сегодня



CHRIS BARNES: «Ждите от SIX FEET UNDER настоящий дэт!»



Лидер SIX FEET UNDER продолжает дозированно рассказывать о новой пластике:



«Работа над новым альбомом SIX FEET UNDER продвигается ОТЛИЧНО! Mark Lewis приступил к сведению. Я очень доволен всем, что мы написали и записали. На этот раз действительно потрясающие песни. Чистый, на 100% НАСТОЯЩИЙ дэт-металл. Никаких добавок, никакой чрезмерной обработки, никаких современных трюков и прочей ерунды. Только дэт-металл. Более подробную информацию о синглах, дате релиза и туре вы получите в начале 2026 года!»







