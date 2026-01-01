Новое видео SIX FEET UNDER

"Mister Blood And Guts", новое видео группы SIX FEET UNDER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Next To Die", выпущенного 24 апреля на Metal Blade Records:
01. Approach Your Grave
02. Destroyed Remains
03. Mister Blood And Guts
04. Mutilated Corpse In The Woods
05. Unmistakable Smell Of Death
06. Wrath And Terror Takes Command
07. Skin Coffins
08. Mind Hell
09. Naked And Dismembered
10. Grasped From Beyond
11. Next To Die
12. Ill Wishes
