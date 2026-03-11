×
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
43
BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео
38
Новая песня SEPULTURA
34
ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA
31
Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа...
26
Six Feet Under
США
Death Metal
Death'n'Roll
http://www.sfu420.com
Myspace:
http://www.myspace.com/sixfeetunder
Facebook:
https://www.facebook.com/sixfeetunder
11 мар 2026
:
Новая песня SIX FEET UNDER
19 ноя 2025
:
CHRIS BARNES: «Ждите от SIX FEET UNDER настоящий дэт!»
22 окт 2025
:
CHRIS BARNES: «Новый альбом SIX FEET UNDER готов»
14 сен 2025
:
SIX FEET UNDER отменили тур
31 авг 2025
:
Лидер SIX FEET UNDER обещает, что новый альбом многих удивит
17 июл 2025
:
CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER
29 май 2025
:
SIX FEET UNDER начнут запись летом
20 янв 2025
:
Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?
13 янв 2025
:
Видео полного выступления SIX FEET UNDER
24 июл 2024
:
Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания
20 май 2024
:
Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE
16 май 2024
:
Лидер SIX FEET UNDER больше не дует
16 апр 2024
:
Новая песня SIX FEET UNDER
10 апр 2024
:
Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»
7 апр 2024
:
Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER
13 мар 2024
:
Новая песня SIX FEET UNDER
12 мар 2024
:
Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной
14 сен 2023
:
CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER
21 авг 2023
:
SIX FEET UNDER завершили запись баса
20 июл 2023
:
SIX FEET UNDER работают над убойными песнями
15 мар 2023
:
SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом
8 мар 2023
:
Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER
19 сен 2022
:
SIX FEET UNDER думают об альбоме
29 янв 2022
:
Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»
8 сен 2021
:
Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку
2 апр 2021
:
ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»
12 фев 2021
:
Новое видео SIX FEET UNDER
7 окт 2020
:
Новое видео SIX FEET UNDER
15 сен 2020
:
Новая песня SIX FEET UNDER
1 сен 2020
:
Новая песня SIX FEET UNDER
21 авг 2020
:
Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет осенью
23 апр 2020
:
Название нового альбома SIX FEET UNDER
27 мар 2020
:
Лидер SIX FEET UNDER: «Социальное дистанцирование — не, не слышал»
13 фев 2020
:
Новое видео от группы гитариста SIX FEET UNDER
7 фев 2020
:
SIX FEET UNDER записывают новый альбом
15 янв 2019
:
Басист SIX FEET UNDER выпускает сольный альбом
21 авг 2018
:
SIX FEET UNDER обещают особый концерт в Москве
7 июл 2018
:
Сборник нереализованного от SIX FEET UNDER
9 июн 2017
:
Вокалист SIX FEET UNDER озвучил мультфильм
27 апр 2017
:
Лидер SIX FEET UNDER добрый, потому что "постоянно дует"
22 мар 2017
:
CHRIS BARNES о том, как JACK OWEN оказался в SIX FEET UNDER
1 мар 2017
:
Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE в SIX FEET UNDER
25 фев 2017
:
Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания
23 фев 2017
:
Обучающее видео от SIX FEET UNDER
8 фев 2017
:
Новая песня SIX FEET UNDER
25 янв 2017
:
Новая песня SIX FEET UNDER
17 янв 2017
:
Барабанщик SIX FEET UNDER записал все партии за один раз
14 янв 2017
:
Видео с текстом от SIX FEET UNDER
10 янв 2017
:
Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет зимой
12 май 2016
:
Кавер-версия IRON MAIDEN от SIX FEET UNDER
20 апр 2016
:
Кавер-версия JUDAS PRIEST от SIX FEET UNDER
14 апр 2016
:
SIX FEET UNDER записали кавер-версии IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST
6 янв 2016
:
Басист SIX FEET UNDER выпускает сольник
7 май 2015
:
Новое видео SIX FEET UNDER
21 апр 2015
:
Новая песня SIX FEET UNDER
8 апр 2015
:
Новая песня SIX FEET UNDER
1 апр 2015
:
Басист SIX FEET UNDER выпустил сольный альбом
12 мар 2015
:
Фронтмен SIX FEET UNDER: «Я перебрался в Сиэтл во многом потому, что там легализирована марихуана»
5 мар 2015
:
Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет в мае
1 ноя 2013
:
SIX FEET UNDER отложили тур
3 июн 2013
:
SIX FEET UNDER сменили ударника
12 мар 2013
:
Новая песня SIX FEET UNDER
25 фев 2013
:
Новая песня SIX FEET UNDER
19 фев 2013
:
Трек-лист нового альбома SIX FEET UNDER
12 фев 2013
:
Видео с текстом от SIX FEET UNDER
27 янв 2013
:
Обложка нового альбома SIX FEET UNDER
16 июл 2012
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER
10 июл 2012
:
Фронтмен SIX FEET UNDER: «Марихуана была ниспослана на Землю Высшей Силой»
3 июл 2012
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER
1 июл 2012
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER
1 июн 2012
:
Фронтмен SIX FEET UNDER: "Undead" спродюсирован лучше всех наших предыдущих альбомов
23 май 2012
:
SIX FEET UNDER представляют нового гитариста
20 май 2012
:
Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания
7 май 2012
:
Новая песня SIX FEET UNDER
1 май 2012
:
Видео с текстом от SIX FEET UNDER
17 апр 2012
:
Новая песня SIX FEET UNDER
9 апр 2012
:
Обложка, трек-лист и новый трек SIX FEET UNDER
13 мар 2012
:
Название нового альбома SIX FEET UNDER
15 фев 2012
:
Новый басист SIX FEET UNDER
10 фев 2012
:
MATT DEVRIES ушел из SIX FEET UNDER
2 фев 2012
:
SIX FEET UNDER начали сведение
15 янв 2012
:
Фронтмен SIX FEET UNDER о новом альбоме: «Это лучший альбом, который я написал»
6 дек 2011
:
У SIX FEET UNDER готово двадцать шесть демо для нового альбома
9 сен 2011
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER
4 апр 2011
:
Видео с выступления SIX FEET UNDER в новом составе
28 фев 2011
:
Гитарист CHIMAIRA официально присоединился к SIX FEET UNDER
3 фев 2011
:
Новый барабанщик SIX FEET UNDER
1 фев 2011
:
Лидер SIX FEET UNDER о новом составе
1 фев 2011
:
Из SIX FEET UNDER ушли басист и барабанщик
22 янв 2011
:
Превью из нового DVD SIX FEET UNDER
14 дек 2010
:
Детали нового DVD SIX FEET UNDER
9 дек 2010
:
Лидер SIX FEET UNDER о новом альбоме
2 дек 2010
:
SIX FEET UNDER выпустят DVD в 2011
28 май 2010
:
SIX FEET UNDER призывают бойкотировать BP Oil и объявить импичмент OBAMA'е
21 дек 2009
:
Кавер-версия SLAYER от SIX FEET UNDER
9 дек 2009
:
Обложка нового альбома SIX FEET UNDER
11 ноя 2009
:
SIX FEET UNDER выпустят "Graveyard Classics 3"
26 ноя 2008
:
Фронтмен SIX FEET UNDER: "Интернет разрушает музыкальную индустрию"
6 ноя 2008
:
Новая песня от SIX FEET UNDER
29 сен 2008
:
SIX FEET UNDER раскрыли трек-лист "Death Rituals"
4 сен 2008
:
SIX FEET UNDER озаглавили новый альбом
26 авг 2008
:
SIX FEET UNDER заканчивают работу над новым альбомом
9 июн 2008
:
SIX FEET UNDER: готовы вокальные партии для нового альбома
12 май 2008
:
SIX FEET UNDER начали записывать новый альбом
25 дек 2007
:
SIX FEET UNDER начинают работать над новым материалом
29 окт 2007
:
Ударник SIX FEET UNDER работает над своим новым проектом
4 сен 2007
:
SIX FEET UNDER сняли новое видео
8 фев 2007
:
Новая композиция SIX FEET UNDER в сети
17 дек 2006
:
SIX FEET UNDER заканчивают микширование нового диска
2 май 2005
:
SIX FEET UNDER: видео на трек с нового альбома
16 сен 2002
:
На шесть футов под землю..
29 июн 2002
:
Six Feet Under – отмена турне сo Skinless.
7 фев 2002
:
Six Feet Under - контракт с Ibanez.
11 мар 2026
Новая песня SIX FEET UNDER
Unmistakable Smell of Death, новая песня SIX FEET UNDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Next to Die, релиз которого намечен на 24 апреля.
11 мар 2026
L
Lichevaro
збс
11 мар 2026
m
mohnatiy
Lichevaro
,
санта-клаус и на последних живяках звучал очень бодро! До каннибалов всё так же далеко, конечно
11 мар 2026
Corpsegrinder04
Барнс наконец вспомнил, как он пел на Butchered at Birth. А то последние работы слушать было невозможно именно из за голоса.
Тут всё хорошо.
11 мар 2026
S
Suicide333Poly
Corpsegrinder04
,
и близко нет от BaB по вокалу, даже от 92 и 94. Это невозможно в силу возраста уже, вот слышно, что это голос престарелого человека )
11 мар 2026
Corpsegrinder04
Suicide333Poly
,
а я и не говорил нигде, что это BaB по вокалу и тем более Bleeding.
Я сказал, что Барнс "Вспомнил" как он пел на BaB.
И попытался изобразить что-то похожее более менее удовлетворительное, по сравнению с той хрюкающей ссаниной, что была на последних альбомах.
11 мар 2026
Exceptional
Бросил курить - сразу вокал поправился
11 мар 2026
ElectricRetard
Это конечно все еще лютый калыч, но вокал и правда стал куда менее смешон.
11 мар 2026
H
HLL
ваще почти не узнать.
11 мар 2026
o
overgrin
Наконец то звук настоящий!-редкость сейчас
