вылетаю прямо в Майами, Флорида, в мою любимую студию, где я снова записал 90 процентов вокала SIX FEET UNDER, Criteria Studios в Майами с моим хорошим другом Chris Carroll.

Вот что я вам скажу, ребята, вы будете поражены этим альбомом. И я вовсе не раздуваю из мухи слона. На самом деле я просто ставлю вас в известность. Получился очень разнообразный и динамичный альбом, и в нем много песен, которые мы с ОфсJack написали вместе. Это настоящий SIX FEET UNDER, в нем есть все элементы, которых мы касались в нашей длинной дискографии. В нем много того, что люди называют грувом и хэви, тяжелого стиля и звучания SIX FEET UNDER прошлых лет, а также новые элементы и нюансы, и по-настоящему тяжелый брутальный материал. Вот что я вам скажу: вы, ребята, действительно останетесь довольны этим альбомом!»




КомментарииСкрыть/показать 1 )

31 авг 2025
Corpsegrinder04
Последний альбом по музыке был приличным. Но вокал - жопа.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
