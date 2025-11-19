Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 28
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*JON BON JOVI: «На возвращение на сцену меня вдохновила METAL... 20
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 17
*Гитарист TESTAMENT: «Мы на пенсию не собираемся!» 12
*

Six Feet Under

*



19 ноя 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Ждите от SIX FEET UNDER настоящий дэт!»

22 окт 2025 : 		 CHRIS BARNES: «Новый альбом SIX FEET UNDER готов»

14 сен 2025 : 		 SIX FEET UNDER отменили тур

31 авг 2025 : 		 Лидер SIX FEET UNDER обещает, что новый альбом многих удивит

17 июл 2025 : 		 CHRIS BARNES о новом альбоме SIX FEET UNDER

29 май 2025 : 		 SIX FEET UNDER начнут запись летом

20 янв 2025 : 		 Почему SIX FEET UNDER так давно не играли в США?

13 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SIX FEET UNDER

24 июл 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER доступен для прослушивания

20 май 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER готов к туру с CANNIBAL CORPSE

16 май 2024 : 		 Лидер SIX FEET UNDER больше не дует

16 апр 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

10 апр 2024 : 		 Гитарист SIX FEET UNDER: «Chris очень мягкий!»

7 апр 2024 : 		 Демонстрационное видео от SIX FEET UNDER

13 мар 2024 : 		 Новая песня SIX FEET UNDER

12 мар 2024 : 		 Новый альбом SIX FEET UNDER выйдет весной

14 сен 2023 : 		 CHRIS BARNES начал запись вокала для нового альбома SIX FEET UNDER

21 авг 2023 : 		 SIX FEET UNDER завершили запись баса

20 июл 2023 : 		 SIX FEET UNDER работают над убойными песнями

15 мар 2023 : 		 SIX FEET UNDER почти закончили с новым материалом

8 мар 2023 : 		 Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER

19 сен 2022 : 		 SIX FEET UNDER думают об альбоме

29 янв 2022 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-металлистов, мне аж плохо стало»

8 сен 2021 : 		 Вокалист SIX FEET UNDER критикует Кортни Кардашьян за футболку

2 апр 2021 : 		 ALEX WEBSTER: «Здорово видеть Chris'a и Jack'a вместе!»

12 фев 2021 : 		 Новое видео SIX FEET UNDER
CHRIS BARNES: «Ждите от SIX FEET UNDER настоящий дэт!»



Лидер SIX FEET UNDER продолжает дозированно рассказывать о новой пластике:

«Работа над новым альбомом SIX FEET UNDER продвигается ОТЛИЧНО! Mark Lewis приступил к сведению. Я очень доволен всем, что мы написали и записали. На этот раз действительно потрясающие песни. Чистый, на 100% НАСТОЯЩИЙ дэт-металл. Никаких добавок, никакой чрезмерной обработки, никаких современных трюков и прочей ерунды. Только дэт-металл. Более подробную информацию о синглах, дате релиза и туре вы получите в начале 2026 года!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 ноя 2025
С
Санчез
Запишут какашку по итогу...
19 ноя 2025
rassol
Я сделаю вид что поверил.
19 ноя 2025
Corpsegrinder04
Да и предыдущий альбом по музыке был заебок. Но вокал это жопа полная.


