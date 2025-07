сегодня



CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER



CHRIS BARNES опубликовал следующее сообщение:



«Мы рады сообщить нашим поклонникам, что мистер Jack „The Explosion“ Owen закончил запись своих гитарных треков для нового альбома SIX FEET UNDER в AudioHammer с Jason Suecof! И ВАУ, какой убойный гитарный звук и исполнение... УДИВИТЕЛЬНО! Все, что касается продакшена, формируется и становится одним из наших самых интересных альбомов на сегодняшний день. Новые песни отличаются разнообразием и интенсивностью, от абсолютной брутальности до классического грува старой школы SIX FEET UNDER. Лорд Marco в прошлом месяце придал своим барабанным трекам громоподобное звучание, и оно прекрасно дополняет то, что сделал Jack.



Далее в этом месяце Jeff Hughell запишет партии баса, а Ray Suhy доработает лид-гитару, прежде чем мы отправимся в осенний тур по США, который начнется 20 сентября с EXHORDER, WRETCHED и INCITE. После тура я сразу же отправлюсь в величайшую студию на планете, где я записал 90 % своего вокала за годы работы с SFU, Criteria Recording Studios в Майами, с моим давним другом и инженером Chris Carroll.



Мы все так взволнованы этой записью и тем, что она становится одной из наших лучших, и я уверен, что все наши поклонники поймут, какой это по-настоящему великий альбом... А пока не забудьте пораньше купить билеты на наш предстоящий осенний тур по США, они уже в продаже!»











+1 -0



( 1 ) просмотров: 53