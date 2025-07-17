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*Видео с прощального выступления BLACK SABBATH 65
*Новое видео AMORPHIS 62
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 61
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*OZZY OSBOURNE: «Это мой последний выход на бис» 33
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Six Feet Under

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17 июл 2025 : 		 CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER

29 май 2025 : 		 SIX FEET UNDER начнут запись летом

20 янв 2025 : 		 Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?

13 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SIX FEET UNDER

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16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом

8 мар 2023 : 		 Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER

19 сен 2022 : 		 SIX FEET UNDER думают об альбоме

29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

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2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER

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15 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

1 сен 2020 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

21 авг 2020 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью
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CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER



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CHRIS BARNES опубликовал следующее сообщение:

«Мы рады сообщить нашим поклонникам, что мистер Jack „The Explosion“ Owen закончил запись своих гитарных треков для нового альбома SIX FEET UNDER в AudioHammer с Jason Suecof! И ВАУ, какой убойный гитарный звук и исполнение... УДИВИТЕЛЬНО! Все, что касается продакшена, формируется и становится одним из наших самых интересных альбомов на сегодняшний день. Новые песни отличаются разнообразием и интенсивностью, от абсолютной брутальности до классического грува старой школы SIX FEET UNDER. Лорд Marco в прошлом месяце придал своим барабанным трекам громоподобное звучание, и оно прекрасно дополняет то, что сделал Jack.

Далее в этом месяце Jeff Hughell запишет партии баса, а Ray Suhy доработает лид-гитару, прежде чем мы отправимся в осенний тур по США, который начнется 20 сентября с EXHORDER, WRETCHED и INCITE. После тура я сразу же отправлюсь в величайшую студию на планете, где я записал 90 % своего вокала за годы работы с SFU, Criteria Recording Studios в Майами, с моим давним другом и инженером Chris Carroll.

Мы все так взволнованы этой записью и тем, что она становится одной из наших лучших, и я уверен, что все наши поклонники поймут, какой это по-настоящему великий альбом... А пока не забудьте пораньше купить билеты на наш предстоящий осенний тур по США, они уже в продаже!»






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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17 июл 2025
Corpsegrinder04
По музыке последний альбом был очень даже ничего. Но вот вокал плохенький.
просмотров: 53

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