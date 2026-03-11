Arts
*JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все» 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*Новая песня SEPULTURA 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 31
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 26
*

Six Feet Under

*



11 мар 2026 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

19 ноя 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Ждите от SIX FEET UNDER настоящий дэт!»

22 окт 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Новый альбом SIX FEET UNDER готов»

14 сен 2025 : 		 SIX FEET UNDER отменили тур

31 авг 2025 : 		 Лидер SIX FEET UNDER обещает, что новый альбом многих удивит

17 июл 2025 : 		 CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER

29 май 2025 : 		 SIX FEET UNDER начнут запись летом

20 янв 2025 : 		 Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?

13 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SIX FEET UNDER

24 июл 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

20 май 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE

16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом

8 мар 2023 : 		 Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER

19 сен 2022 : 		 SIX FEET UNDER думают об альбоме

29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

8 сен 2021 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку

2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»
|||| 11 мар 2026

Новая песня SIX FEET UNDER



Unmistakable Smell of Death, новая песня SIX FEET UNDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Next to Die, релиз которого намечен на 24 апреля.




11 мар 2026
m
mohnatiy
Lichevaro, санта-клаус и на последних живяках звучал очень бодро! До каннибалов всё так же далеко, конечно
11 мар 2026
Corpsegrinder04
Барнс наконец вспомнил, как он пел на Butchered at Birth. А то последние работы слушать было невозможно именно из за голоса.
Тут всё хорошо.
11 мар 2026
S
Suicide333Poly
Corpsegrinder04, и близко нет от BaB по вокалу, даже от 92 и 94. Это невозможно в силу возраста уже, вот слышно, что это голос престарелого человека )
11 мар 2026
Corpsegrinder04
Suicide333Poly, а я и не говорил нигде, что это BaB по вокалу и тем более Bleeding.
Я сказал, что Барнс "Вспомнил" как он пел на BaB.
И попытался изобразить что-то похожее более менее удовлетворительное, по сравнению с той хрюкающей ссаниной, что была на последних альбомах.
11 мар 2026
Exceptional
Бросил курить - сразу вокал поправился
11 мар 2026
ElectricRetard
Это конечно все еще лютый калыч, но вокал и правда стал куда менее смешон.
11 мар 2026
H
HLL
ваще почти не узнать.
11 мар 2026
o
overgrin
Наконец то звук настоящий!-редкость сейчас
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.